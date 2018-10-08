Британский министр обещает развал Евросоюза: чем это закончится

На этой неделе по случаю дня рождения Есенина его стихи с чувством читали китайские товарищи, изучающие русский язык. Но поскольку китайцам трудно дается различение сонорных согласных "р" и "л", финал патриотического "Гой ты, Русь, моя родная…" был продекламирован как "Я скажу: не надо лая".

© Sputnik / Александр Натрускин Фененко: если Меркель не уступит Британии, ЕС ждут серьезные проблемы

Совет чрезвычайно разумный, но как раз на этой же неделе Брюссель и Лондон ему не последовали, а вместо того страшно полаялись, причем не из-за каких-то осязаемых практических интересов, а бескорыстно-идейным образом, пишет обозреватель РИА Новости Максим Соколов.

Началось с того, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, недовольный тем, как идут переговоры о Брекзите, и склонный думать, что Британию наказывают за побег, сравнил — и в сугубо отрицательном смысле — ЕС с СССР: "Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты? ЕС создавался, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз запрещал людям уезжать. Урок, который нам преподносит история, ясен. Если вы превратите ЕС в тюрьму, желание уйти не уменьшится, а начнет расти. И мы не будем единственным узником, который захочет сбежать".

В Брюсселе обиделись на такое сравнение и устами председателя Европейского Совета Дональда Туска дали островитянам отповедь: "Сравнение Европейского Союза с Советским Союзом является столь же глупым, как и оскорбительным. Как поляк, который полжизни прожил в советском блоке, я знаю, о чем говорю. СССР — это тюрьмы и ГУЛАГи, насилие над гражданами и соседями. ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха".

Премьер Ее Величества Тереза Мэй попыталась примирить своего министра с брюссельскими товарищами, указав на пример прибалтов: "В ЕС есть страны, которые когда-то были частью СССР. Сейчас они являются демократическими государствами, и я могу сказать вам, что эти две структуры не одно и то же". Состоится ли примирение, пока неясно.

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Что до Форин Офиса, то его манера обращаться с контрагентами показывает, что грубое поведение присуще ему далеко не только в случае с Россией. Допустим, что Россия действительно является зловещей страной, которая травит "Новичком" налево-направо и вообще ведет себя столь дурно, что по-другому с ней нельзя разговаривать. Но ЕС вроде бы не столь зловещ, "Новичок" не применяет и вообще совсем недавно Великобритания сама в нем состояла, да и сейчас еще полностью не вышла. Между тем Форин Офис смотрит и на Брюссель, как солдат на вошь, причем делает это публично.

Сильно вопреки былому представлению, что задача дипломатии — применять ум и такт в международных отношениях. Какой уж там ум и какой такт.

При этом позиции Лондона на переговорах по Брекзиту совсем не таковы, чтобы позволять себе невежливые пассажи. ЕС явно сильнее, и в случае если он озлится, Британии будет не очень сладко. Брюссель развод с битьем посуды как-то переживет, а Лондону придется хуже. В этих условиях резание правды-матки, которое демонстрирует Хант, может оказаться весьма дорогостоящей роскошью.

А картина того, как премьер заглаживает высказывания своего министра иностранных дел, выглядит и вовсе странно. В нормальном мире все бывает с точностью до наоборот: дипломатия наводит мосты, а не сжигает их.

Но хорош и Брюссель. Если отвлечься от задач дипломатии, то по существу Хант не так далек от истины. ЕС сильно и неприятно напоминает поздний СССР, где стремление контролировать все и вся в сочетании с явно ослабшими возможностями контроля кончилось тем, чем оно кончилось.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Трампизм для Восточной Европы

Глава Евросовета Туск произвел эмоциональное различение ЕС и СССР, выдержанное прямо словами песни "Священная война":

"Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы".

Но применительно к проблематике распада — а ведь именно о ней говорил британский министр — наряду с такими различиями есть и ряд общих черт у государств самых разных типов, причем эти черты оказываются не менее и даже более важными, чем у кого ГУЛАГ, а у кого права человека. Тем более что СССР распадался в конце 80-х годов прошлого века, а ГУЛАГ был упразднен в начале 1950-х.

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Более существенными тут оказываются такие факторы распада, как различный уровень развития разных частей союза, эффективность или неэффективность центральной власти, превалирование центробежных сил над центростремительными или отсутствие такового. К правам человека, так восхищающим главу Евросоюза, все это имеет весьма далекое отношение.

Тогда как высшие функционеры ЕС — уж неизвестно, искренне или только на публику, — исходят из того, что принцессы не какают, ибо это подлое занятие присуще только грубым мужланам. Взгляд романтический, но в действительности некоторые отправления присущи всем — хоть принцессам, хоть мужланам, равно как и законы политической механики также присущи всем государственным образованиям вне зависимости от того, сколь идеальны их принципы. Если государство (или квазигосударство, как ЕС) начинает слишком много на себя брать и не соразмеряет амбиции с амуницией, то центробежные силы, они и в Африке, а равно и в Европе центробежные силы. Разорвут только так.

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Если еэсовские руководители просто хотели дать отпор грубому англичанину, это полбеды. Хуже, если брюссельское начальство само верит, что законы природы не про них писаны.

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