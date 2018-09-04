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Флаг Соединенных Штатов Америки

США хотят выйти из ВТО. Зачем она тогда будет нужна

© Sputnik / Максим Блинов
Колумнисты
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Максим Соколов
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Колумнист рассуждает о том, к чему могут привести слова Трампа о возможном выходе Америки из ВТО.

К числу разных международных организаций, почувствовавших себя неуютно в свете решительных речей американской администрации, — а таких уже немало, взять хоть ООН и НАТО — прибавилась еще и Всемирная торговая организация, отмечает Максим Соколов в своем материале на РИА Новости

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© Sputnik / Максим Блинов
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Трамп объявил: "ВТО в течение многих лет очень плохо обращается с Америкой <…> Организации необходимо измениться <…> Если она не улучшит свою работу, я выйду из ВТО". Причем негативного мнения о международном объединении он придерживается давно и стабильно — это не какой-то внезапный взбрык. Так он говорил еще во время своей избирательной кампании, касался этой темы и став президентом. Логичнее рассматривать его высказывание в свете императива "Если я чего решил, то выпью обязательно".

Хотя многие так не считают. Генеральный директор ВТО Роберто Азеведу успокоительно ответил: "Без паники. Обеспокоенность США в отношении тех сфер работы ВТО, которые они хотели бы улучшить, не является чем-то новым". То есть не то чтобы он пугает, а мне не страшно. Может быть, даже и страшно, но, поскольку он пугает постоянно, а мы все еще живы, возможно, обойдется и на этот раз.

Другие полагают, что это всего лишь элемент торга с Китаем и ЕС — чтобы принудить их к большим уступкам и дать понять, что не нужно в споре с Америкой апеллировать к ВТО, не поможет. Зная Трампа, это вполне можно допустить. Еще недавно он обещал покарать Ким Чен Ына железом, серой, огненной картечью, затем обнимался с ним и целовался, а завтра, может быть, опять заговорит про огненную картечь. 

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© Photo: РИСИ
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Но тут есть два нюанса. Во-первых, торговый блеф иногда выходит из-под контроля. Референдум о выходе Британии из ЕС замышлялся премьером Камероном не более как средство давления на Брюссель, чтобы там были посговорчивее — никто на Даунинг-стрит выходить из ЕС не собирался, но затем обернулось по-другому. Во-вторых, даже если это всего лишь средство давления на партнеров по ВТО, то давления уж очень сильного. Фактически партнерам предлагается отказаться от прописанного в правилах ВТО арбитража — совершенно законного — и впредь жить по правилам, описанным И. А. Крыловым в басне "Лев на ловле":

"Теперь давай делить! Смотрите же, друзья:

Вот эта часть моя

По договору;

Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору;

Вот эта мне за то, что всех сильнее я;

А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,

Тот с места жив не встанет". 

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Что, конечно, несколько отличается от первоначального Устава ВТО —

"Они завет все положили:

Чтоб им зверей сообща ловить,

И что наловится, все поровну делить".

Когда завет так интересно меняется, смысл ВТО делается не вполне ясен. Можно, конечно, порешить так, что с Львом как-то все сложно, но в торговле между прочими участниками все будет по-прежнему и правила, выработанные в процессе долгопротяжных Дохийского и прочих раундов, останутся священными и неприкосновенными.

Однако вряд ли получится. США занимают довольно важное место в мировой торговле. Первое место по импорту (2,35 триллиона долларов) и третье по экспорту (1,4 триллиона долларов). Если такая держава будет считать себя вовсе не связанной правилами ВТО, то нет уверенности, что устоит вообще вся организация. Возможно, прочие державы вернутся к практике двусторонних торговых соглашений. 

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Есть, конечно, и теория, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Источник в Минэкономразвития полагает, что "США заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки. Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны. Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут "выторговать", будут лучше для экономики США, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО". В смысле, что от игры без правил пострадает в том числе и американская экономика.

Все это совершенно верно, но только в том случае, если допустить, что поведение держав, в том числе Штатов, глубоко рационально, а долгосрочные выгоды обладают для них более высоким приоритетом, нежели сиюминутные. Короче, если все свои действия они сверяют с учебником "Экономикс".

Однако, "Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет". Не так давно нам говорили, ссылаясь на те же рациональные и догматические соображения, что с российскими авуарами в США ничего не может случиться, поскольку это приведет к утрате доверия и срикошетит по самим США. Судя по сегодняшней позиции правительства России, такой железобетонной уверенности в сохранности авуаров уже нет.

Но тогда нельзя исключить, что и с правилами ВТО тоже может произойти неожиданное. Когда процесс сегментации рынков идет во всемирном масштабе, причем стремительным домкратом, может произойти многое, что и не снилось нашим мудрецам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
возможный выход, последствия, ВТО, Максим Соколов, Дональд Трамп, США
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