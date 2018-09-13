Добрый-злой МВФ, или "тайные подарки" иностранного партнера для Молдовы

В Молдову прибыл ревизор: что в планах у экспертов Международного валютного фонда, и чего ждать от этой миссии.

Эксперты Международного валютного фонда в очередной раз прибыли в Кишинев, чтобы ознакомиться с макроэкономической ситуацией в республике. Подчеркивается, что визит этот не оценочный, а рабочий, и специалисты проверят, в частности, положения госбюджета на 2019 год. Как говорится, уже всем известно, что без согласования с заморскими экспертами самый важный финансовый документ в Молдове не утверждается…

Добрый-злой друг…

Свою миссию специалисты под руководством Рубена Атояна начали с традиционной встречи с премьером Молдовы Павлом Филипом. Глава кабмина пояснил важность сотрудничества правительства республики с международной финансовой структурой.

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"В 2016 году, когда мы столкнулись с банковским кризисом, одним из основных инструментов, который помог нам справиться с ситуацией в этом секторе, стало соглашение с МВФ. Обязательства, взятые перед Фондом, помогли убедить политический класс. Хотим сохранить в дальнейшем отношения с Фондом", — сказал Филип.

Премьер отметил, что правительство продолжает прилагать усилия для улучшения ситуации во всех секторах развития страны, и придерживаться реализации положений программы МВФ. Так, ВВП составил 3,7% за первые три месяца этого года, а доходы в бюджет увеличились на 12,5%. Да, но только за счет чего пополнилась казна? Минфин неоднократно заверял, что рост поступлений связан с подскочившим уровнем налогов, пошлин и прочих сборов. Говоря совсем буквально, средств в бюджете больше потому, что налоговая нагрузка на население и бизнес увеличилась. Кажется, за это и выступал МВФ… А сейчас заморских гостей ждет неприятная реальность — налоговая реформа, которая начнет действовать в Молдове уже с 1 октября 2018 года. К слову, МВФ уже критиковал эти изменения. Оно и понятно, ведь Фонд традиционно выступает против сокращения сборов в бюджет и против повышения социальных расходов в странах, которые они взяли под опеку.

Зачем приехал ревизор?

Руководитель миссии МВФ рассказал, что в ближайший период команда сотрудников организации проверит макроэкономическую ситуацию в Молдове, денежную и налогово-бюджетную политики. Особое внимание специалисты уделят положениям государственного бюджета на 2019 год. Видимо, эксперты миссии проверят правильно ли власти решили израсходовать деньги, и на кого или на что лучше сократить расходы. В поле зрения сотрудников МВФ попадут и изменения в банковском секторе республики.

Эксперты МВФ пробудут в Кишиневе до 20 сентября. Это рабочий визит, а не оценочная миссия по внедрению программы с МВФ.

Тайные "подарки" от МВФ?

Расхваленному соглашению с МВФ предшествовали условия, поставленные фондом перед молдавскими властями. В частности, перед заключением этого документа отечественные чиновники заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации.

© Sputnik / Miroslav Rotari О молдавском бюджете замолвите слово: какие условия поставил МВФ

Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

Именно с подачи или по рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет.

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Эксперты МВФ неоднократно советовали властям республики возобновить интерес к приватизации государственного имущества. И этой рекомендации чиновники также прислушиваются.

Что ждет Молдову по итогам нынешнего визита сотрудников Фонда? Вероятно, очередной пакет рекомендаций для нашей страны и новые тайные "подарки" от экспертов, которые могут пойти вразрез с реальным положением дел в стране… Как говорится, поживем — увидим.

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