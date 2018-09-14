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Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"

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Иван Данилов
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с программной речью - ее анализирует обозреватель РИА Новости Иван Данилов.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с программной речью, которую можно смело считать объявлением экономической войны США, причем в качестве первой и главной цели обозначено лишение американского доллара статуса главной мировой валюты. Более того, Юнкер сразу перешел к конкретным предложениям по демонтажу так называемой нефтелларовой системы и заявил о том, что европейская валюта должна обязательно стать "лицом и инструментом новой суверенной Европы".

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Маловероятно, что глава Еврокомиссии занял столь радикальную позицию без поддержки со стороны своего главного политического покровителя, то есть Ангелы Меркель, которая, собственно, и обеспечила его назначение на должность. У Европейского союза не так уж много вариантов в плане возможностей сделать США по-настоящему больно, однако активное участие в дедолларизации — это очень хороший способ не только нанести довольно серьезный ущерб американской экономике и политической элите, но и неплохая возможность стимулирования европейской экономики за счет возросшего спроса на европейскую валюту, пишет обозреватель Иван Данилов в колонке на РИА Новости.

Ключевой тезис выступления Юнкера: "Это абсурд, что Европа платит за 80 процентов своего энергетического импорта (а это 300 миллиардов евро в год!) в американских долларах, хотя только два процента импорта энергоносителей приходится на США. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро". Дальнейшие шаги, план которых руководитель Еврокомиссии пообещал представить уже к концу текущего года, вполне очевидны: брюссельские эмиссары сделают экспортерам нефти и газа очень привлекательные предложения по смене валюты, в которой исполняются контракты. Вместо доллара там постепенно начнет фигурировать евро, и хотя контракты такого рода почти все заключены на уровне частных европейских нефтегазовых и энергетических компаний, у Еврокомиссии (особенно при поддержке правительств Германии, Франции и Италии) всегда найдутся очень веские инструменты, чтобы убедить частные компании в необходимости изменить свои привычки ради общеевропейского блага.

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Агентство Рейтер приводит мнение анонимного источника из высших эшелонов европейской бюрократии — он утверждает, что из всех стран, которые продают Евросоюзу свои энергоносители, только Норвегия (!) получает платежи в евро. Логичный вывод заключается в том, что в скором времени российским экспортерам энергоносителей европейские покупатели или политики предложат поменять валюту контрактов. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что дедолларизация мировой торговли объективно выгодна России и вывод российских экономических отношений с Евросоюзом из долларовой зоны сильно снижает уязвимость российских компаний перед американскими санкциями и ведет к отключению от долларовой системы в целом.

С другой стороны — если вся торговля энергоносителями между Россией и Евросоюзом перейдет исключительно на евро, то это ограничит возможности развития интернациональной роли рубля. Эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным еще в 2007 году в его выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. В своей речи президент сформулировал стратегические требования к повышению статуса российской валюты: "ни одну резервную валюту невозможно создать виртуально, невозможно назначить национальную валюту резервной. Поэтому наша задача, я имею в виду, задача Российской Федерации, заключается в том, чтобы сделать рубль более привлекательным, удобным, надежным средством расчетов для наших компаний, для наших соседей, для всех, кто хотел бы использовать его в своих расчетах".

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Если посмотреть на структуру взаимоотношений российской и мировой экономики, становится самоочевидным, что продавать (хотя бы частично) нефть и газ за рубли — это самый действенный из возможных инструментов повышения международного спроса на рубль.

Перевод (хотя бы частичный) расчетов за нефть и газ в рубли позволит дать очень понятный ответ на вопрос: зачем могут быть нужны рубли международным инвесторам или просто коммерческим компаниям. Более того — сейчас есть даже сравнительно популярные среди международных инвесторов российские долговые инструменты, в которых можно "парковать" рубли, и, кстати, именно из-за их успешности американцы собираются ввести санкции против российских государственных облигаций.

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© Sputnik / Владимир Сергеев
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В целом хотелось бы верить, что уже очевидная для всех необходимость дедолларизации российской и мировой торговли энергоносителями позволит сдвинуть с мертвой точки перезревший вопрос интернационализации рубля. Более того, уже есть очень позитивный китайский опыт, который тоже связан с нефтяным сектором. Как сообщает агентство Рейтер, китайская нефтяная биржа в Шанхае смогла меньше чем за год захватить более 14 процентов мирового объема торговли нефтяными фьючерсами, отобрав долю рынка у Нью-Йорка, Чикаго и Лондона и даже обогнав по объемам нефтяную биржу в Дубае. Для Китая, который тоже работает над интернационализацией юаня и создавал шанхайскую площадку для торговли нефтью в течении 10 лет, это по-настоящему серьезное достижение. С другой стороны — хотелось бы использовать сложившуюся конъюнктуру для расширения использования рубля, в том числе в торговле с Китаем. Двадцать лет назад об отказе от доллара могли говорить только наиболее маргинальные экономисты и политики и мало кто их воспринимал всерьез. А если бы кто-то предположил, что на острие атаки против долларовой системы окажется президент Еврокомиссии и председатель КНР, то этого предсказателя сочли бы безумцем.

Пять лет назад подобные предложения уже звучали громче, но в лучшем случае их высказывали наиболее смелые или радикально настроенные участники экономических и финансовых конференций или финансовые колумнисты, но представить себе такие планы у высших чиновников Евросоюза, опять же, было невозможно. Сегодня дедолларизация — это не только призывы с самых высоких трибун ведущих мировых держав, но еще и конкретные приказы, поручения, программы действий, биржи и контракты. Процесс прошел, и именно этим объясняется кажущаяся необъяснимой нервозность Вашингтона, который одновременно пытается вести экономические войны и с Китаем, и с Россией, и даже с союзниками по НАТО. Смерть американской гегемонии, как смерть Кощея, — в игле, точнее, в "долларовой игле". Американская элита чувствует, что скоро эту иглу сломают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
доллар, экономика, валюта, Общество
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