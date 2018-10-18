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Андрей Нэстасе

Нэстасе получил шанс все-таки пробиться в мэры Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik описал дальнейшие вероятные действия Андрея Нэстасе в связи с недавним решением суда, а также порассуждал, чем будет продиктован тот или иной ход политика, не ставшего мэром Кишинева.

Казалось, что вопрос с отлучением лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе от кресла мэра Кишинева решен еще в июне, причем, во всех судебных инстанциях страны. И обжалованию не подлежит.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Горячий факт

Но не тут-то было! События суточной давности, возможно, станут для Нэстасе отправной точкой попытки №2 в стремлении сесть в кресло столичного градоначальника.

Напомним, что в среду суд кишиневского сектора Центр аннулировал протокол об установлении факта агитации, проводимой Нэстасе в день выборов. Судебный процесс по этому вопросу в отношении Нэстасе также прекращен со вчерашнего дня.

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Для наглядности вот цитата из постановления суда — "Объявляется об аннулировании Протокола о правонарушении и решения о применении санкций, по которым Андрей Нэстасе был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 52 Кодекса об административных правонарушениях (Предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования), которая наказывается штрафом в размере 24 условных единиц или 1200 леев".

Далее — по процедуре

Решение инстанции может быть оспорено в Апелляционной палате в течение 15 дней с момента оглашения. Это в том случае, если сторона обвинения посчитает такой ход нужным. Но, если обжалования не будет, Нэстасе сможет использовать прецедент в своих интересах.

"Вчерашнее решение суда с юридической точки зрения может стать вновь открывшимся фактом, о котором не знала ни одна из трех судебных инстанций, решавших вопрос об отмене результатов выборов мэра Кишинева", — сообщил корреспонденту Sputnik юрист Сергей Мишин.

По его словам, теперь лидер "Достоинства и правды" может обратиться в Высшую судебную палату с исковым заявлением о рассмотрении в ревизионном порядке (грубо говоря, о пересмотре) решения об отмене результатов выборов.

"Согласно процедуре, сначала трое судей ВСП решают вопрос о допустимости к рассмотрению такого заявления. Если их мнение будет положительным, то затем собирается расширенная коллегия магистратов. Это должны быть те же лица, что выносили решение о недействительности результатов выборов мэра Кишинева", — отметил Мишин.

Он добавил, что если судьи ВСП придут к выводу, что факт отмены упомянутого протокола — подтвержденный и влияет на ход дела, они отменят свое же прежнее решение, чтобы либо самостоятельно вынести другое, либо отправить дело на новое рассмотрение в первую или вторую (апелляционную) инстанцию.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста >>>

Напомню, что в июне 2018 года выборы мэра Кишинева были признаны недействительными. Среди выдвинутых стороной обвинения аргументов — размещенные в Facebook видеоролики о призыве Нэстасе к голосованию. Эти записи были классифицированы как предвыборная агитация. После решения суда Центральная избирательная комиссия пятью голосами "за" и тремя "против" постановила отменить результаты первого и второго тура местных выборов в столице.

Проверка на "мэрскость"

Еще когда летом инстанции одна за другой принимали постановления не в пользу Нэстасе, а он вместе с Майей Санду планировал свои первые "протесты несогласных", эксперты рассуждали, все ли в происходящем лежит на поверхности, или же здесь есть двойное дно. Некоторые аналитики замечали, что лидеру "Достоинства и правды" и вновь соединившейся с ним "убийце молдавского образования" гораздо выгоднее играть роль узников совести и "мучеников системы", дабы в очередной раз снискать благосклонность со стороны заокеанских спонсоров. Кроме того, последние годы в Молдове политики чаще всего прибегают к тактике акций протеста лишь ради одной цели — изобразить бурную деятельность. Косвенное подтверждение тому — сворачивание каждой новой акции, когда градус ярости рядовых митингующих начинает зашкаливать.

Почему провалился протест Нэстасе и Санду >>>

Очевидно, утверждают эксперты, что, если Нэстасе не воспользуется недавним решением суда и не обратится в ВСП с запросом о пересмотре, вывод можно будет сделать только один, и он всем давно известен — не нужна этому политику мэрия, не нужен Кишинев, не хочет он здесь навести порядок. А многие избиратели, судя по результатам, ему доверились…

А если воспользуется? Неужели Кишинев станет по-настоящему европейским городом?!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
протесты, выборы, мэр, суд, АП Кишинева, ВСП, ЦИК, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Кишинев
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