В день визита Эрдогана Майя Санду снова заболела комплексом старухи Шапокляк

Колумнист Sputnik показал совершенную логичность действий Майи Санду в случае организации протеста у посольства Турции, особенно если учитывать прошлые заслуги "убийцы образовательной системы Молдовы".

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила о намерении собрать своих сторонников у здания посольства Турции в Кишиневе. Вестимо, делает она это не ради выказывания слов поддержки и солидарности этой стране, а наоборот, — с целью выразить протест политике нынешнего руководства турецкого государства.

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Выбор даты и времени акции протеста неслучаен — в Кишинев прибывает с официальным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вероятнее всего, смысл кричалок Санду будет соответствовать обвинениям, на которые не скупятся в адрес президента Турции, западные спонсоры "Действия и солидарности".

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Все это будет происходить на фоне подписания при участии Эрдогана совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой.

Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Визит турецкого лидера будет носить и оттенок регионального сотрудничества. Эрдоган отправится в Комрат 18 октября и сделает это неслучайно — Анкара с начала 90-х активно помогает Гагаузии.

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И не стоит забывать, что реконструкция дворца главы Республики Молдова была проведена в соответствии с договоренностями президента Игоря Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA. Напомним, что речь идет о том здании, которое после погрома в апреле 2009 года стояло без ремонта и обновления — у нашего государства, видимо, не хватило на это средств.

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И это уже не говоря о том, что, как ранее заявлял Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные секторы молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только.

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Можно как угодно относиться к лидерам иностранных государств. Но когда один из них идет навстречу Молдове не только ради взаимной, двусторонней выгоды, но и материально помогает государству вернуть первозданный и даже обрести улучшенный облик одному из главных зданий-символов, — выражать в его адрес надуманные претензии, причем делать это в форме пикета, как политически недальновидно, так и по-человечески невежливо и даже отвратительно.

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Но что такое для Санду политес и человеческое отношение, когда на кону новые поступления в бюджет ее партии?! А ведь вливания нужно должным образом оправдать, показать, что не зря текут деньги в карман женщины, окрещенной "убийцей образовательной системы Молдовы".

Материальная поддержка оправдывается, в первую очередь, активностью. А тут такой повод — испортить внешнеполитические отношения Молдовы! Недаром поет мультипликационная старуха Шапокляк — "Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя!".

Правда, разойтись вовсю Санду и ее сторонникам не даст полиция. Глава генерального управления общественной безопасности Генерального инспектората полиции Марин Максиан сообщил прессе, что протестующих поместят в специальную зону безопасности, где они смогут митинговать, а там, где законодательство будет нарушено, стражи правопорядка вмешаются.

Мнение автора может не совпадать с позицией партии "Действие и солидарность".