12:54 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Виктор Мараховский

Россию уже не спасти: ее погубили футболки

© Photo: novorosinform.org
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Виктор Мараховский
Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (72)
106 0 0

Первая партия фирменных футболок от RT с надписью "Вы работаете в ГРУ?", обыгрывающая вопрос Маргариты Симоньян в знаменитом интервью Петрова и Боширова, закончилась примерно за двое суток. Почему? Рассуждает обозреватель Виктор Мараховский.

Вначале — новости моды. Первая партия фирменных футболок от RT с надписью "Вы работаете в ГРУ?", обыгрывающая вопрос Маргариты Симоньян в знаменитом интервью Петрова и Боширова, закончилась примерно за двое суток. Обладателями стали сотрудники администрации президента (кому хватило) и ряд персонажей из медиатусовки (о ком вспомнили), пишет в своей колонке для РИА Новости обозреватель Виктор Мараховский.

В самой инициативе нет ничего скандального или хотя бы необычного.

Петров и Боширов: из-за действий британских властей мы опасаемся за нашу жизнь
© RT .
Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео

Майки, кепки и прочий пошив, эксплуатирующие — с иронией или самоиронией — популярные мемы и цитаты, есть явление давнее. В 2014 году так в моду вошли ватники, и многие российские фирмы заказывали себе крупные подарочные партии для сотрудников.

С 2016-го в Америке и отчасти в остальном мире тянется мода на Make (нужное вписать) Great Again на бейсболках. Количество же дизайнов футболки с Сергеем Лавровым и сакраментальной фразой о дебилах идет на десятки.

Политолог: США объявили России "правовую войну">>>

Поэтому несколько нестандартной оказалась реакция на невинную футболку про ГРУ. Из мира элитных Телеграм-каналов (туда благодаря самозародившейся легенде о том, что "телегу читают серьезные люди", за последние два года переместилась значительная часть "анонимной политоты" Рунета) прилетело внезапное заявление, что это "худшее, что случалось с "патриотическими флешмобами" в путинской России…

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симоньян прокомментировала заголовок BBC об интервью с Петровым и Бошировым

Засмеять и обшутить самый масштабный провал российской военной разведки за всю историю таким вот образом — самое русофобское, что можно было в принципе придумать в этой ситуации. Каждый, кто это пиарит, искренне желает своей стране всего самого плохого".

Причины такой болезненной — и до слез серьезной, вразрез с обычным огненным сарказмом — реакции в принципе понятны. Медиамир ревнив. Получить к себе на интервью Петрова и Боширова хотели многие СМИ, а некоторые радиостанции развили в этом направлении особенно бешеную активность. Однако двое "отравителей" появились не, к примеру, на "Эхе Москвы" у Алексея Венедиктова, а на RT и у Симоньян. Чем (вряд ли того желая) уронили самооценку тем, кто тоже считал себя вполне себе статусным для интервью международной важности.

Расчесывать же память о случившемся еще и футболками с точки зрения "проигравших Петрова" — вообще садизм.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
© Sputnik / Алексей Куденко
Симоньян рассказала, что ждет фотографии Петрова и Боширова из Солсбери

…Но если отвлечься от цеховых обид, интересно тут другое.

Штука вся в том, что у значительной части отечественного медиакласса принята довольно своеобразная интонация "обращений к родине" (под родиной тут понимается верховное начальство). Это такое презрительное покрикивание с забора — при этом сами покрикивающие делают вид, что они сидят на спасательной вышке с биноклем и по душевной доброте пытаются уберечь дурную свою страну от окончательного падения в ад. В такой интонации принято общаться с Россией у деятелей искусства ("дело государства — финансировать и не вмешиваться"), у экономических экспертов, отвалившихся от кормушек политтехнологов и, конечно, у крутых медийщиков.

Мэй, не дави: Великобритания намерена разговаривать с Россией языком санкций>>>

Предполагается, что только на обращение в такой интонации, и только осознав, что она катится в пропасть, родина способна отреагировать правильно — то есть дать усталому спасателю допуск к бюджетам, кабинетам и прочим знакам успеха.

Однако для того чтобы эти обращения можно было озвучивать, необходимо, чтобы родина действительно катилась в пропасть, висела на краю, балансировала на грани и пребывала в невероятном позоре.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери.
© Sputnik / Alexey Filippov
Собор и не только: что можно посмотреть в городке Солсбери
15

А если этого не происходит, требуемую непрерывную цепь позоров, провалов и неудач нужно для начальства постоянно создавать своими силами.

Поэтому даже из по-настоящему позорной британской эпопеи о путинских супершпионах, прилетевших зачем-то неудачно травить Скрипаля суперсекретным ядом, от которой смущенно кривятся даже представители самой британской элиты, отечественный медиакласс выжимает внезапное резюме: "Самый масштабный провал российской военной разведки за всю историю".

Да-да. Скрипаль — самый масштабный провал разведки за всю историю. Оценим исступление эмоций.

Впрочем, в свете сказанного выше это исступление понятно. Те, кто в России позволяет себе смеяться над историей, из которой (по мнению "спасателей своей страны") можно выжать много полезных и доходных обвинений в ее адрес, конкретно портят им весь бизнес.

Потому что как продавать свои услуги по спасению России, если она перестанет верить, что тонет?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (72)

По теме

Невидимые чернила: как Скрипаль передавал информацию спецслужбам Британии
Петров и Боширов заявили, что раньше не знали про Скрипалей и просят защиты у СМИ
Путин высказался о подозреваемых в деле Скрипалей
Захарова: фото подозреваемых по делу Скрипалей - дезинформация
Теги:
аналитика, Виктор Мараховский, Политика, Телевидение
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Последствия землетрясения и цунами в Индонезии
Страшное видео: последствия цунами в Индонезии – вода не пощадила никого
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться