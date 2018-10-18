Судьба Афона – помирить или полностью рассорить РПЦ и Константинополь

Едва Русская православная церковь объявила о разрыве с Константинопольским патриархатом, СМИ тотчас заговорили о том, как поступит в сложившейся ситуации Афон.

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По сути, эта гора-остров имеет внушительную автономию как административно в глазах Греции, так и перед Вселенской церковью.

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Также Автономное монашеское государство Святой Горы связывают давние религиозные и дипломатические отношения с Россией и РПЦ. Первое присутствие русских иноков на Афоне относят едва ли не к началу XI века.

На Святой Горе есть традиционно русский Пантелеймонов монастырь, входящий в состав правящих скитов этого государственного образования, а также действует Русское афонское общество.

Кстати, по данным СМИ, с 2005 года общий объем пожертвований россиян афонским монастырям составил свыше 200 миллионов долларов.

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Итак, после того, как синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем, не только клир, но и миряне, имеющие отношение к русскому православию, были предупреждены о запрете отправлять таинства в храмах Вселенского патриархата. В том числе и на Афоне.

Правда, затем последовала реакция руководства Афона, где сказано — паломник, приезжающий на остров, может получить дьямонтирион (специальное письменное разрешение на посещение Святой Горы — ред.) и будет принят в монастыре на ночлег. Дело в том, что на Афоне действует Паломническое бюро, которое, со своей стороны, не вводило никаких ограничений в связи с разрывом евхаристического общения между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом отсутствуют.

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Здесь есть еще одно "но". Для совершения паломничества священнослужители РПЦ должны заблаговременно подать на имя Константинопольского патриарха прошение для конкретных лиц и получить рекомендательное письмо за подписью правящего архиерея. Но очевидно, что Московский патриархат впредь будет воздерживаться от подобной переписки с престолом Константинополя.

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Как бы там ни было, туроператоры прогнозируют спад посетителей Святой Горы именно за счет уменьшения числа паломников. А из России многие верующие любят отправляться как раз на Афон. Участие в религиозных мероприятиях, — в любом случае остающееся на совести каждого, — запрещено даже в традиционно русском Пантелеймоновом монастыре, который также находится в юрисдикции Вселенского патриархата.

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"Причащаться нельзя, но приходить, я думаю, можно, просто помолиться. Буквально на днях в нашем Русском Пантелеймоновом монастыре был престольный праздник, потому что один из храмов этого монастыря посвящен празднику Покрова Божией Матери, и в этих торжествах участвовали три иерарха Русской православной церкви. Они не служили, но молились за богослужением", — приводит РИА Новости слова секретаря по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука.

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Правда, все может повернуться несколько иначе. В некоторых СМИ появилась информация о том, что священный кинот (руководящий орган — ред.) Афона может заявить о нераспространении на монастыри Святой Горы решения РПЦ по прекращению евхаристического общения. Принять такое постановление позволяет автономия Афона от Вселенского патриархата, а также, возможно, несогласие местного управления с позицией Константинополя в отношении двух украинских раскольнических церквей, которые теперь вселенский патриарх и его подчиненные считают каноническими.

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Источник публикаций подчеркивает, что Афон в административном отношении не подчиняется Константинопольскому патриарху, а тот, в свою очередь, не является правящим архиереем автономии Святой Горы, но лишь ее духовным отцом. Более того, Афон — греческая административная автономия, где руководит собрание игуменов монастырей.

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Примет ли афонский кинот такое решение или же воздержится от него, пока неизвестно, да и на стопроцентную правдивость приведенных здесь сведений пока рассчитывать не приходится. Если подобное произойдет, то восточное христианство может пережить очередной этап смещения акцентов — ведь гора Афон на протяжении всей истории православия всегда считалась едва ли не самым духовно чистым оплотом веры.

Отход же Святой Горы от Вселенского патриархата будет означать лишь одно — Константинополь вряд ли когда-то простит Русской церкви ее ответный шаг. Да и, скорее всего, навсегда потеряет былое влияние.

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