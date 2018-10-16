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Флаги Евросоюза и Молдовы

Свернет ли Молдова с дорожки евроинтеграции: как страна хочет понравиться ЕС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Елена Комолова
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Колумнист Sputnik рассуждает о евроинтеграционном экстазе, не полученных миллионах из ЕС и дальнейшем пути Молдовы.

Молдова — страна парадоксов, стремящаяся попасть в европейское братство, где ее, измученную кризисами, в общем-то никто и не ждет. Ну хотя бы потому, что в самом Евросоюзе далеко не все так благополучно. Взять хотя бы Brexit… Впрочем, вслед за решением Великобритании уже прозвучали голоса и других стран-членов ЕС о возможности выхода из этого объединения. Но все это не становится каким-то сигналом для Молдовы. Напротив, надеясь хоть как-то "понравиться" Евросоюзу некоторые молдавские политики вещают со всех возможных трибун, что нет у республики ничего кроме одной цели — вступить в ЕС. В евроинтеграционном экстазе они хотят пропечатать эту "парадигму" и в Конституции страны…

Купюры и монеты евро.
© Fotolia / Eyetronic
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Глава молдавского МИД в ударе

Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски в заботе: с завидной частотой колесит он по всей Европе, четко чеканя, что республика твердо стоит на евроинтеграциинном пути и с этой дорожки не намерена сворачивать. Так, на министерском съезде Восточного партнерства в Люксембурге, в котором приняли участие главы МИД стран Евросоюза и государств-партнеров, в присутствии других еврочиновников, Ульяновски отметил, что внедрение Соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом остается основным приоритетом молдавских властей как с точки зрения двустороннего сотрудничества с ЕС, так и многостороннего — в рамках Восточного партнерства.

Все это, конечно, гладко звучит, но плоды от этого сотрудничества большая часть населения республики не видит. И это не просто слова, а выводы многочисленных социологических опросов, которые показывают, — большая часть населения республики считает, что страна развивается в неправильном направлении.

Почему глава МИДЕИ в последнее время так активно путешествует по ЕС с тезисом — "единственная цель Молдовы — евроинтеграция". Если отойти от околополитических задач, то, вероятно, дело и в так и не дошедших из Евросоюза до республики 100 миллионах евро, на которые рассчитывали молдавские власти. Перевод денег сопровождался целым списком весьма неудобных для страны требований со стороны ЕС. Как говорится, кто платит — тот и заказывает музыку. И хотя большую часть из этих условий Молдовы выполнила, но первый транш не просто забуксовал, а и вовсе приостановлен.

Плоды Соглашения с ЕС

В этом году исполнилось ровно четыре года с момента подписания властями Молдовы Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли с Европейским союзом. Срок хоть и небольшой, но за это время уже было возможно достичь заметных результатов.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тогда, в 2014 году, как и сейчас для сторонников весьма туманной европейской мечты, этот, казалось бы, основательный документ, принимающийся некоторыми за спасательный круг для всей молдавской экономики, не достаточно оправдывает пока грез молдавских "оптимистов". Однако есть и другие мнения по поводу этого Соглашения — договор не улучшает экономические показатели республики, но и вгоняет страну в тупик. Так, некоторые экономисты уверяют, что надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались и страна потеряла больше, чем обрела.

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Холодное кокетство европейцев

На полях слета глав МИД стран ЕС и членов Восточного партнерства в Люксембурге Ульяновски удалось пообщаться с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Правда, в детали этого разговора пресс-служба МИДЕИ решила особо не вдаваться, скромно отметив, что стороны обсудили процесс реформ и сотрудничество Молдовы с ЕС. Обтекаемо прозвучало и то, что переговорщики констатировали необходимость в более интенсивном и открытом двустороннем диалоге.

Что это? Холодное и пустое заявление на фоне рисованного добродушия, на которое намекают и, вместе с этим, надеются молдавские чиновники. Такой невнятный итог беседы Ульяновского и Хана говорит о продолжающейся неопределенности в отношениях Брюсселя с Кишиневом.

Как Молдова обходится без миллионов из ЕС?

Несмотря на то, что миллионы евро так и не дошли до Молдовы, деньги у страны есть, не в последнюю очередь, благодаря нашим трудовым мигрантам, которые с начала года перевели в страну около 860 миллионов долларов. В плюсе молдавский бюджет и от налоговых сборов и поступлений, объемы которых растут как на дрожжах.

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Может ли Молдова обходиться без весьма обременительной помощи Евросоюза? Как показывает практика, страна не раз обходилась без такой поддержки. Значит можем, если постараемся…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
холодный ответ, макрофинансовая помощь, соглашение об ассоциации РМ-ЕС, евроинтеграция, Евросоюз, ЕС, Политика
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