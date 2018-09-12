Как 35 лет назад, или Беларусь засушила "баранки" в Кишиневе

Поздним вечером вторника сборная Беларуси провела свой второй матч в рамках Лиги наций – нового детища УЕФА: как за этим матчем следили из Минска, читайте в эксклюзивной колонке обозревателя Sputnik Беларусь Руслана Васильева.

В Кишиневе подопечные Игоря Криушенко сыграли со сборной Молдовы, которая, как отмечает колумнист Sputnik Беларусь Руслан Васильев, после унижения в Люксембурге всеми фибрами души стремилась к реабилитации. В итоге матч завершился вничью — 0:0.

© Sputnik / Osmatesco Ничья в матче Молдова-Беларусь в Лиге наций

То есть, победу одержала сборная Люксембурга, одолевшая в гостях Сан-Марино – 3:0, и выбившаяся в лидеры группы 2, дивизиона D. Вполне заслуженно, исходя, хотя бы из следующего факта. В своем матче против Молдовы футболисты из Великого герцогства оказались во втором тайме намного свежее и быстрее оппонентов, благодаря чему и прижали гостей к стене, поставив для них вопрос ребром "или – или".

А вот белорусы давили, давили, но так и не додавили подопечных Александра Спиридона. Более того, в компенсированное время едва не упустили ничью, совершив две грубейшие ошибки в обороне. Но все же проиграть белорусы не могли. Это было бы чересчур дико. Поэтому молдаване нашими подарками не воспользовались.

Но все одно: именно недавно считавшийся в футболе парией Люксембург, возглавил группу "двоечников".

Люксы из глаз

Люкс, как известно любому успевающему в физике школьнику, это не только комфортный номер в турецком отеле на морском побережье, но и единица измерения освещенности. А еще "люксами" в русскоязычном футбольном сленге называют игроков сборной Люксембурга, той самой, что расколошматила в пух и прах приехавших в гости молдаван 4:0.

Тот матч получился воистину феерическим для хозяев, одержавших самую крупную победу в своей истории. Если в первом тайме молдаване еще чисто внешне смотрелись фаворитами – красиво бегали, выразительно жестикулировали, показывая друг другу большие пальцы после неточных по исполнению, но, якобы, умных по замыслу передач, то после перерыва на поле присутствовала лишь одна команда. Хозяйская.

Тогда как весь внешний блеск гостей испарился бесследно и беззвучно. "Люксы" не просто порвали оборону соперника, как Тузик грелку, но и стали иронично травить, или, как сейчас выражаются "троллить", неумелость, неловкость и нерасторопность гостей.

Наставник сборной Люксембурга Хольц даже покачивал головой, глядя на артистизм собственных подопечных, видимо, не меньше нашего, поражаясь куражу "люксов". А, что творилось в эти минуты на сердце у наставника гостей Александра Спиридона, видимо, даже не стоит догадываться.

Тренер ведь прекрасно понимал, как встретят команду в Кишиневе, после того, как из молдавских глаз летели искры солидных люксов. Столь суровой оказалась публичная экзекуция. Головомойка, да и только. Спиридон, к слову, не ошибся в ожиданиях, и то, что писали в молдавской прессе о своей сборной, у нас даже и не процитируешь. Теперь будут писать чуть лучше, хотя и не намного…

Однако, после первого тура в группе 2 дивизиона D мы имели следующий статус-кво. Люксембург традиционно насолил белорусской сборной. На этот раз дистанционно и опосредовано, но насолил. Мы, хоть и возглавили турнирную таблицу, размявшись над несерьезным оппонентом в лице Сан-Марино – 5:0, но отправились в гости в Молдову, для чьей сборной так быстро пробил час "матча жизни". Без гиперболы.

Но ведь мы хотим выиграть группу, а затем стать финалистами Евро-2020?! Значит, необходимо было справляться с любой мотивацией соперника. Хотя после 0:4 в дело для молдаван включался такой около футбольный, но чрезвычайно сильный фактор, как "национальная гордость".

Запавшие в память "баранки"

Да, и следует учесть, что мы всегда с ними играли тяжело. Если честно, навскидку не вспомню ни одного матча между Беларусью и Молдовой на уровне национальных дружин. У нас было и сохранилось минимальное превосходство, но, что, как и почему – зарубок в памяти нет.

Зато, как сейчас вижу баталию между минским "Динамо" и кишиневским "Нистру" (последнюю между этими командами в истории чемпионатов СССР), что состоялась 35 лет назад – 23 сентября 1983 года на нашем стадионе "Динамо". Тогда осень нахлынула как-то очень быстро, и уже в третьей декаде ее премьерного месяца установилась мокрая, промозглая, неуютная погода. Под стать тому футболу, что продемонстрировали команды – 0:0.

Но та сухая ничья в дождь для гостей была равносильна подвигу, ибо "Нистру", вернувшись в высшую лигу, чудовищно выступал на протяжении всего чемпионата, став мальчиком для битья и поставщиком очков. В итоге клуб из Кишинева набрал лишь десять жалких турнирных баллов. Поэтому никто из болельщиков"Динамо" не сомневался, что минчане ведшие борьбу за медали обязательно обыграют "Нистру" в 32 туре.

Но… нашла коса на камень! "Динамовцы" весь матч провисели на воротах гостей, играя боевым составом с Боровским, Янушевским, Пудышевым, Алейниковым, Кондратьевым, Гоцмановым, Соколом. И ничего! Минимум стоящих моментов, да и те не использованы.

Кстати, именно в том матче я впервые увидел тактику "автобус", которую если, кто и придумал, так наставник "Нистру" Виктор Корольков. Моуринью нервно курит в сторонке. Из-за этого "автобуса" — 11 игроков на линии штрафной площади, припарковавшегося на "Динамо", "бело-голубые" и потеряли драгоценный турнирный балл. Скорее всего, он стоил им серебряных наград – довольствовались бронзой. И парадоксально, что именно эту муку я наиболее четко запомнил из всего сезона!

Запомнятся ли новые 0:0, которые ни для кого не стали подвигом?! Вряд ли.

Браво, Добровольский! Браво, Деркач!

Молдавский футбол – это, безусловно, еще и личности, которые переплетены тем или иным образом с белорусскими реалиями. Например, нет, никаких сомнений, что Игорь Добровольский – олимпийский чемпион-88, лучший в истории игрок этой страны.

Действительно, выдающийся полузащитник! Представьте себе Александра Глеба в лучшие годы, но наделите его способностью смело завершать атаки своих команд, как после сольных рейдов, так и ударами с разных дистанций, включая дальние выстрелы. Это и есть Добровольский.

А вывел его на орбиту взрослого футбола, ни кто иной, как Эдуард Малофеев! Игоря еще в 16-летнем возрасте возили в Киев к Валерию Лобановскому, но парень предпочел переехать из Кишинева в Москву в тамошнее "Динамо". И не прогадал. ЭВМ, руливший в те годы "бело-голубыми", сразу стал использовать юношу в стартовом составе, и его возмужание, превращение в подлинного мастера потекло стремительными темпами.

Фланговый полузащитник Сергей Деркач – сын советского военнослужащего, родился в Венгрии, но футбольные университеты прошел в Кишиневе, став игроком "Нистру". Оттуда его позвали в брестское "Динамо", а после сезона во второй лиге – в Минск.

Какая грация и пластика! Какая уникальная левая нога, фирменный дриблинг, остроумие в решениях вкупе с изяществом. Деркач провел в Минске два сезона, причем в то время, когда "динамовцы" потихоньку поехали с ярмарки. Однако именно Сергей (нынешний аналог – француз Погба) позволял нашему флагману сохранять оригинальность стиля. Да и последующая карьера Деркача вполне состоялась. Он и в московском "Динамо" не затерялся, и в "Алании" у Валерия Газзаева был на виду, выиграв, уже как фланговый защитник чемпионат России.

Но теперь таких мастеров нет ни у Молдовы, ни, к сожалению, у Беларуси…

Стратегическая удача?

В принципе, так оно и есть. Если в гостевых матчах с конкурентами – Молдовой и Люксембургом добиваться ничейных результатов, а дома суметь их обыграть, то первое место – наше. Но было же очевидно, что в Кишеневе гости сильнее хозяев, чьим символом стал собственный тренер.

Уже ближе к концу матча Спиридон постарался сыграть мяч, вылетевший за пределы поля, но допустил неловкость, потерял равновесие, и был вынужден использовать все конечности, чтобы избежать падения. Смешно. Нелепо. Не лучшая характеристика технической оснащенности наставника.

Однако обратите внимания – не упал. Это же касается и всей сборной Молдовы, хотя теперь понятно, что борьба за первенство в группе – спор между Беларусью и Люксембургом. Октябрьский матч этих команд 12 октября в Минске приобретает огромное значение.

А все же, почему мы не выиграли? Да все просто: потому как мало создали! В первом тайме шанс Драгуну подарил центрбек хозяев Посмак – удар выше перекладины. После перерыва опасно издали пробил Маевский – хозяев выручил голкипер Кошелев. Все. Больше ничего очевидного, а, значит, даже по голевым шансам ничья – 2:2.

И еще хорошо, что ничья. Вы же помните, что происходило на поле в компенсированные минуты?!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.