Китайцы разозлились на "санкции из-за Росcии", но что-то пошло не так

Колумнист РИА Новости рассуждает о том, почему на Западе очевидное признается с наибольшим трудом.

КНР призвала Соединенные Штаты "исправить ошибку" и отменить санкции, введенные за военное сотрудничество Китая с Россией. "Китайская сторона выражает сильное негодование", — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, пишет Дмитрий Косырев в колонке на РИА Новости.

…Что стоит отметить. Настоящая цель санкций и торговой войны с Китаем вовсе не китайское государство. Мишень, по которой, по идее, бьют из Вашингтона, — это китайский мидл-класс.

Ожидалось, что в торговой войне, развязанной США против КНР, этот самый класс окажется на стороне Америки.

Но налицо признаки того, что все вышло наоборот.

Давайте вспомним, что планировалось в аналогичном случае в отношении России — что лишенные ставших сакральным символом хамона и пармезана столичные и прочие жители средних доходов возопят: Запад, прости (неважно за что) и прими нас. И пойдут войной на собственное правительство. А к ним присоединится так же ущемленная санкциями верхушка деловой элиты. Совместно они произведут переворот, цветную революцию, будут голосовать только за оппозицию, и так далее.

И вдруг оказалось, что подобных людей такая ничтожная горстка, что их и бойкотировать неинтересно.

Ну, хорошо, Россия — она особая и нетипичная. Но вот США предприняли нечто аналогичное в отношении Китая. Не важно, как это называется — санкции или тарифы, и как обосновывается: никто уже и не пытается интересоваться объяснениями на тему того, что еще Китай (или Россия) сделали не так. Из последних новостей: президент Дональд Трамп решил подвергнуть запретительным таможенным тарифам китайские товары еще на 200 миллиардов долларов. То есть, в итоге весь китайский экспорт в США станет очень дорогим. Конец китайскому экономическому чуду, ждите бунта среднего класса, а это, между прочим, 400 миллионов человек.

И вот публикация в Washington Post. С ключевым выводом: война Трампа спровоцировала в Поднебесной общественную ярость против США, которая в итоге может подорвать американские усилия. Средний класс, рассерженный нескончаемыми угрозами Трампа, ожидает от китайских лидеров, что те будут реагировать жестко. А это может затруднить достижение ими компромисса с США.

Получается, что не настолько мы в России особые? Как минимум и китайское население реагирует в аналогичной ситуации так же, как и наше?

С самого начала то была тема номер один для всех, кто следил за ходом американо-китайской схватки: как, например, будет настроен частный бизнес КНР (а это половина налоговой базы страны, 60 процентов ее ВВП и 80 процентов занятых). И как будут реагировать обладатели собственности, "патриоты Google и Голливуда" и прочие "жаждущие западного стиля жизни".

Этот вопрос был и остается ключевым для специфического издания — South China Morning Post, старой британской колониальной газеты, которая хотя и оказалась на территории КНР (речь о вернувшемся к Китаю Гонконге), но сохранила редакционную политику. Это англоязычное издание для тех, кто делает бизнес в Китае, поэтому оно старается давать точные оценки.

Так вот, первое время газета подробно описывала недовольство того самого среднего класса и ехидничала, что правительство, конечно, готово пожертвовать интересами такового. Но сейчас тон дискуссии изменился.

Что произошло? Washington Post считает, что свою роль сыграло падение минувшим летом китайского фондового рынка на 24 процента и юаня на 10 процентов к доллару. Приводятся слова эксперта по Китаю из американского Института Брукингса: с этого момента гнев среднего класса оказался направленным против США, а не своих властей.

И в порядке иллюстрации издание цитирует анонимных "докера из Нинбо" или "владельца кофейни в Пекине", которые говорят, что пусть эти санкции (или тарифы) ударят по их кошельку, лишь бы американцам сильно врезали в ответ. И ладно бы это публиковалось в китайских СМИ, тогда перед нами — не иначе как пропаганда, но тут ведь все наоборот.

Тем временем в самих США, против которых Китай ввел ответные тарифы, тот самый эффект — бунт среднего класса против своей власти — очень даже присутствует. Только что началась новая кампания — "Тарифы ранят сердце Америки", которую ведут десятки ассоциаций производителей. Хотя и раньше было известно, что практически все деловые объединения США как минимум опасаются, что давление на Китай ни к чему не приведет.

Понятно, что китайские власти внимательно отслеживают ситуацию — как в США, так и у себя дома. Посмотрите, в частности, на отчет о собрании предпринимателей, на которое пришел главный переговорщик в поединке с США Лю Хэ, не произнес ни одного слова, а только слушал.

Что у нас получается: есть идея о том, что санкции и прочие варианты экономического давления на глобальных конкурентов существуют для того, чтобы рассердить средний (и богатый) класс страны, выбранной объектом давления. Руками этих рассерженных страна-агрессор свергает правительство страны-конкурента, а ради этого может даже потерпеть временный ущерб себе от тех самых санкций.

© Sputnik / Igor Zarembo Китай лишит Европу топлива с помощью России

Но в России эта идея не работает. В Китае, чье общество довольно сильно отличается от российского, тоже не работает. Результаты в обоих случаях противоположные ожидаемым. А где эта штука вообще работает?

А что если этот инструмент давления вообще негодный, в любых странах и ситуациях?

Тогда вопрос только в том, когда те же США или их союзники этот факт не просто заметят на уровне крупной газеты, а признают как бесспорный и очевидный. Пока есть ощущение того, что как раз очевидное на Западе признается с наибольшим трудом.

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