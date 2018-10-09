Глазами болельщика: как Хабиб и Макгрегор сделали бой сенсацией

Хабиб победил, дотерпел, вытерпел. Не знаю, какой глагол нужно подобрать сюда, чтобы описать то, что происходило в бойцовской клетке Лас-Вегаса. И по окончании боя я могу сказать: оба бойца написали учебник по смешанным боевым искусствам – в сражении между двумя выдающимися бойцами были и эффектные удары, и грамотное поведение в партере.

© Sputnik / Alexey Filippov Главный футбольный турнир осени: что такое Лига Наций

Предисловие к учебнику, однако, не задалось. Я имею в виду взаимные "уколы", оскорбления, попытки ударить друг друга. Хоть некоторые комментарии и были результатом хорошего острословия, остальное поведение бойцов — ужасный пример для мальчишек и юношей, которые очарованы романтикой этого жесткого вида единоборств. Когда я рос, тренеры по единоборствам учили пацанов главному: все, что ты узнаешь в зале, никогда не должно применяться на улице и на публике. Тут, увы, мы увидели обратный пример.

Дальше – просто хрестоматия. Первую главу я бы назвал "Язык тела и жестов". Для меня были интересны минимальные движения в самом начале. По ним можно было догадаться, что вначале Хабиб нервничал, Конор был более уверен, так как больше шел вперед на соперника. Ну а в последующих раундах уход от ударов в исполнении и того, и другого был филигранным. От такой тактики, конечно же, скучали те, кто приехал посмотреть нокаут. Но истинные поклонники единоборств получали удовольствие.

Вторая глава "Удары и защита от них". В первом раунде преимущество было за Макгрегором, который слегка ошарашил Хабиба своей заряженностью на бой. Во втором раунде ответил уже Хабиб – и как ответил: Конор почти отлетел в сетку. Он не ожидал такого резкого удара дагестанца. Подкупало также и то, что в противостоянии стоя никто не проиграл, хотя и тот, и другой напропускали достаточно ударов.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports Безумная победа Хабиба над Макгрегором: летящие бутылки и прыжок в зал

Третья глава – работа в партере. Тут, безусловно, для начала надо повторить материал из первой главы о языке телодвижений. Оба бойца прекрасно "читали" друг друга – и тут борьба уже шла жесткая, вязкая, в которой сочетались приемы разных видов борьбы – и сочетались мастерски. Отдельный параграф должен быть посвящен тому, как разглядеть минимальный шанс на проведение удушающего приема. Это и показал Хабиб, который буквально провел болевой прием незаметно для Макгрегора. Конор терпел достаточно долго, но все-таки сдался.

Очень рад, что схватка между двумя выдающимися атлетами не превратилась в мордобой. Бойцы показали вектор развития смешанных боевых искусств. И вектор этот достаточно прост. Любой бой – сочетание многих факторов, овладеть которыми можно только через терпение, трудолюбие и уважение к сопернику, а не через крики и громкие заявления в прессе.

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