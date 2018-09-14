Молдавские либералы глазами Шекспира – Йорик уже не тот

Во всемирно известной трагедии, до сих пор разыгрываемой на театральных подмостках, вероломный дядя противостоит молодому племяннику, и в конце концов получает по заслугам. Но, вспоминая того же классика, — и здесь мы внесем свою правку, — нет повести прекраснее на свете, чем повесть о партийном паритете. Так, по крайней мере, происходит в Молдове, когда родственники добровольно уступают друг другу бразды правления. Картина мира изменяется, но суть остается прежней.

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И пусть Либеральная партия — не Датское королевство, но там тоже не всегда спокойно — это мы имеем возможность перманентно наблюдать, благодаря новостям в Сети, по телевизору и многочисленным слухам. Некоторые из них подтверждают "сами герои нашего романа". Например, Дорин Киртоакэ, — он же бывший мэр Кишинева, он же вице-председатель ЛП, он же фигурант уголовных дел, он же разрушитель столицы, он же виртуоз игры на тормозных дисках, — недавно прокомментировал в телеэфире ближнесрочную перспективу рокировки в высших эшелонах своего политформирования.

Киртоакэ сообщил, что не исключает своего назначения на должность председателя ЛП, но заметил, что окончательное решение еще не принято.

"Еще неизвестно, если я возглавлю партию. Посмотрим. Идет подготовка. У нас еще есть два месяца", — сказал Киртоакэ.

По его словам, нынешний глава партии, его дядя Михай Гимпу, станет почетным председателем политформирования.

"Это уже давно не секрет, тема обсуждалась несколько раз. Однако я не думаю, что следует акцентироваться на том, кто и какой пост займет. У нас другая цель — "униря" (идея вхождения Молдовы в состав Румынии — ред.)", — подчеркнул Киртоакэ.

К слову, сам Гимпу публично заявляет примерно о том же, — что его уход с должности может произойти в конце 2018 года, на съезде партии первого декабря, в "день Великого объединения" (даты столетия со дня окончательного и во многом насильственного присоединения к Румынии сопредельных территорий, в том числе и Бессарабии — авт.).

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Гимпу отметил, что был бы рад передать свой пост Дорину Киртоакэ, у которого, по словам главного либерала, достаточно опыта.

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Вопрос только в том, какой именно опыт превалирует в жизненных императивах Дорина Киртоакэ. Кишиневцы за почти 10 лет смогли оценить достижения своего, к счастью, уже бывшего мэра. Например, когда в считанные месяцы приходят в негодность отремонтированные по инициативе Киртоакэ улицы. Или, когда участки в историческом центре города продаются под строительство небоскребов, а памятники архитектуры в этих целях уничтожаются. Или, когда во всю педалируется ненависть ко всему не-румынскому, а большинство горожан из-за своих взглядов чуть ли не официально считаются людьми второго сорта.

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Такого опыта у Киртоакэ предостаточно. Кстати, прокуратура уверена, что и другого опыта этому апологету "унири" не занимать. Ведь Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния и в пассивной коррупции по двум уголовным делам. Максимальный срок заключения в его случае может составить до 22 лет. Кроме того, антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

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До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого продлевают до сих пор.

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Как бы там ни было, узников совести в Молдове, увы, предостаточно — некоторые из них уже стали узниками не только в переносном смысле слова, а фактически. Надеется ли Киртоакэ, став лидером ЛП, снова привести эту партию в парламент и таким способом избежать дальнейшего уголовного преследования, — вопрос открытый. Хотя, не столь давний пример с другим публичным лицом доказал, что статус народного избранника от наручников и решетки не спасает. В любом случае, ни одного окончательного решения по Киртоакэ суд пока не вынес, и его Эльсинор в нынешнюю пору еще не пустует. Но, как говорится, "Есть многое на свете, друг Горацио", на чем уснули наши мудрецы. Прошу прощения у великого за привлечение вечного в преходящее.

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