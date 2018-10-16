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Раскол РПЦ и Вселенского патриархата – каково будущее православия в Молдове

© Sputnik / Алексей Даничев
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik объясняет, в чем для Молдовы состоит опасность решения Константинопольского патриархата по украинским православным приходам.

Вот уже второй день во многих странах мира, в том числе и в Молдове, обсуждается тема раскола православного мира, увы, для верующих, далеко не первого, а в наши дни весьма осложняющего и без того непростую геополитическую обстановку.

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Церковный рубикон

Минувший понедельник выдался поистине тяжелым для заседавшего в Минске синода Русской православной церкви. По крайней мере, решение о разрыве всех евхаристических отношений (каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви — ред.) с Константинопольским —Вселенским патриархатом, судя по всему, далось высшим иереям РПЦ крайне нелегко.

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В заседании синода в Минске принял участие также и являющийся членом этой структуры РПЦ митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

Не первые начали

Это постановление синод РПЦ принял потому, что буквально на днях, 11 октября, аналогичный орган Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви. В дополнение к этому намерению был отменен томос (указ предстоятеля поместной православной церкви — ред.) 1686 года, которым тогдашний Царьградский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве. Отмена этого томоса де-юре автоматически снова делает украинские православные приходы частью канонического пространства Вселенского патриархата.

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Раскольники в законе

Более того, синод Константинопольского патриархата установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Первые откололись от Русской церкви после революции, вторые — по итогу распада СССР. По факту теперь обе эти структуры, ранее не признанные ни одной автокефальной православной церковью, — чисты и экклезиастически законны в глазах вселенского патриарха.

А как в Молдове?

Периферийные территории РПЦ часто становились и до сих пор, как мы видим, становятся предметом спора различных церквей. Молдова — не исключение. С распадом СССР здесь помимо Молдавской православной церкви, находящейся в окормлении Московского патриархата, существует митрополичий округ Румынского патриархата — Бессарабская митрополия.

Но недавнее решение Константинополя по Украине создает реальный прецедент для конфликта между каноническими церквями.

"В синоде "Киевского патриархата" есть один индивид — Филарет Панку, которого именуют "епископом Фалештским и всея Молдовы". Теперь вопрос — признает ли Румынская православная церковь еще одну "каноническую юрисдикцию" в Бессарабии? Будут ли служить иерархи Бессарабской митрополии вместе с этой противоречивой фигурой?", — рассуждает в соцсетях православный священник из Молдовы Михаил Прутяну.

Вселенский ли патриархат Константинополя?

Вообще-то, нынешний раскол имеет, хоть и исторический, но сравнительно недавний прецедент. Почти сто лет назад Константинопольский патриархат заявил о правах на все приходы за пределами юрисдикции поместных православных церквей. Этот шаг до сих пор служит камнем преткновения во взаимоотношениях с Московским патриархатом.

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Кроме того, примерно тогда же, в 1920-х годах, новый патриарх Константинопольский вступил в свои права с военной помощью Антанты, а конкретнее — Великобритании. Затем он созвал так называемый "Всеправославный конгресс", который наметил целый ряд реформ, призванных облегчить… унию с Англиканской церковью! У экспертов в связи со всем этим возникает вопрос о том, стоило ли с того момента в принципе считаться с Константинополем, если он, опора всего восточного христианства, далеко не впервые дает крен в сторону запада?

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На этом фоне вспоминается другой приступ тяги к западных церквям — Ферраро-Флорентийский собор начала XV века, когда православных первоиерархов склоняли к унии с римской курией, то есть, к потере своей религиозной идентичности. Но митрополиты Московский и всея Руси, а также Сучавский и всея Молдовы в итоге отказались идти на такой шаг.

Рука в огне
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Делегация же Константинополя, напротив, все соответствующие документы подписала.

Конечно же, все эти вопросы выходят далеко за пределы внутрицерковных и первоначально продиктованы отнюдь не чаяниями отдельных иерархов. Тема требует отдельного взгляда и анализа под другим, геополитическим углом. Но и приведенных здесь фактов достаточно, чтобы показать абсурдность стремлений что-либо менять в существующем легитимном поле восточнохристианского мира, являющегося одной из важных составляющих духовности наших стран. Чем бы эти стремления не были обусловлены. Иными словами, —уверены эксперты, — мировая общественность, скорее всего, будет отныне другими глазами смотреть на Вселенский патриархат и образ его действий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
христианство, раскол, церковь, православие, Константинопольский патриархат, Бессарабская митрополия, Румынский патриархат, РПЦ, Молдавская митрополия, митрополит Владимир, Румыния, Россия
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