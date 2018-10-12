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Еропа, архивное фото

Почему "Восточное партнерство" утратило для Евросоюза всякий смысл

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Ирина Алкснис
Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (84)
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Пример "Восточного партнерства" представляет собой тот самый случай, когда все было задумано умно, но обернулось неудачей потому, что кардинально изменилась среда. Отчего так произошло? Специально для Sputnik Молдова рассуждает обозреватель Ирина Алкснис.

Пример "Восточного партнерства" представляет собой тот самый случай, когда все было задумано умно и реализовано в целом грамотно, когда дело, казалось, обречено на успех, но оно обернулось неудачей просто потому, что кардинально изменилась среда, сама система, для которой все создавалось.

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Пик расцвета западоцентричного мира

Идея евроассоциированной структуры для шести государств постсоветского пространства, с помощью которой ЕС размывал бы российское влияние на этой территории и заменял бы его своим, была абсолютно адекватной миру 2000-х годов.

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Пик расцвета и влияния западоцентричного мира. Его гегемония казалось не только абсолютной, но и нерушимой на все обозримое будущее.

Евросоюз притягивал к себе симпатии все более отдаленных соседей, строил систему, которая неуклонно подминала под себя их рынки, и создавал, казалось, нерушимую основу для собственного очень долгого процветания.

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Никаких шансов у России устоять перед этим асфальтовым катком в долгосрочной перспективе не было. Действительно не было.

Как геополитическая конфигурация мира стала рассыпаться на глазах

Просто через несколько считанных лет после создания "Восточного партнерства" вдруг обнаружилось, что вся незыблемая геополитическая конфигурация мира, на которой он строился, вдруг пришла в движение и стала рассыпаться на глазах.

Формально ничего особо не изменилось.

"Восточное партнерство" по-прежнему существует и является весьма притягательной структурой для участвующих в ней постсоветских стран. В прошлом году соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕС подписала наконец Армения. Вот только это теперь фальшивые елочные игрушки.

В 2014 году Европе удалось добиться главного, и действительно огромного успеха. Несмотря на все сопротивление и противодействие России было подписано в совершенно неприемлемом для Москвы виде соглашение об евроассоциации с Украиной. Правда, довольно быстро выяснилось, что цена этого шага оказалась такой, что спустя несколько считанных лет после заключения этого договора в западноевропейских столицах стараются пореже его вспоминать и еще реже упоминать.

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Дело, разумеется, не в государственном перевороте в Киеве и не в войне в Донбассе. Это было вполне приемлемой для Европы ценой для достижения цели. Зато вот перекрытие российского рынка, отказ Москвы продолжать поддерживать украинскую экономику и продолжающийся по сей день процесс фактического разрушения украинской государственности стали неприятным сюрпризом для Европы и, по сути, уничтожили то, ради чего все и задумывалось. 

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К тому же именно упорное продавливание Европой украинской евроассоциации стало одним из важнейших факторов, заставивших Москву окончательно "встать на дыбы" и в итоге запустивших нынешние тектонические изменения в глобальной политике, из-за которых мир первой половины 2010-х годов ныне кажется чем-то невероятно далеким и имеющим слабое отношение к современной системе.

А "Восточное партнерство" было создано, могло работать и выполнять свои функции исключительно в той, старой системе, от которой остались ныне почти одни воспоминания.

Собственно прошлогоднее соглашение с Арменией стало наглядным примером произошедших изменений. Оно было благополучно подписано, и Россия ничуть не возражала против него, причем по очень простой причине – оттуда было убрано все, что вызывало неприятие Москвы. И Европа сама пошла на этот шаг.

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Четыре года после Евромайдана на Украине и вместо бескомпромиссной борьбы и продавливания нужного ей проекта Европа просто согласилась на устраивающий Москву вариант.

"Восточное партнерство" утратило для Евросоюза смысл

Что может быть более ярким свидетельством, что "Восточное партнерство" утратило для Евросоюза тот смысл и то предназначение, которые в него закладывались?

Теперь это просто очередная гуманитарно-политическая тусовка, которых у Евросоюза множество.

"Восточное партнерство" по-прежнему предоставляет ЕС определенные возможности держать "руку на пульсе" и политические рычаги влияния в странах-участницах, но все это бледная тень тех надежд, что изначально возлагались Европой на эту организацию.

И винить, что не получилось, особо некого. Просто за несколько коротких лет мир изменился почти до неузнаваемости.

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Впрочем, можно было бы, конечно, признать собственную вину в произошедшем и подумать над тем, а как бы развивались события, если бы тогда – в 2013-2014 годах – Европа не действовала так резко и жестко, не пыталась бескопромиссно продавить антироссийские инициативы в рамках "Восточного партнерства".

Но это слишком неприятная мысль. И лучше ее проигнорировать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (84)

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Теги:
смысл, провал, Восточное партнерство, Евросоюз, Европа, Политика
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