Английские диетологи открыли супер-продукт, который способен обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых, уверяют СМИ Британии.

Британцы любят удивлять. Иногда, казалось бы, очевидные вещи у нас — открытие для них. Издание Daily Mail подало заявление диетологов чуть ли не как сенсацию. Оказывается, обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых могут куриные яйца.

Диетологи открыли, что яйца не только улучшают сон, но и приостанавливают набор веса, замедляют процессы старения, даже снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта они рекомендуют употреблять два яйца в день.

И где тут сенсация, ведь наш человек знает об этом со школьной скамьи? Ну, с точки зрения британских диетологов, яйца нужно есть на ужин, а не на завтрак. В этом и заключается их сенсация.

По большому счету открытие все же сделали не американские специалисты, а российская группа "Дискотека Авария". Музыканты уже давно все рассказали и показали в своем клипе, который вышел 17 лет назад. Так что диетологи не круты. Всмятку, всмятку их уделали "романтики большой и маленькой сцены".