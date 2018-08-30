Учения "Восток-2018" – дело тонкое, мировых аналогов не имеет

Военный обозреватель Александр Хроленко рассуждает о том, что военные учения "Восток-2018" – это главный экзамен Российской армии начала XXI века.

Маневры состоятся 11 – 15 сентября на территории Центрального и Восточного военных округов с одновременным участием 300 тысяч военнослужащих, с привлечением 36 тысяч единиц бронетехники (танки, БТР, БМП), более 1000 самолетов и вертолетов, а также кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.

Учения беспрецедентны на мировом уровне. По масштабу, задачам и целям их можно сравнить лишь с крупнейшими операциями Второй мировой войны или с самыми масштабными в истории СССР маневрами 1981 года, в которых участвовали несколько стран Варшавского Договора.

Министерство обороны РФ легенду учений полностью не раскрывает. И все же войскам поставлены задачи: в ходе учений отработать мобильную оборону, огневое поражение противника и переход в контрнаступление – с учетом террористических угроз на Центрально-Азиатском направлении. При этом ведущая роль отведена Воздушно-десантным войскам.

Важная особенность – на полигонах плечом к плечу с российскими военнослужащими будут действовать элитные подразделения Китайской и Монгольской армий. С китайской стороны – свыше 3200 военнослужащих и 900 единиц различных типов вооружения, около 30 летательных аппаратов.

Российско-китайские совместные действия будут проходить на полигоне Цугол в Забайкальском крае, площадь которого – 431,5 тыс. кв. километров (это больше Германии или примерно две Великобритании, есть где развернуться войскам).

В зону маневров спешат воинские эшелоны. На полигонах сосредоточиваются войска и боевая техника. Завершается инженерное оборудование фронта и тыла. "Восток-2018" требует условий, максимально приближенных к боевым.

Тревога Брюсселя и Вашингтона

На Дальнем Востоке самолет-разведчик НАТО дважды за сутки (28 – 29 августа) вторгся в коридоры гражданской авиации неподалеку от российского побережья (над Японским морем). И это едва не привело к катастрофе – два самолета китайской компании China Southern Airlines вынуждены были экстренно снизиться, чтобы не столкнуться. Ситуация вопиющая, однако Брюссель и Вашингтон почему-то озабочены другими проблемами.

Российские учения задолго до начала вызвали негативную реакцию НАТО. Так, представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт заявил, что маневры скрывают подготовку российских войск к "масштабным конфликтам". И это после официального приглашения Москвы военным атташе стран альянса понаблюдать за учениями на полигонах. Помнится, столь же маниакально США и их союзники по НАТО анализировали "агрессивный" характер "непрозрачных" российско-белорусских учений "Запад-2017".

Вместе с тем в Брюсселе и Вашингтоне отмечают прогресс и совершенствование Вооруженных сил России по нескольким направлениям: противовоздушная и противоракетная оборона, радиоэлектронная борьба, ракетно-артиллерийское вооружение и оперативная координация электронных средств с артиллерией, новая тактика применения беспилотников. Теперь альянсу приходится нарабатывать навыки быстрого и скрытного перемещения, рассредоточения и маскировки, а также следить за воздушным пространством, чего не приходилось делать в ближневосточных операциях.

Между тем, в 2018 году НАТО проведет 106 собственных учений, и многие – в непосредственной близости от границ России (25 октября стартуют крупнейшие маневры альянса "Единый трезубец – 2018" с участием войск и боевой техники из 30 стран).

Деструктивные усилия США в Европе, многолетнее расширение НАТО на Восток, новые антироссийские санкции и военно-политические стратегии – не оставляют России и ее союзникам особого выбора в оборонном строительстве.

Напомню, после самороспуска организации Варшавского договора в 1991 году "симметричная" Североатлантическая организация не просто сохранилась, а даже значительно расширилась за счет стран Восточной Европы. В России помнят и об участии альянса в бомбардировках Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии.

Взаимодействие России с Китаем

Минобороны КНР накануне учений "Восток-2018" сообщило, что главной целью участия китайских войск является "развитие российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия".

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Речь идет об углублении практического сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Пусть, это еще не военный блок с прописанными взаимными обязательствами, но дружественное взаимодействие вооруженных сил КНР и РФ в разных регионах планеты становится систематическим. Ранее российские и китайские военные моряки убедительно продемонстрировали это в Средиземном, Японском, Южно-Китайском и Балтийском морях.

Участие КНР в российских супер-маневрах "Восток-2018" – это еще и 33-е китайское предупреждение Соединенным Штатам, которые вмешиваются в дела Пекина в Восточном и Южно-Китайском морях, пытаются препятствовать развитию китайской экономики. И не случайно проправительственное французское издание правого толка Le Figaro отмечает пагубность американской политики, которая способствует укреплению "российско-китайской оси".

В Кремле сотрудничество оборонных ведомств считают частью более широкого процесса укрепления взаимоотношений между странами. О важности международного взаимодействия в ходе самых крупных за последние 37 лет военных учений Вооруженных Сил РФ, КНР и Монголии свидетельствует намерение российского президента Владимира Путина посетить регионы, охваченные "Востоком-2018", который обещает много интересного, высокоточного и сокрушительного для потенциального агрессора.

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