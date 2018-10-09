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Военнослужащие армии США на учениях

За новые карты Европы армия США готова платить миллионы

© Sputnik / Сергей Степанов
Колумнисты
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Владимир Ардаев
Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (24)
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Военное ведомство США подбирает подрядчиков, которые предоставят подробную картографическую информацию о большинстве европейских стран, и готово выложить за это 50 миллионов долларов. Зачем Пентагону понадобились детальные схемы местности, дорог, населенных пунктов, подземных коммуникаций в Европе?

Американских военных интересует все. Аэрокосмические фотограммы, стереомакеты, геодезические карты, схемы землепользования и подземных коммуникаций, в том числе коммунальных сетей, топографические данные, контрольно-измерительные и кадастровые съемки — как на электронных, так и бумажных носителях. А также доступ к существующим картографическим базам данных.

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo : Пресс служба РИСИ
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Зона интереса — 31 европейская страна, причем в списке нет Беларуси, Молдовы и России, зато есть Украина и Грузия, пишет обозреватель РИА Новости Владимир Ардаев.

Конкурсное предложение размещено на сайте госзаказов США. Заказчиком выступает европейское подразделение Объединенного инженерного корпуса армии США (USACE). Срок действия предполагаемого контракта — пять лет, общая стоимость — 50 миллионов долларов.

Цель, с которой Пентагон готов потратить столь внушительную сумму на приобретение огромного количества самых разнообразных карт Европы, в документе не уточняется. Сказано лишь, что полученные материалы будут использоваться "для предварительного планирования".

Страх застрять в пробках

Публикация этого конкурсного объявления говорит о том, что Соединенные Штаты решили всерьез взяться за модернизацию коммуникационной инфраструктуры Европы, плохо приспособленной для быстрого перемещения войск, утверждает вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый.

Андрей Манойло
Фото из личного архива А. Манойло
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"Первичные исследования инженерных служб Пентагона и НАТО показали, что в случае необходимости оперативно перебросить войска на Восток не получится — не те дороги, не те мосты, не те порты и аэродромы. Брюссель и Вашингтон требуют от европейских правительств заняться переоборудованием транспортной инфраструктуры, но, видимо, не очень на них надеются. Вот Пентагон и решил взять быка за рога и для начала оценить масштаб проблемы", — говорит эксперт.

Осенью 2017-го в прессу просочился секретный доклад Североатлантического альянса о серьезных трудностях с логистикой, не позволяющих оперативно отреагировать на нападение с Востока. "После окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществлять быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории", — отмечалось в документе.

Европейская транспортная инфраструктура не приспособлена для быстрого перемещения войск и техники. Ситуация усугубляется бюрократией в самом НАТО.

В июне The Washington Post опубликовала большую статью, начинавшуюся так: "Американские генералы обеспокоены — если им придется противостоять России, то самые мощные в мире войска могут застрять в пробках". Приводился пример: подразделения армии США, возвращавшиеся в Германию с учений в Грузии, вместо двух запланированных недель ждали свои бронемашины четыре месяца — столько времени заняла их переброска. 

На румынско-венгерской границе всю технику пришлось по новой крепить на железнодорожных платформах — венгерским пограничникам показалось, что она недостаточно надежно зафиксирована. Потом из-за отлучки одного из инспекторов литерный состав не вписался в созданное для него окно в расписании и вынужден был тащиться по всей Германии, пропуская пассажирские и грузовые поезда.

Эх, дороги…

Европейские коммуникации для оперативной переброски войск в принципе не предназначены, и их модернизация потребует очень много времени и денег. Тем не менее можно не сомневаться, что НАТО и прежде всего главный спонсор альянса — США — эту задачу решат. Так оценивает ситуацию генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета ветеранов Инженерных войск Николай Топилин.

Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
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Самое слабое место в транспортной инфраструктуре Европы, по его словам, — это мосты и туннели, не рассчитанные на тяжелую военную технику и не соответствующие нужным габаритам. Необходимо их укреплять или перестраивать. Железнодорожная сеть развита намного слабее российской. Многие аэропорты — даже международные — не располагают взлетно-посадочными полосами, подходящими для военных самолетов. Та же история с морскими портами — они не предназначены для захода крупнотоннажных военных кораблей с большой осадкой — дно надо углублять, причалы укреплять.

Легендарные европейские автодороги, даже знаменитые немецкие автобаны, построенные еще при Гитлере, для военных целей тоже не всегда годятся. Они многослойные, очень надежные и долговечные, но по ним не может передвигаться гусеничная техника. Чтобы дорога не разрушалась, на гусеницы танков и бронемашин приходится надевать специальные резиновые накладки.

Советское наследие

Больше всего проблем, конечно же, на Востоке — в бывших "странах народной демократии" и постсоветских государствах. В Польше большие трудности с мостами и тоннелями, а также аэродромами. В государствах Балтии у железных дорог ширина колеи российского стандарта. Приходящим с Запада вагонам надо менять колесные тележки, и о быстрой переброске войск и техники не может быть и речи.

Литве, Латвии, Эстонии, возможно, также Грузии и Украине предстоит полная замена всего железнодорожного полотна, а это колоссальная работа.

Автодороги в этих странах зачастую настолько узкие и не обустроенные, что один перевернувшийся грузовик способен остановить все передвижение войск. На учениях с применением боевых симуляторов генералы НАТО доигрались до того, что Прибалтику практически мгновенно захватили российские вооруженные силы.

Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo : мпгу.рф
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"Основная стратегическая проблема Европы в том, что все коммуникационные сети там развивались хаотично, в зависимости от потребностей коммерческой логистики, но без учета оборонных интересов. Тогда как в России строительство любого транспортного объекта, который может иметь оперативно-тактическое значение, традиционно ведется с соблюдением норм, предписанных военными. Мосты и туннели обладают строго определенными характеристиками, пути сообщения могут использоваться как фронтальные или рапидные дороги", — поясняет Николай Топилин.

Модернизация коммуникационной инфраструктуры Европы, на которую нацелились Пентагон и НАТО, на языке военных называется инженерной подготовкой театра военных действий, уточняет генерал. По его оценке, соответствующие расходы могут измеряться сотнями миллиардов долларов.

Втягивают в гонку

Вряд ли речь идет о подготовке к реальной войне — скорее, это очередная попытка навязать России гонку вооружений, считает Юрий Бялый. Москву втягивают в этот сверхзатратный процесс с риском нанести ущерб собственной экономике.

"Об этом не раз говорили американские политики — прежде всего сенатские "ястребы". Им не дает покоя в чем-то успешный опыт развала СССР, в отношении которого год от года применялась та же тактика", — уточняет Юрий Бялый.

Гонка вооружений — процесс обоюдоострый, напоминает Николай Топилин. Потенциальный противник начнет усиленно вооружаться, только если угроза для него действительно серьезная. Поэтому приготовления к войне, которые НАТО и США затеяли в Европе, самые настоящие. А любое ружье рано или поздно может выстрелить.

НАТО: история расширения
 © Sputnik
НАТО: история расширения

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (24)

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Теги:
учения, НАТО, солдаты
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