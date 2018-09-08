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Пенсионерка

Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

© Sputnik / Константин Чалабов
Колумнисты
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Нику Гончар
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Пожилая жительница Кишинева, находящаяся за гранью нищеты, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, как вынуждена зарабатывать на хлеб в суровых реалиях "каменных джунглей" Кишинева.

Фаина Раневская говорила: "Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность". Слова великой советской актрисы сегодня как никогда применимы к тысячам молдавских пожилых людей, которые пытаются всеми возможными способами бороться с этими серыми и удручающими буднями, не по собственной воле, а просто ради того, чтобы физически выжить.

Следующая история — яркий штрих к портрету нищеты, захлестнувшей тех, кто десятилетиями строил и созидал на этой земле, а в награду получил копеечную пенсию, прозябание и жизнь впроголодь. Те же из таких стариков, кто в состоянии еще, что называется, передвигать ноги, пытаются всеми возможными способами доказать свое право на эту жизнь, пусть и не очень радостную и голодную, но тем не менее… жизнь.

Ежедневно с раннего утра и до позднего вечера в столичном секторе Чеканы можно заметить очень пожилую женщину с тележкой, которая кажется в разы больше ее владелицы. Подобно муравью изо дня в день, из года в год отправляется она на сбор макулатуры, картона, целлофана. И когда густые сумерки спускаются над столичным микрорайоном, скрывшись под полным возом "добычи", помогающей ей выжить, она возвращается домой.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Многие прохожие с пренебрежением смотрят на эту пожилую трудягу, думая, что она по-старушечьи просто тащит все в дом, как говорится собирает все впрок. Другие думают, что она бытовая выпивоха, которая собирает себе на бутылку. Иные сочувствуют, но не решаются подойти и поинтересоваться, что случилось с жизнью с этой несчастной пожилой женщины. Третьи просто по-человечески жалеют ее, давая бабушке по пять-десять леев.

Корреспондент Sputnik Молдова решил все же подойти и узнать, что заставляет эту женщину так упорно трудиться несмотря на более, чем преклонный возраст.

Оказалось, что Зинаида Георгиевна — именно так зовут женщину — вынуждена каждый день выходить на бумажно-целлофановую охоту, чтобы хоть что-то поесть и ненамного погасить долг за коммунальные услуги, который давно перевалил отметку в десять тысяч леев.

Казалось бы, читатель спросит: а где дети этой несчастной женщины, почему они не помогут старой матери хоть сколь-либо сносно дожить свой век? Зинаида Георгиевна сама ответила на этот вопрос:

"У меня есть дочь, но она серьезно больна и нетрудоспособна. Жизнь сложилась так, что она не обзавелась семьей и живет со мной. Ей нужны дорогостоящие лекарства, а кроме меня о ней позаботиться некому. Помимо того, что мы и так не сводим концы с концами, моей пенсии в 1300 леев не хватает даже на самое необходимое, хочу ей помочь, чтобы хоть она пожила", — рассказала собеседница.

С заметной дрожью в голосе она поведала, что порядка тридцати лет отработала поваром в одном из популярных в советские времена столичном кафе, располагавшемся в центре города. Сегодня, имея за плечами сорок лет трудового стажа, она вынуждена чувствовать себя действительно нищей.

"Когда я работала, у нас считалось, что длительный стаж — залог более или менее обеспеченной старости. По крайней мере, вкалывая за двоих, мы на это надеялись. Я тогда не думала, что так встречу последние годы своей жизни, что к финишной прямой приду с ощущением, что своей стране я полностью не нужна, вернее меня стараются не замечать. Даже некоторые люди, которые по виду зарабатывают неплохо, с пренебрежением относятся ко мне, когда я собираю картон и целлофан, шарахаются от меня", — посетовала пожилая женщина.

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По ее словам, у нее были некоторые сбережения — две с половиной тысячи советских рублей, которые она откладывала на старость, но все сгорело в один миг с распадом СССР, с тех пор даже помыслить о том, чтобы что-то накопить, было невозможно.

Пожилая пара, отдыхающая на бульваре
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
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"Вы знаете сегодня благодарна даже тем десяти леям, которые мне дают некоторые неравнодушные прохожие, мне это, как говорится, хотя бы на хлеб. Но когда слушаю государственное радио, складывается впечатление, что жизнь у нас в Молдове совсем легкая, а "временные трудности на пути евроинтеграции" мы скоро преодолеем. Сижу и слушаю, как сказку. Хотелось бы, чтобы так было, но верится в это с трудом, потому что даже на собственные похороны собрать даже не мечтаю. Так и помру, как сорняк, от которого все шарахаются", — подытожила свою грустную исповедь собеседница.

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Кто-то из великих писал: "Когда все остальное потеряно, все же остается еще будущее". В молдавской действительности для тысяч стариков, финал жизни которых сложился так или иначе схожим с судьбой Зинаиды Георгиевны, даже этой надежды нет. Календарь будет отсчитывать дни до конца, а впереди лишь пропасть безысходности.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
безысходность, одиночество, пенсия, нищета, пенсионеры, Молдова, Кишинев, Общество
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