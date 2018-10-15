Европа хочет выгнать Россию и требует за это заплатить

В российском инфополе неожиданно актуализировалась тема "изгнания России из Европы", причем на этот раз "изгнание" ассоциируется не с экономическими санкциями, а с возможным выходом России из ПАСЕ.

Российскую общественность упорно пытаются убедить в том, что выход из ПАСЕ — это как отказ от некоего "европейского цивилизационного первородства" и что разрыв с этим европейским органом межпарламентского сотрудничества будет не просто трагедией, а свидетельством ужасного в своей ошибочности цивилизационного выбора России, которая после этого окончательно скатится в беспросветную азиатчину. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов.

Эти пропагандистские штампы нельзя оставить без ответа, но нужно признать, что самое сложное при любой попытке обсудить эту аргументацию "плакальщиков по выходу России из Европы" заключается в необходимости сдерживать гомерический хохот. Те, кто говорят, что членство в ПАСЕ — самоценность, просто застряли душой и сердцем в "лихих 90-х", а стереотипное мышление просто не позволяет им признать, что сейчас российская власть — это не столько "единственный европеец в России", сколько "последний европеец в Европе". Если бы де Голль и Черчилль сегодня посмотрели на своих формальных "преемников" и на то, во что они превратили великую Европу, то пришли бы в российские посольства за политическим убежищем, а потом писали бы колонки на французских и английских сайтах RT.

Когда ПАСЕ перестает быть Европой

По поводу ПАСЕ жестко, но справедливо высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин: "Если говорить о Парламентской ассамблее Совета Европы, это не Европа. Это возможность для европейских стран обсуждать общие проблемы. Но эти проблемы надо обсуждать, когда тебя слышат. А сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, как это ни парадоксально, возможности такой не дает."

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Получается, что как раз Парламентская ассамблея Совета Европы — это не место для дискуссий. Возникает вопрос: а на основании каких прав и заслуг откровенно антидемократическая организация пытается чего-то требовать от России и еще учит нас демократии?

С одной стороны, Россию действительно могут исключить из Совета Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, но с другой — многие в Парламентской ассамблее Совета Европы и в самом Совете Европы понимают, что без России сам смысл существования этих организаций будет поставлен под сомнение.

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Законотворчеством в Евросоюзе занимается Европарламент, а ПАСЕ и Совет Европы после создания органов власти Евросоюза превратились в инструмент внешней европейской политики, в основном на восточном направлении. Если на такой площадке нет России, то зачем она тогда? И зачем тратить на нее деньги европейских налогоплательщиков, особенно в условиях, когда им придется не только платить за бесполезную синекуру для вышедших в тираж европейских политиков, но еще и взять на себя те расходы, которые когда-то была готова нести Москва?

Как предотвратить "Рукзит"?

Высшее руководство Совета Европы осознает этот риск, и, например, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд подчеркивает, что Европа нуждается в России, а Россия — в Европе: "Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу: Европе нужна Россия, а России нужна Европа".

Он же утверждает, что нужно предотвратить так называемый Рукзит. Рукзитом, по аналогии с Брекзитом, европейский чиновник называет выход России из Совета Европы. Тут, кстати, напрашивается неприятная для ПАСЕ в частности и для европейских политиков в целом параллель — никто ведь не утверждает, что Великобритания перестала быть европейской страной после Брекзита? Тогда почему кто-то смеет утверждать о том, что Россия "перестанет быть Европой" или даже "уже никогда не станет Европой" после ухода из ПАСЕ?

Аргумент о том, что Россия окажется (в который уже раз) в тотальной дипломатической изоляции, тоже не выдерживает критики. Дипломатия — это все-таки двусторонний процесс, в котором все участники ищут взаимоприемлемый компромисс, и Россия однозначно готова вести дискуссии и искать точки соприкосновения с теми, кто разговаривает на языке предложений и компромиссов, а не оскорблений и ультиматумов.

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Есть два очевидных направления, по которым российский парламент уже ищет замены ПАСЕ, переставшей быть эффективной площадкой для диалога: это двусторонние встречи с делегациями парламентов европейских стран и совещание спикеров парламентов Евразии. Как подчеркнул спикер Госдумы: "До конца года в Государственную думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии. Наши коллеги скоро выезжают с ответным визитом в бундестаг". Ну, а совещание спикеров парламентов Евразии "возможно, где-то заместит Парламентскую ассамблею Совета Европы".

Российская парламентская дипломатия прекрасно работает без ПАСЕ. Вопреки расхожему мнению, встречи с российскими парламентариями — это не удел западных маргиналов (например, в Думу приезжали главы комитетов конгресса США), все наоборот, маргиналы — это те, кто отказывается от взаимодействия с российской парламентской дипломатией.

Кто выталкивает Россию из Европы

Если посмотреть на ситуацию прагматично, то нельзя не отметить, что усилия по выталкиванию России из ПАСЕ, предпринимаемые делегациями некоторых европейских стран, идут вразрез с той политикой, которую на российском направлении демонстрируют руководители ведущих европейских государств. Это указывает на то, что ниточки, за которые дергают некоторых депутатов ПАСЕ, ведут совсем не в Брюссель или Берлин, а скорее в Вашингтон.

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На фоне строительства "Северного потока — 2", поддерживаемого Ангелой Меркель, несмотря на американское давление, и заявлений председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости дедолларизации импорта энергоносителей в Евросоюз попытки испортить отношения по линии ЕС — Россия с помощью ПАСЕ смотрятся одновременно смешно и неэффективно. Если кому-то в Вашингтоне кажется, что исключением из ПАСЕ Россию можно как бы "лишить прописки в Европе", то это очень странный и по-американски наивный взгляд на вещи.

Российская принадлежность к европейской цивилизации — это даже не "Достоевский и Толстой, Прокофьев и Чайковский". О праве России быть Европой свидетельствует тот неоспоримый факт, что именно наши солдаты (надо признать, с нехарактерным для европейцев милосердием) спасли Европу от нее самой, вылечили от коричневой чумы и по факту создали ее заново.

Современная Европа, конечно, сейчас снова больна — на сей раз вирусом черной неблагодарности в тяжелой форме. Но ничего, и от этого мы ее тоже обязательно вылечим.

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