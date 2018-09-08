"Хаос и насилие": в Вашингтоне обнаружили страшную реальность

Сегодня без сарказма просто невозможно иначе реагировать на очередные откровения Лондона по "делу Скрипаля" или обвинения из Вашингтона о вмешательстве Москвы в американские выборы, пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Тем удивительнее вдруг обнаружить, что может быть и иначе. И что, в частности, американская система все еще способна на корректную, здравую оценку реальности и ее относительно адекватное изложение публике.

В среду министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выступила с речью, которую уже назвали программной, в Университете имени Джорджа Вашингтона в столице США. И впервые за очень долгое время не возникает желания язвить, шутить и издеваться по поводу слов высокопоставленного представителя США, высказывающегося о России.

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Наоборот, почти по всем ключевым пунктам хочется выразить свое согласие с министром, а возникающие расхождения списать на политические акценты и идеологические расхождения.

Суть в том, что госпожа Нильсен вполне точно описала текущее состояние глобальной системы, а также основные тенденции в мировой политике. Не верите? Судите сами.

Министр заявила, что "баланс сил, характеризовавший систему международных отношений на протяжении [последних] десятилетий, подвергается коррозии. Под угрозой находится однополярное доминирование Америки… В различных точках земного шара возникает вакуум власти, который быстро заполняется враждебно настроенными странами, террористами и транснациональной преступностью. У них у всех общая цель: они хотят разрушить наш образ жизни, и многие провоцируют хаос, нестабильность и насилие".

Безусловно, поставить на одну доску террористов, преступников и государства, проводящие независимую от США политику, — дешевый риторический прием, но в целом-то Нильсен абсолютно права.

Однополярный мир прекращает свое существование на глазах. Штаты теряют глобальное доминирование, уходят из многих уголков планеты, оставляя после себя пустоту. Разрушили то, что там было до них, не создали взамен ничего жизнеспособного и отчаливают, понимая, что не силах разгрести заваренную кашу. В итоге этот вакуум теперь заполняют иные силы.

Фото из личного архива А. Манойло Манойло: США не поставят Россию на колени

Сначала это были почти исключительно террористы и преступники самого кровавого толка, зачастую взращенные самими США для решения текущих задач и превратившиеся из ручных монстриков в натуральных людоедов.

Однако с относительно недавнего времени образовывающийся из-за ухода американцев вакуум стали занимать другие государства, вновь пробующие свои силы в статусе великих держав. Россия не просто спасла Сирию: она остановила погружение всего ближневосточного региона в кровавую баню и возвращает политический процесс там с военных на договорные рельсы. Китай только что открыто заявил о готовности внести вклад в развитие африканского континента. Свои геополитические претензии в обход интересов США демонстрируют Иран, Турция, Индия и даже европейские страны.

По поводу общей цели всех перечисленных в виде разрушения американского образа жизни и сеяния нестабильности и хаоса, как и было сказано, госпожа министр явно перегнула палку с примитивной пропагандой.

Но в то же время она вполне корректно описала опасности, стоящие перед ее страной: "Угрозы США со стороны зарубежных противников находятся на самом высоком уровне за период после холодной войны. Такие страны, как Китай, Иран, КНДР и Россия, готовы использовать все элементы национальной мощи — финансовые, торговые, кибероперации, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы".

Мы привыкли смеяться над паранойей Вашингтона, временами приобретающей форму тяжелого бреда, но это ни в малейшей степени не отменяет того, что все ключевые страны действительно активно готовятся к острой фазе глобального противостояния.

Вашингтон может эксплуатировать смешные истории о русских хакерах, но, как выяснилось на днях, китайские хакеры и впрямь отслеживали личный почтовый ящик Хилари Клинтон в бытность ее госсекретарем США. Россия ударными темпами наращивает свой золотой запас. Над усилением военной мощи работают все без исключения. А также строятся газопроводы в обход ненадежных транзитеров, создаются финансовые институты, независимые от американского доллара и администрации США, и ведется работа еще по множеству направлений. И хотя угрозы, исходящие от RT и Sputnik, явно преувеличиваются той стороной, наша страна действительно размывает информационную монополию Запада.

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В общем, формулировка американского министра о том, что Россия, Китай, Иран и другие страны (маленькой Северной Корее, видимо, было лестно оказаться в данном списке) стремятся "продвинуть собственные интересы", вполне корректно описывает действительность.

Ну, а на то, что для американцев это абсолютно естественное положение вещей означает подрыв собственных позиций в мире, можно только развести руками и признать, что по-своему они правы.

В результате становится очевидной парадоксальная ситуация.

С одной стороны, создается впечатление, что американское государство сохраняет адекватность, дееспособность и профессионализм в оценке складывающейся в мире ситуации, в восприятии стоящих перед ним угроз, вызовов и находящихся в его распоряжении возможностей. В общем, выступление Кирстен Нильсен вполне соответствует тому, что принято ассоциировать с функционированием ведущей мировой державы, пусть даже переживающей кризисный период.

С другой стороны, при переходе от анализа к действиям Вашингтон вновь и вновь поражает окружающих поведением, которое регулярно получает крайне нелестные эпитеты уже не только от геополитических соперников, но в последнее время даже от ближайших своих союзников.

В принципе, такую двойственность можно объяснить пресловутым хитрым планом и сложносочиненной политикой США, за которой стоят трезвый расчет и тщательно продуманная программа действий.

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Однако практика и бритва Оккама настаивают, что не стоит искать второе дно в подобных ситуациях. Куда вероятнее, что дело просто в том, что хорошие аналитики у американского государства по-прежнему есть. Вот только дальше аналитических документов их влияние не идет, и конкретные решения по актуальным ситуациям принимаются уже совершенно без учета их мнений и рекомендаций.

А в свете тяжелейшего элитарного раскола и противостояния в самых верхах власти в США именно эта версия выглядит куда вероятнее.

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В связи с этим можно было бы посочувствовать американским патриотам, желающим наилучшего своей стране, но вынужденным наблюдать, как США теряют свои позиции в мире, в том числе и из-за внутриполитических склок. Вот только, как было верно подмечено в докладе Кирстен Нильсен, проблемы США являются благоприятным фактором для их конкурентов.

Штаты сами создали однополярную глобальную систему как игру с нулевой суммой. Что ж, теперь им придется иметь дело с обратной стороной такого политического устройства.

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