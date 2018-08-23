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Эффект Педерсена: чем занимаются молдавские войска в Техасе

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Александр Хроленко
Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (23)
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США и НАТО продолжают экспансию на восточноевропейском пространстве, и Молдова – одна из их целей, об этом специально для Sputnik рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Командующий Национальной армией генерал Игорь Кутие и заместитель начальника Управления военного партнерства НАТО генерал Одд Педерсен 22 августа сделали заявление для прессы по итогам переговоров в Министерстве обороны Молдовы. Время выбрано неслучайное. Генерал Кутие и еще сотни офицеров Национальной армии РМ приняли участие в американских учениях 10-28 августа в Форт-Блисс (штат Техас).

Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
© Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
США обустраиваются в Бульбоака

Целью совместных тренировок названо повышение уровня взаимодействия между подразделениями двух армий, укрепление оборонных возможностей и подготовка молдавских военнослужащих для участия в миротворческих операциях (НАТО).

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Министерство обороны РМ отмечает плановый характер обучения военнослужащих Национальной армии в США.

Параллельно американо-молдавское сотрудничество идет и на тренировочной базе Бульбоака. Здесь, на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) будущие офицеры Национальной армии учатся стрелять.

Напомню, в Бульбоаке ВМС США готовы потратить на строительство объектов "для отработки военных операций в условиях городской застройки" до 250 тысяч долларов.

Партнерство во имя США

Пристальное внимание Пентагона ко внеблоковому восточноевропейскому партнеру, военная мощь которого даже не значится в мировом рейтинге, вполне объяснимы.

Лаборатория. Архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
Кто подложил Румынии и Молдове африканскую чуму свиней?

В Техасе и в Бульбоаке мы наблюдаем разные проекции одного процесса – создание вертикально интегрированной структуры, при безусловном подчинении Молдовы интересам Соединенных Штатов.

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Основной резон перетягивания Молдовы на орбиту США и НАТО – удобная территория, очередной плацдарм для дальнейшего расширения альянса на восток. Новые территории и новые базы позволяют рассредоточить войска на широком оперативном пространстве, что повышает боевую устойчивость альянса в кризисной ситуации. Такая стратегия множит угрозы восточноевропейским народам, но "сопутствующие потери" планируются заранее.

Конституция РМ закрепляет нейтралитет в отношении НАТО, и за вступление в военный блок проголосовали бы лишь около 16 процентов населения.
Однако страна еще в 2012 году получила статус партнера "Глобальной инициативы в области миротворческих операций", и соответствующее финансирование правительства США – 1,6 млн. долларов.

НАТО
© REUTERS / Yves Herman
Правительство все-таки дало добро на открытие бюро НАТО в Кишиневе

В Кишиневе появилось представительство НАТО, якобы "исключительно с дипломатической миссией". 

Взаимодействие Министерства обороны РМ и Пентагона крепнет, вопреки заявлениям всенародно избранного президента Игоря Додона. Американцы считают Молдову "надежным партнером", и планомерно адаптируют под свои интересы, модернизируют и фактически интегрируют в альянс Национальную армию РМ.

В сухом остатке

На прошлой неделе в Констанце министры обороны Молдовы и Румынии Евгений Стурза и Михай Фифор обсудили вопросы региональной безопасности, оборонного сотрудничества между двумя странами, а также партнерские отношения Молдовы с НАТО и ЕС. 

Стурза высоко оценил румынские стипендии, предлагаемые офицерам и сержантам Молдовы.

Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
© Sputnik / Алексей Витвицкий
База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

Итогом подобного взаимодействия становятся сомнительный в глазах соседей статус страны, разрыв традиционных связей с историческими союзниками, перспектива использования военнослужащих Молдовы в операциях США на Ближнем Востоке, превращение территории республики в полигон для сомнительных тренировок и биологических экспериментов Пентагона.

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Достигнутый с помощью старших партнеров формат национальной безопасности с высокой долей вероятности может привести к нагнетанию ситуации в этом регионе.

Дальнейший дрейф Кишинева в Североатлантический альянс и новые объекты Пентагона на территории РМ неизбежно переведут страну в состояние одной из ракетных мишеней.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (23)

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Теги:
национальная армия, сотрудничество, НАТО, НАТО, Политика
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