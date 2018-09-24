Обыкновенный фашизм Майи Санду

Колумнист Sputnik объясняет, насколько легко в наше время можно перевернуть с ног на голову роль и значение в истории даже самых кровавых палачей и нелюдей.

История учит нас – когда память о преступниках переводится в "нейтральный режим", уже через поколение у них есть шанс превратиться в настоящих героев для общества и страны. Не на это ли уповала лидер молдавской партии "Действие и солидарность" Майя Санду, недавно отвечая во время телеэфира на вопрос о том, кем для нее является Антонеску?

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Тогда Санду четко дала понять, что румынский маршал и руководитель государства Ион Антонеску, самый знаменитый после Гитлера "решатель еврейского вопроса", – это "историческая личность, о которой можно сказать как хорошее, так и плохое".

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Когда прошел всеобщий шок от услышанного, когда некоторые, сменив эмоции, отметили, что от такой, как Санду, услышать нечто подобное неудивительно, – тогда пришло осознание простого, как наша жизнь, факта. Санду не была готова к этому вопросу, что хорошо видно на записи. А психологи учат, что человек, не готовый к вопросу, чаще всего дает ответ, наиболее приближенный к собственному мировосприятию. Вот и получается, что Майя Санду — апологет демократических ценностей, относится к палачу и душегубу Иону Антонеску вполне себе лояльно и даже готова рассмотреть "хорошие" черты убийцы сотен тысяч ни в чем неповинных людей!

Бесспорно, Антонеску уже давно часть истории. Но для многих наших земляков-современников, детьми увидевших и переживших зверства, учиненные румынской оккупационной администрацией, Антонеску – палач, принесший их семьям горе и невосполнимые утраты. Более 300 тысяч человек, преимущественно евреев и ромов (цыган), были уничтожены по приказу этого человека. Только в одной Одессе в октябре 1941 года были расстреляны 25 тысяч жителей!

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Уже в августе 1941 года на территории Бессарабии по личному приказу Антонеску было создано 49 лагерей и гетто. Крупнейшими из них были лагерь в Вертюжанах, куда загнали 23 тысячи человек, 20 тысяч обитали в лагере в Секуренах, в Единцах — 13 тысяч человек. Вместе с евреями в эти лагеря ссылались цыгане, всего 36 тысяч человек, в том числе из Румынии и оккупированных областей современной Украины.

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И это не говоря о том, что самый знаменитый палач Румынии обрек на смерть в захватнической войне более 475 тысяч своих соотечественников. Санду ему это, видимо, простила. Сами румыны не простили, а некий молдавский политик спокойно выписал индульгенцию! Правда, не Санду в этом деле первая – не будем забывать о Михае Гимпу вкупе с его мельчающей сегодня на глазах либеральной партией. Так что у лидера "Действия и солидарности" есть перед глазами замечательный пример того, как она может в итоге кончить.

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Итак, все приведенные здесь цифры есть в открытом доступе. Но удосуживалась ли Майя Санду хоть когда-то ознакомиться с ними? Интересовали ли они ее в принципе? И, если да, то в угоду кому были сказаны слова одобрения кровавого палача, которые, имей они хоть какой-то вес в обществе, могли бы поставить под вопрос справедливость приговора, вынесенного Иону Антонеску историей и, что немаловажно, самим румынским народом?

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Или же одиозная женщина-политик апеллировала в своем сознании к попытке более чем десятилетней давности частично реабилитировать Антонеску в самой Румынии? Тогда, в 2006 году, бухарестский суд второй инстанции частично освободил кровавого маршала от ответственности за союз с нацистской Германией в войне против Советского Союза. Суд посчитал, что война Румынии против СССР была "превентивно-оборонительной" и "юридически оправданной" существованием на румынско-советской границе "постоянного и неизбежного чрезвычайного положения". Язык юриспруденции порой может творить с человеческим мировосприятием настоящие чудеса, делая весьма однозначные явления и выводы настолько многозначными, что порой люди не понимают, похвалили их таким способом или предали обструкции. Но, видимо, румынские судьи, выносившие это решение к тому же отвратительно знали историю Второй мировой войны, что подтверждает и факт окрещения румынско-нацисткой агрессии "Войной за освобождение Бессарабии и Северной Буковины". Тех, кстати, земель, которые румынские войска годом ранее покинули без единого выстрела. К счастью, в мае 2008 года Верховный суд Румынии отменил решение предыдущей инстанции касательно Антонеску. Хотя пересмотром деяний подобных фигур, исходя из масштабов произошедшего, должен, конечно же, должен заниматься не суд отдельно взятой страны, а международный трибунал с привлечением представителей пострадавших государств.

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А, может быть, Майя Санду памятует о том, что в трансильванском городе Сату-Маре, на границе с Венгрией, сегодня есть улица маршала Иона Антонеску? Ну, раз в Румынии можно, значит, в Молдове сам Бог велел! Вот теперь начнут потихоньку заговаривать о «неопределенности» роли румынского палача в истории. Не ровен час, и памятник удастся заложить. А потом еще и орден Антонеску учредить и вручать его за особые заслуги.

Как бы там ни было, линия движения госпожи Санду всем теперь видна и очевидна. Правда, как отреагируют на подобное те десятки тысяч жителей Молдовы, в том числе русскоязычных, коих та же Санду вместе со своим политическим попутчиком Нэстасе совсем недавно призывала встать под свои знамена? Речь, кстати, идет о тех людях, чьи старшие родственники до сих пор помнят зверства, учиненные в стране войсками Антонеску. Как они поведут себя, услышав из уст своего потенциального лидера столь… озадачивающие слова?

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Видимо, чья-то невидимая воля уготовила Майе Санду весьма экзотическую для нашей страны роль – политика ультраправого толка. Одного из тех, о которых писал знаменитый Юлиан Семенов, вложив эти слова в уста Мюллеру. А ведь история учит нас, что именно такие публичные деятели обеляют палачей, чтобы одно поколение спустя среди молодежи стали кричать "Хаиль!", и польется "золото партии" в нужные карманы.

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