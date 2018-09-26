Катастрофа "хайли лайкли": Москва сломала оружие информационной войны

В поспешно опровергнутой фейковой новости о том, что представитель США в ООН Никки Хейли обвинила Москву в причастности к убийству брата Ким Чен Ына, самым показательным стало то, что в России никто ей не удивился,отмечает обозреватель Ирина Алкснис.

После всех обвинений Запада последних лет еще одно — что "Ким Чен Нама тоже мы" — на пару часов органично пополнило собой длинный список "жертв Кремля". Последовавшее опровержение о том, что слова Хейли были просто неверно переданы в СМИ, вызвало даже определенное разочарование, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

Впрочем, нет ни малейших сомнений, что уважаемые западные партнеры дадут еще немало достойных поводов такого рода для искрометного юмора как российского общества, так и официальных представителей России.

© Photo : Личный архив Г.Мирзаяна Мирзаян: Китай обволакивает весь мир, а Америка играет в русофобию

Однако несостоявшаяся сенсация в сочетании с главной новостью вчерашнего дня — брифингом Минобороны, на котором были представлены новые документы по делу о крушении "Боинга" над Донбассом, — заставляет задуматься о тупике, в который зашла "мировая информационная война".

Россия шутит над обвинениями в ее адрес не только потому, что те реально смехотворны, а нередко прямо-таки абсурдны. Главная проблема в том, что попытки относиться к происходящему всерьез раз за разом доказывают свою бессмысленность.

В апреле Москва представила железобетонные доказательства инсценировки химической атаки в сирийской Думе "Белыми касками". Дело дошло до привоза в Гаагу непосредственных свидетелей съемок ролика и их брифинга в стенах штаб-квартиры Организации по запрещению химоружия.

И что? И ничего.

"Цивилизованный мир" в лице своих государственных деятелей и массмедиа просто проигнорировал все это, ни на миллиметр не отступив от своей (если по-честному, разбитой вдребезги) позиции, которая с точки зрения здравого смысла выглядела уже тяжелым бредом.

В некогда существовавшем нормальном мире изложенные вчера представителями Минобороны факты произвели бы эффект разорвавшейся бомбы.

Но в России люди уже научены горьким опытом и подобных иллюзий практически никто не питает. Большинство дружно уверено, что представленные документы и доказательства окажутся вновь проигнорированы западным мейнстримом, как будто их нет вовсе, а следственная комиссия в Нидерландах продолжит высасывать из пальца вину Москвы в произошедшей трагедии.

Это, в свою очередь, заставляет задаваться логичным вопросом: а есть ли вообще смысл пытаться кому-то что-то доказывать?

Поддерживающим Россию достаточно просто официальных заявлений Москвы о непричастности страны к очередному эксцессу, в котором ее обвиняют, чтобы поверить и принять ее сторону.

При этом никакие, даже самые весомые, доказательства не способны сдвинуть с антироссийской позиции ее противников. Более того, те же самые оппоненты демонстрируют чудеса моральной эквилибристики, одной рукой продолжая обличать "преступления Кремля", а другой — восстанавливая и наращивая сотрудничество с ним.

Так для кого и зачем тогда тратить ресурсы (временами немалые), чтобы в итоге одни пожали плечами и сказали "неплохо, но мы и так были в этом уверены", а другие сделали вид, что вообще ничего не произошло?

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool Дело пахнет миллиардами: почему США обостряют торговую войну с Китаем

Как бы странно и пафосно это ни прозвучало, но ответ заключается в том, что упорное — и вроде никому особо не нужное — стремление России документально подтвердить свои слова необходимо для того, чтобы мир получил шанс на более справедливое и честное переустройство.

Мы живем во времена, когда анекдот про "джентльменам верят на слово" оказался воплощен в жизнь в буквальном виде — от "хайли лайкли" до "доказательства у нас есть, но мы их вам не покажем".

В этой системе появление силы, которая действует, руководствуясь не просто сиюминутной целесообразностью, а старыми добрыми правилами тех времен, когда за свои слова было принято отвечать, полезно просто для оздоровления политической атмосферы в мире.

Люди, поддерживающие Россию (как внутри страны, так и за ее пределами), могут небрежно говорить "мы и без документов были в этом уверены" именно потому, что соответствующие доказательства раз за разом им предъявлялись и подтверждали заявленную Москвой позицию.

Ну а для всего остального мира полезно увидеть пример державы, которая не считает свое общество и своих сторонников по всему миру недалекой аморфной массой, которой можно скормить любую абсурдную выдумку, не беспокоясь о хотя бы минимально достоверном ее подкреплении. Ведь, в конце концов, мир далеко не исчерпывается Западом.

Его вера во всесильность своих медийных иллюзий понятна. Слишком уж много подтверждений этого он получил за последние десятилетия.

Вот только у реальности есть неприятная особенность в конечном итоге разрывать любой наведенный идейный и информационный морок.

И тут в выигрышном положении окажется тот, кто помнит, что в реальном мире свои слова надо подкреплять чем-то более весомым, нежели презентации, ссылающиеся на мнения экспертов, отсылающим к материалам презентаций.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.