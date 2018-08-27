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девушки в национальных костюмах

Независимая, но такая зависимая Молдова: республика празднует 27-летие

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Елена Комолова
Тема:
День независимости Республики Молдова (21)
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К очередной годовщине независимости Молдовы колумнист Sputnik рассуждает о том, так ли независима республика.

Независимой Молдове в этом году уже 27 лет – возраст молодой для государства, несомненно. Обрела ли республика независимость, о которой так мечтала? Конечно, нет. Хотя бы потому, что страна зависит с точки зрения энергетики, торговли и многого другого.

В долгах как в шелках

Государственный долг нашей республики хоть и не достиг заоблачных размеров, но все равно выглядит достаточно пугающим.

Согласно отчету министерства экономики и инфраструктуры, "общая сумма государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемого правительством на конец июня 2018 года, составила примерно 50,9 миллиарда леев, что на 0,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года". При этом, внутренний госдолг увеличился на 5,9%, а внешний (в долларах) — на 4,1%.

Доля внутреннего государственного долга в общем объеме составляет 44,8%. И в последние годы, как отмечают в Минэкономики, наблюдается тенденция его роста.

Сумма внешней госзадолженности достигла приблизительно миллиарда 670,1 миллиона долларов, что на 4,1% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В переводе на леи долг сократился на 3,4%. Такая тенденция объясняется скачками доллара по отношению к основным валютам. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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За первую половину этого года в республику поступило 43,9 миллиона долларов в качестве внешнего финансирования, в то же время страна возместила кредиторам 52 миллиона. На рост внешнего долга в долларовом выражении повлияли скачки обменного курса доллара по отношению к другим валютам.

"Степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается высокой", — сухо подытоживает Минэкономики.

Но ведь долг платежом красен и по всем обязательствам перед внешними партнерами, естественно, расплачиваться придется населению страны. Вот и считайте, сколько мы должны выложить из своего кармана, чтобы разделаться с долгами республики. Арифметика проста.

Зависимость от "морковки" из-за рубежа, за которую надо платить

Психология "жить взаймы" настолько впечаталась в наше сознание, что кажется, будто мы и не сможем жить иначе. Видимо, потому некоторые наши политики совсем не думают о том, чтобы развивать экономику за счет внутренних сил и ресурсов и рассчитывают исключительно на зарубежную поддержку… далеко не бесплатную. И речь даже не о том, что придется вернуть заморским кредиторам деньги, а о том, что нужно выполнить их условия в большинстве своем крайне неудобные и бессмысленные для страны.

Не выполнишь указания – не получишь деньги. Демонстрировали нам это наши "партнеры" не единожды. Закрывая глаза на то, что эти условия невыгодны населению страны, политики все-таки пользуются дорогой "помощью" из-за рубежа.

Впрочем, республика справлялась без такой "поддержки"… через это мы тоже проходили.

Зависимость от переводов трудовых мигрантов 

Зависит Молдова и от трудовых мигрантов, которые разъехались по всему миру. 

Цыпово-монастырь
© Photo: Игорь Взоров
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Доля перечислений от молдавских гастарбайтеров составляет значительную часть ВВП, подпитывая национальную экономику. Согласно статистике, объем денежных переводов из-за границы в пользу физлиц в последнее время продолжает расти.

Грубо говоря, чтобы в стране были деньги, нужно было, чтобы из республики выехало непомерное число ее жителей, которые мы пересылали в Молдову заработанные средства на содержание оставленных дома семей, а по факту – удерживать на плаву экономику своей Родины?

Да, вот такой подвиг, в основе которого разлука с родными, пот, кровь и слезы.

К слову, те же переводы гастарбайтеров из-за рубежа с лихвой превышают предлагаемые в качестве "морковки", но так и не полученные заморские кредиты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
День независимости Республики Молдова (21)

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Теги:
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