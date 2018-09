Личный опыт: как бороться с интернет-зависимостью детей

Мой сын интернет- и игрозависим. Да, я мать, которая упустила эту заразу, допустила такую оплошность. А если глубоко покопаться, то и поспособствовала ей. И не только я. Целыми днями строча статьи в ноутбуке, я мало отличаюсь от супруга, который режется в стратегические игры и прочие симуляторы еще со времен нашего конфетно-цветочного периода, рассуждает колумнист Sputnik Грузия Анастасия Шрайбер.

Мама, а ты думаешь мне весело?

Моего сына зовут Демна. Осенью ему исполнится восемь лет, он второклассник. Уже несколько лет (кажется четыре года) ни один день Демны не проходит без интернета.

Сначала были мультики и видеоблоги на Youtube. Вскоре в жизни нашего сына поселился Его Величество Майнкрафт. Для тех, кто не в курсе, это игра в жанре некой песочницы с элементами симулятора выживания. В его трехмерном мире, полном кубических блоков, можно строить всякие сооружения. Эта игра напомнила мне старый добрый Тетрис, а Демне — виртуальную версию Лего, которую он практикует по сей день. Так что здесь я, скрепя сердце, сказала "да".

Следом пошли Roblox, Asphalt, PlayerUnknown's Battlegrounds, Marvel Ultimate Alliance и много других игр, название которых я даже с трудом произношу. Но вчера, проходя мимо одной из игр Демны и заглянув в нее, я сначала решила, что экран окрасился во что-то красное. Потом, догадавшись, что это кровожадное проявление персонажа, обессилев, сказала на его же языке: "Too much blood, Demna! Too much".

Сын играет в компьютерные игры дни напролет, отрываясь на принятие пищи, туалет и редкие визиты гостей. И это при том, что мы все лето проводим на даче, на открытом воздухе, в доме с приличным двором.

В начале лета я, понадеявшись, что это поможет, купила сыну с дочерью, младшей его на два года, по велосипеду. О, Боже, первый велосипед в их жизни! У мамы было трудное детство и не было велосипеда! Исправляем карму семьи и что? Демна любит кататься на велосипеде, гонять и даже падать, но не больше нескольких минут. Вскоре приходят мысли вернуться к компьютеру, его лицо обретает тоскливое выражение, и его ответ на мою мольбу еще немного погонять на велосипеде звучит так: "Мама, а ты думаешь, мне весело?"

Когда же это закончится?

Когда происходят сбои в подачи электроэнергии и интернета, Демна сам не свой, носится по дому, как заключенный по камере.

Демна очень впечатлительный. Я бы даже сказала гиперчувствительный. Как-то раз ему даже стало плохо. Он сидел на диване со смартфоном в руках и вдруг откинул телефон, забился в угол, схватился за живот и стал трястись. На мои судорожные вопросы, что у него болит, он истерично мотал головой, не говоря ни слова. Я кинулась к мобильному телефону. Вижу включенное видео с жуткими кадрами уродливых людей. Это была какая-то документалка из серии "Десять самых страшных мальчиков на земле. В это невозможно поверить". Именно от просмотра этих телесных аномалий, от вида которых даже мне стало не по себе, Демне и стало плохо. В тот вечер мы с мужем ограничили ему контент в сети.

В свободное от сидения у компьютера время Демна активно играет в Лего, мастерит из картона и клея костюмы супергероев, смотрит по телевизору мультфильмы, реже рисует, танцует, играет с детьми. Я читаю ему сказки и басни, от которых он мечтает быстрее сбежать. Ему нравится, когда мы что-то лепим из глины или пластилина. А еще Демна любит плавать в аквапарке, в озере или на море, есть шашлык и чипсы с соком, играть со своими братом и сестрой близнецами. Но, занимаясь с ним школьными заданиями, я читаю в его больших зеленых глазах одну фразу: "Когда же это закончится и я сяду за комп играть?!"

Ты знаешь, что такое Момо?

Летом у нас гостила девочка Даша из Питера. Даше – десять лет, Демне почти восемь. Ума одного: всю неделю бегали, как сумасшедшие, играли в прятки и догонялки, устраивали театральные представления, танцевали в X-Bох. Одним утром Даша подошла ко мне и сказала: "Знаете, почему сегодня Демна плохо спал ночью?". Я расширила глаза. А Даша: "Он боится бабушку Грэнни. Боится, но смотрит! Чудак". "Кого???" — только и прохрипела я.

Кинувшись к истории видеопросмотров сына, я стерла все упоминания о Грэнни и просто посадила Демну перед собой и по-взрослому объяснила, почему нельзя это смотреть, тем более учитывая его ночные кошмары.

А недавно на одном из материнских форумов узнала о новой сетевой страшилке типа "Синего кита". Зовется она "Момо". Мне хватило увидеть это адское существо с вытаращенными глазами, женской грудью и на куриных лапах, чтобы я серьезно испугалась за сына. Как оказалось, Момо звонит несовершеннолетним по WhatsApp и заставляет делать жуткие вещи. На следующий день я спросила Демну: "Сынок, ты знаешь, что такое Момо?". Демна ответил отрицательно. У меня, как камень с души свалился. Хорошо, что сын пока не использует WhatsApp. Но здесь ключевое слово "пока".

Во всем виновата мать

Да, я много работаю. Да, я многодетная мать. Да, у меня куча забот, проблем, задач и сложных вопросов, которые надо срочно решать. Помимо меня в семье еще есть люди, ответственные за досуг и здоровье моих малышей. Но когда дело касается моих детей, я всегда и во всем виню только себя.

Что может сделать мать игромана? Ограничить игры в компьютер и загрузить сына другими хобби? Возможно. Но Демну ничего серьезно не интересует. Несмотря на это с сентября я отдаю сына на плавание, будем ходить в театр, музеи, на выставки, на прогулки в парк, зоопарк, будем заниматься дома поделками, читать, рисовать, раскрашивать, всячески развивать его творческую натуру. И я придумаю еще море всяких штучек и увлечений, чтобы помочь сыну, даже с этими сетевыми искушениями, вырасти здоровым мальчишкой и адекватным человеком, далеким от стрессов и насилия. А как оправдываетесь вы?

