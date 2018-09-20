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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

У границ России кончилась война: кто остался недовольным

© REUTERS / Pyeongyang Press Corps / Pool
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Обозреватель РИА Новости рассуждает о том, насколько долго продолжится мирный диалог между двумя корейскими государствами, и что поспособствовало тому, чтобы Сеул и Пхеньян пришли к фактическому перемирию.

На дальневосточных границах России ее сосед, корейский народ, решил похоронить гражданскую войну: вообще-то это повод для праздничного салюта как минимум над бухтой Золотой Рог во Владивостоке, а может, и не только там, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Теперь вопрос: кто этим недоволен? Ответ нетрудно выловить из первой волны международных откликов на саммит в Пхеньяне, куда приехал президент Южной Кореи. Даже не сомневайтесь: недовольные, разочарованные и расстроенные есть, и помещаются они (физически или мысленно) по большей части в США.

Но сначала о результатах саммита в Пхеньяне: вообще-то слова о том, что лидеры КНДР и Южной Кореи "фактически" объявили о прекращении войны на Корейском полуострове, принадлежат всего лишь представителю президентской администрации в Сеуле. Война, напомним, 65 лет назад закончилась перемирием и разделением страны, и формально для ее прекращения нужен мирный договор. Ну, или декларация.

Лидеры Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на официальной церемонии приветствия в Пхеньянском аэропорту Сунан
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
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Но между Россией и Японией такого договора нет, и мы без этого символического акта как-то обходимся и себя в состоянии войны не считаем. Правда, Россию и Японию никак не назовешь двумя частями одной нации.

О чем договорились в ходе саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин: они подписали совместное заявление о мерах по денуклеаризации (то есть ядерному разоружению Севера), устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия.

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В частности, по соглашению между министрами обороны решено отозвать военных из демилитаризованной зоны между ними, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстояние километра от демаркационной линии. Поблизости от нее также не будет проводиться никаких военных учений.

Это, конечно, во многом символические жесты, и факт существования двух корейских государств остается фактом. Но вдобавок Юг и Север договорились — не в первый раз, правда — провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог между ними. А это особенно приятно для России, потому что в итоге появится единая Транскорейская магистраль, выходящая на Транссибирскую.

Наконец, мирный договор как таковой может быть подписан еще до конца года, в ходе возможного исторического визита Ким Чен Ына в Сеул — лидер Севера на Юге не бывал никогда. И можно себе представить еще какие угодно сложности в отношениях корейцев между собой, но как-то ощущается, что несколько десятилетий ощущения "война может возобновиться в любой момент" уже позади.
Вернемся к вопросу, кому такой ход событий может не понравиться. Очень просто: Америке, и по множеству причин. Причем два корейских лидера хорошо понимали, что радости от их встречи в Вашингтоне будет мало.

Понятно, почему президент США Дональд Трамп мгновенно после саммита написал в очередном твит-извержении, что это очень "волнительная" новость. А затем сообщил, что в ближайшее время проведет вторую встречу с Ким Чен Ыном. Не может же он показать, что корейцы обойдутся без него. И особенно неприятно ему было бы признать это перед "промежуточными" выборами в ноябре. Приходится улыбаться и радоваться.

Статуи лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне
© AFP 2018 / Ed Jones
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Зато Трампу "помогли" его соотечественники, то есть американские СМИ, которые загадочным образом мгновенно определяют, что всем в мире положено думать по тому или иному поводу. Претензии их сводятся к тому, что Америке требуется полностью и без условий разоружить Пхеньян, а этого на межкорейском саммите не произошло.

Вообще-то Ким по части денуклеаризации пошел на очень резкие шаги, в частности — согласился полностью уничтожить испытательный центр баллистических ракет "Сохэ" и допустить на процедуру инспекторов. Возможно, даже из США. Но тут расстроенные американцы мгновенно заметили, что он готов сделать то же самое с ядерным центром в Йонбёне только после того, как Америка тоже пойдет на какие-то уступки. Не говоря о накопленном ядерном арсенале, который никто не сдает.

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Сама идея того, что между Вашингтоном и Пхеньяном идут именно переговоры, а не что-то другое, то есть брать на себя обязательства должны две стороны, — абсолютно неприемлема для США, и на данный момент из-за этого процесс замер. Уступать американцы ничего не хотят.

Вывод сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм: "Они не подвинулись к денуклеаризации". Более того: по его словам, визит южнокорейского президента подрывает усилия госсекретаря Майкла Помпео и представителя в ООН Ники Хэйли оказывать "максимальное давление" на Пхеньян с помощью санкций.

А давление может оказываться по любому поводу, и те же американские СМИ сегодня мгновенно подсказывают какому: Северная Корея должна для начала разговора представить полный список ядерных вооружений, ядерных центров и всего прочего, но вдобавок "эксперты" говорят, что, кроме известных, возможно, есть и другие, секретные центры.

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© AP Photo / Andreea Alexandru
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В переводе на человеческий: в любой момент из Вашингтона может поступить утверждение, что Пхеньян "highly likely" скрывает что-то "секретное", факты мы вам не назовем и доказывайте нам как хотите, что фактов таких нет. И эти штуки никогда не кончатся. Не говоря о том, что любые договоренности с США может в любой момент постигнуть судьба соглашения с Ираном — один президент заключил, другой разорвал.

Но и это еще не все: американские возражения против саммита в Пхеньяне. В японской газете Japan Times пишет американец Фостер Клаг, глава отделения агентства AP в Токио (один из тех людей, которыми транслируется то самое Единственно Правильное Мнение). Пишет, ссылаясь, как положено, на экспертов, о самом ритуале приезда президента Муна в Пхеньян. Не так стоял, позволил себя использовать для церемонии, напоминающей прием варваров китайским императором, и так далее.

Интересно, а как ему надо было ехать в Пхеньян — ночью и в маске?

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А никак не надо было ехать, и в этом суть дела. Любое общение с Ким Чен Ыном кого-либо из его соседей (включая Россию) подрывает американскую политику давления. Собственно, именно поэтому соседи Кореи и ведут свою собственную дипломатию, безупречно вежливо блокируя бессмысленный и опасный для нас всех вашингтонский нажим и давление.

Ну, а если две Кореи и вправду, формально или по факту, оставят войну позади и будут всерьез дружить (а тем более интегрироваться), то неизбежно возникнет вопрос: а что вообще делает Америка в этой части света, кого защищает и чего добивается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
мирный диалог, геополитика, перемирие, санкции, переговоры, Мун Чжэ Ин, Ким Чен Ын, Сеул, Пхеньян, КНДР, Южная Корея, Политика
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