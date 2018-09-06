15:31 06 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD16.69
  • RUB0.24
  • RON4.17
  • UAH0.59
Поиск
Срочно:
Крылатая статуя победы неподалеку от Олимпии, Греция

Нам грозит "заговор рыцарей Истины" - они не пожалеют ни Европу, ни Россию

© AP Photo / Petros Giannakouris
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Виктор Мараховский
14010

О том, почему некоторые европейские свободы в ЕС надо "прикрутить", рассуждает обозреватель РИА Новости.

Вначале актуальные новости. Букеровская лауреатка Пэт Баркер переписала "Илиаду". Обновленный эпос называется "Молчание девчат", и главной героиней его становится некая Брисеида — в оригинальной версии Гомера троянская женщина-трофей, из-за которой у Ахиллеса завязывается конфликт с главкомом греков и которая в конце, после гибели Ахиллеса, его оплакивает.

Вообще, у шовиниста Гомера все женские персонажи — от Елены до Андромахи — не занимают должного места. Они беспомощны на фоне героев-мужланов, и злая их бабья доля, в общем, состоит в том, чтобы бояться, стенать и оплакивать.

Поскольку данный подход решительно устарел — современному читателю нужен пересказ, в котором все расставлено по-новому.

И это только часть тренда, отмечает Би-би-си. Сейчас масскульт активно обновляет античное наследие. Например, недавно вышел мини-сериал про Трою, который активно хвалят, ведь Елена Прекрасная становится там "не пассивной жертвой, а активной героиней".

Протесты в центре Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Язык общества Молдовы: почему слово "демократия" сегодня не ко двору

А еще одна писательница переписала "Антигону", перенеся в нее актуальные проблемы Британии и Пакистана.

А еще одна писательница наконец-то сделала то, чего давно ждали все поклонницы слэша: издала роман "Песнь Ахиллеса", в которой заставила героя открыто взаимоопыляться с Патроклом.

Вроде бы ничего принципиально нового. Как отмечают защитники тенденции, переосмысливать античные сюжеты мировая культура начала не вчера. Разного рода пересочинения под актуальные реалии тянутся с времен, сегодня уже тоже являющихся древними.

Все это так. Но есть один нюанс, пишет Виктор Мараховский в колонке на РИА Новости.

Когда Гомера "пересочиняли" Вергилий, Чосер или Шекспир, и даже когда по нему снимали голливудские "пеплумы" 1950-х — авторы всегда были твердо уверены: читатель (зритель) худо-бедно знаком с оригиналом. То есть он в курсе, "что там было у Гомера" на самом деле.

Гаспарян: Запад вывел собственную идеологию из украинских политических реалий>>>

Сейчас же читатели и зрители обновленных версий Троянской войны надежно изолированы от собственно эпоса. Искренне полагая, будто они знакомы с одной из главных человеческих историй, они являются носителями конъюнктурных поделок, ничего общего с ней не имеющих. Зато идеологически верных. Сам же Гомер по факту оказывается под негласной цензурой.

Что интересно. Как начинают обнаруживать в развитых странах, это "отключение от реалий" становится проблемой. Потому что (казалось бы, отстаивая все передовое и светлое от древнего и темного), оказывается, волочит общества к катастрофам.

Французское издание Atlantico публикует колонку, в которой главной проблемой современности в Европе и США называется не "битва между правыми и левыми". И не "битва между элитариями и популистами". А битва между так называемыми "греками" и "римлянами" в трактовке известного финансиста и писателя Нассима Николая Талеба.

О чем речь. Талеб определил условных "греков" (никакого отношения к собственно грекам, естественно) как тех, для кого теория выше практики, а "римлян" — как чистых практиков и циничных любителей здравого смысла.

Так вот, по версии Atlantico, современный Запад испытывает жесточайшую нехватку именно "римлян", поскольку не только вся культура, но и все приличные места и функции принятия решений в политике захвачены "греками"-идеологами.

Это легко проследить, скажем, на примере массовой иммиграции африканцев и азиатов в западные страны. Изначально, десятилетия назад, ей открыли дорогу по соображениям, казавшимся и здравыми, и возвышенными. Во-первых, стареющему Западу требовалась молодая кровь. Во-вторых, свободный Запад должен был дать приют жителям несвободного Юга и Востока, стремившимся к свободе.

Павел Святенков
© Sputnik /
Политолог: почему мигранты массово устремились в Испанию

Однако после десятилетий практики реалии изменились. То, что казалось решением старой проблемы, само стало проблемой (притом что старая — а именно потребность "белых стран" в молодом населении — никуда не делась).

И ужас в том, что сейчас в Европе по этому поводу схлестнулись два лагеря "греков". Один из них (правящие идеологи-гуманисты) отрицает наличие новой проблемы, а второй (популисты-антииммигранты) игнорирует старую. И оба лагеря справедливо обвиняют друг дружку в отрыве от действительности. И оба при этом успешно затыкают прагматиков-"римлян" в своих странах. В итоге в Европе образовалось два полюса, одинаково далеких от здравомыслия: Швеция, которая пускает кого попало и содержит анклавы диких бородачей с гаремами, и Венгрия, куда кого попало не пускают и где средний возраст женщин уже под 45.

Мигранты дробят Запад — теперь уже официально>>>

Все это, констатирует Atlantico, следствие доминирования идеологов над реальностью. Которая в ответ мстит накоплением годами не решаемых проблем, которые тут и там прорываются катаклизмами.

А теперь — самое главное.

Среди безусловно перезревших проблем, вызванных идеями конца XX века, имеется такая вещь, как "свобода слова в интернете". Что с ней делать — сейчас обсуждают все, от функционеров китайской компартии до редакторов популярных британских СМИ. Потому что все уже столкнулись с последствиями неконтролируемого распространения по медиасфере, скажем так, нестандартных мнений и сообщений.

И все, что характерно, приходят к одному выводу: свободу надо прикрутить.

Валерий Реницэ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Реницэ: готов ли Кишинев к свободам и "порокам" Амстердама

Буквально только что руководители ведущих СМИ Великобритании обратились к правительству с призывом создать "особый контролирующий орган", который бы "препятствовал распространению фейковых новостей, травле и другим злоупотреблениям в социальных сетях Facebook и Twitter".

Заметьте — цензура, по мнению ведущих СМИ старейшей страны свобод, нужна не только для борьбы с "фейками", то есть ложью. Для борьбы с неправильным поведением граждан она тоже нужна.

На всякий случай: в Великобритании за посты в интернете за год и так уже арестовывают по несколько тысяч человек. По сравнению с этим числом ужасная "репрессивная" политика России в отношении "юзеров" выглядит невинной игрой в крысу.

Шатров: в Европе опасаются встречи Путина и Трампа>>>

Но вот в чем фокус. Решение этой проблемы тоже зависит строго от того, кто за него берется, — идеолог или практик.

Практик, грубо говоря, заботится о том, чтобы граждане не теряли берегов. И потому руководствуется здравым смыслом. Например, тот, кто призывает идти завтра сжигать представителей власти, скорее всего, должен уехать туда, где мобилы отнимают при проверках. А, скажем, "графиня Леруа де Мерлен", распространив фейк о девушке, сожженной "ватными фанатами", всего лишь под давлением общественности лишается поста в торговой сети.

Если же за проблему берется идеолог, то есть грек в дурном смысле, он начинает продвигать принцип. И вот тут-то начинается жестокая жесть. Потому что он, как британские СМИ, заботится о торжестве единственно верной версии реальности — своей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Почему слово "демократия" в Молдове сегодня носит негативный оттенок
Демократия Литвы: за память о советских воинах – наказание
Евгений Собор: демократия у нас больна, но я не доктор, чтобы лечить
Теги:
принципы, свобода слова, европейские ценности, свобода, демократия, пересмотр, Вашингтон, Европа, Москва, США, Брюссель, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Семечки на выставке российских товаров
    Русские идут!

    Два десятка российских предпринимателей приехали на ярмарку Riga Food 2018, чтобы представить свои товары.

  • Первый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс
    Без денег от ЕС будет лучше

    Первый министр обороны Литвы рассказал, кто достоин поста президента и почему республика не могла быть донором всего СССР.

  • Обложка ежегодника КАПО
    Очередной "шпион"

    В интернете появилась видеозапись задержания Полицией безопасности Эстонии подозреваемого в государственной измене офицера Сил обороны.

  • Загрязненный пылью воздух в Баку
    Пыльная мгла

    Уровень пыли в воздухе над Баку и Абшеронским полуостровом превысил норму в 3,6 раза, пыльная погода сохранится еще один день.

  • Жители села Фиолетово Мария Тимофеевна и Татьяна Ивановна
    Все Фиолетово

    Вдали от городских забот, на севере Армении расположена маленькая Россия. Как живет деревня Фиолетово, полностью заселенная молоканами?

  • Мужчина отдыхает в парке на скамейке
    "Малоподвижные люди"

    Всемирная организация здравоохранения внесла Казахстан в список стран с самым ленивым населением. Кто еще в рейтинге?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Будапешт - прошлая жизнь в новых снимках
Львица упала с обрыва в погоне за туристами
Львица упала с обрыва в погоне за туристами - видео
Лига наций 2018
Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться