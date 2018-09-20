Поток миллиардов в Россию: США бессильны это остановить

Президент США признался, что ему не нравится, как Германия тратит свои деньги.

Свою едва ли не самую сенсационную сентенцию о российско-германском энергетическом сотрудничестве (буквально взорвавшую восточноевропейские массмедиа) президент США Дональд Трамп произнес после переговоров со злейшим врагом этого сотрудничества. Выйдя со встречи с президентом Польши Дудой, он заявил следующее. США не нравится, очень не нравится, как немцы тратят свои деньги, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

Трампу лично тоже это очень не нравится. И вообще, "к большому несчастью для германского народа, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", и я могу вам сказать, что немцам не нравится это", заверил американский президент. Но никаких санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", со стороны США все же вводиться не будет, внезапно закончил он.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Мухин: Трамп не оставляет странам Европы выбора – чей газ им покупать

Самое прекрасное в том, что все сказанное президентом Соединенных Штатов — чистейшая, абсолютная, дистиллированная правда. Не подкопаешься.

И то, что американцам не нравится, как немцы тратят свои деньги (американцы вообще любой доллар, прошедший мимо их бумажника или счета, склонны считать едва ли не личным оскорблением).

Есть большая доля истины — в том, что это не нравится и немцам.

По крайней мере, той части "властных немцев" в сфере политики, лоббирования, СМИ и так далее, которая аффилирована со структурами так называемой атлантической солидарности, включая, кстати, фрау канцлерин Ангелу Меркель, — "зависимость от России" им совершенно точно не по душе. Просто политики довольно часто вынуждены делать не то, что им приятно, а то, что необходимо.

А русский газ немецкой экономике, к сожалению германских атлантистов, жизненно необходим.

Приходится, так сказать, терпеть.

Китай лишит Европу топлива с помощью России>>>

Правда тут и то, что Германии не хочется "платить миллиарды долларов" (хотя вряд ли Трамп сам понял, насколько он точно попал в суть дела). Именно из-за нежелания платить долларами она устами "начальника Европы" люксембуржца Жан-Клода Юнкера предлагает перевести хотя бы часть платежей в евро. И Российская Федерация, повздыхав на плече своих внутренних долларовых лоббистов, видимо, не сможет в этой просьбе Германии и Европе в целом отказать.

Ну а то, что американцы не будут вводить никаких санкций против компаний из третьих стран, которые так или иначе участвуют в проекте NordStream 2, — тоже ни разу не сенсация.

Напомним почему.

Тут нет ничего особенно сложного: любое решение есть сумма оцениваемых факторов плюс-минус волюнтаризм людей, его принимающих.

Как мы уже говорили выше, русский газ Европе, точнее, ее северо-западному промышленному кластеру, жизненно необходим. Объяснение тут простое и, мы бы сказали, "математическое": продукция кластера может быть конкурентоспособна на глобальных рынках только при наличии относительно дешевой энергии.

А кто будет источником этой дешевой энергии, чей именно этот источник и не притесняют ли вокруг него геев — вторично. По множеству параметров (разумеется, кроме знаменитого на весь мир немецкого качества) европейская промышленная продукция своим конкурентам как в Китае, так и в США довольно жестко проигрывает. И там, и там — на продукцию меньше налоговая и социальная нагрузка, дешевле рынок труда, ниже социальные издержки.

Одна труба хорошо, а две лучше: о чем договорились Москва и Пекин>>>

Североевропейский промышленный кластер выигрывает на глобальных рынках только за счет качества, репутации и высокой энергоемкости при низкой стоимости энергии (в том числе энергоемкости оборудования: роботы "жрут" значительно больше, чем, простите за цинизм, какие-нибудь мексиканцы на заводе Tesla).

И эту относительно дешевую энергию тем же немцам не могут дать никакие "замещающие объемы СПГ", а только трубопроводный газ.

Но остановило ли бы только это американцев вообще и Дональда Трампа в частности?

© Sputnik / Ivan Rudnev Газ - на вес золота: на Украине голубое топливо будет стоить гораздо дороже

Конечно же нет. Скорее наоборот — раззадорило бы. Всегда приятнее покорять, когда покоряемый против.

Однако в последний год на мировых энергетических рынках начали проявляться еще и "иные факторы". И едва ли не самый показательный и впечатляющий из них — даже внешне производящая совершенно колоссальное впечатление линейка "Ямал СПГ".

И всем понятна простая вещь. Даже если немцев ценой громадных политических и экономических издержек, при помощи "датчан и прочих разных шведов" и удастся принудить к отказу от трубы — то куда в этом случае перемесятся добываемые в России газовые объемы?

Правильно, в СПГ. И ладно, если бы это был только Китай. Но что, к примеру, может помешать тому же "Газпрому", подобно "Новатэку" на Ямале, построить какую-нибудь "Балтику СПГ" неподалеку от Питера? И торговать сжиженным газом на биржах — перебивая бизнес далеким американцам?

Транзит газа через Украину сокращается: что сообщили в "Укртрансгаз">>>

А следовательно, издержки на блокировку русского трубопроводного газа, в том числе и издержки политические, а не только чисто экономические, окупаются или слабо, или вообще никак.

© Sputnik / Alexey Tikhomirov Оленченко: Германия не откажется от газа из России ради интересов США

Кстати, придавливая промышленный кластер европейского Северо-Запада, США слабо влияют на Россию. А напротив — зажигают своеобразный зеленый свет перед своими китайскими конкурентами. Которые очень охотно садятся на русские трубопроводы, чего даже и не собираются скрывать.

То есть в нынешних условиях, по убеждению американского бизнеса, блокировка NordStream 2 не имеет особого смысла не только с точки зрения издержек, но и с точки зрения целеполагания. Поэтому ни в "Газпроме", ни в NordStream 2, ни в Германии или Австрии никто, в общем-то, даже и не демонстрировал какой-либо обеспокоенности.

Соответственно, если для кого-то новость о нежелании Вашингтона бодаться с русской трубой и стала сенсацией, так это разве что для поляков и прочей Цеевропы, которую, как всегда, забыли оповестить.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.