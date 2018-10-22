Вашингтон угрожает миру, приставив оружие к собственному виску

Военный обозреватель Александр Хроленко анализирует, к чему может привести намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

После заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из Договора РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) схлынула первая тяжелая волна международной реакции, и в странах, наиболее приближенных к теме, начали задумчиво протирать от пыли счетчики Гейгера. Впрочем, руководители Литвы, Латвии, Эстонии и Польши наверняка уже приготовили для себя бункеры, в которых надеются пережить третью мировую войну и ядерную зиму.

© Sputnik / Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

На наших глазах тридцатилетняя основа мира на планете разрушается, а пазлы многолетнего расширения НАТО на восток обретают вполне очевидный апокалиптический смысл. Военная инфраструктура для постоянной дислокации ударных войсковых группировок альянса и быстрого глобального удара США создана и развивается в Балтийском регионе, в непосредственной близости от Москвы (800 км), Санкт-Петербурга (350 км), Пскова (280 км) и российских стратегических объектов. Вероятно, очередным этапом "сдерживания России" станет бесконтрольное размещение в странах Балтии ядерных ракет средней дальности.

Сегодня американские крылатые ракеты "Томагавк" корабельного и авиационного базирования из акватории Балтийского моря способны долететь до Урала (2000 км). Ракеты США средней дальности (до 5500 км) из Балтии смогут "достать" Забайкалье и рассредоточенные на просторах Сибири позиционные районы Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

Договор РСМД давно мешает американцам – связывает руки на многих направлениях. Между тем, Россия успешно защищает свои интересы в Европе, Иран твердо стоит на Ближнем Востоке, а Китай укрепляет свои позиции в Тихоокеанском регионе (ограничения на ядерные ракеты средней дальности на Пекин не распространяются). Пытаясь остановить деградацию "американской исключительности", Вашингтон ставит ультиматумы Москве, Тегерану и Пекину, приставив ядерное оружие к собственному виску, но кому в мире от этого спокойнее?

Обезьяна с гранатой

Предлог для выхода из Договора РСМД – надуманный, ведь США с 2014 года бездоказательно обвиняют Россию в нарушении договоренностей, то есть в создании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, дальность которой якобы превышает установленные ограничения. Причем сами американцы еще в 2010 году создали ракету средней дальности "Гера" в нарушение Договора РСМД.

Вашингтон систематически уклоняется от соблюдения международных договоренностей, выводит за рамки ДРСМД широкий спектр крылатых ракет-мишеней средней и меньшей дальности, ударные беспилотники (аналоги крылатых ракет наземного базирования) и наземные универсальные пусковые установки Мk-41 (которые могут применяться для пусков крылатых ракет средней дальности Tomahawk и других).

На этом фоне монолог Дональда Трампа: "Нам придется создавать такое оружие, если только Россия не обратится к нам, если только Китай не обратится к нам, если все они не обратятся к нам и не скажут: "Давайте будем благоразумными, и пусть никто из нас не будет разрабатывать такое оружие" – бессмысленная фигура речи. Может ли кто-нибудь представить национальных лидеров России и КНР – Владимира Путина и Си Дзиньпина – синхронно "бьющих челом" американскому президенту?

Вероятнее иной вариант развития событий. Как и ранее, Москва и Пекин будут отстаивать суверенитет. Решение о выходе США из договора вступит в силу через полгода, затем "Геру" (или ее аналоги) легализуют и "пропишут" в Европе и Азии. России и Китаю придется адекватно реагировать (причем варианты капитуляции заведомо исключены). Очевидно, Москва и Пекин не позволят установить на планете американскую диктатуру.

Мировое господство технологически возможно, и США настойчиво движутся к этой цели уже второе столетие, чередуя мирную экспансию и применение силы. Американские спутники круглосуточно сканируют поверхность Земли. Боевые корабли ВМС США контролируют основные проливы и судоходные пути в Мировом океане. Американские серверы пытаются анализировать информационные потоки всего человечества. Выпускники американских университетов становятся национальными лидерами на всех континентах. Однако возможности параллельно существующих суверенных государств (не только России и Китая) объективно работают против воинственного Вашингтона.

© Sputnik / Сергей Степанов За новые карты Европы армия США готова платить миллионы

США все чаще склоняются к силовому разрешению любых геополитических проблем, но мечта о мировом господстве "американской исключительности" обречена. Это можно было понять и в августе 2008 года в Грузии, и весной 2014 года на Украине. Полагаю, следующим щелчком по носу (танцем на граблях) для Соединенных Штатов и НАТО может стать Балтийский регион, и это будет очень болезненный опыт. К сожалению, слов "партнеры" не понимают.

История повторяется

Значение Договора РСМД для всего человечества и бесперспективность его разрушения американцами можно осознать, вспомнив кризисную международную обстановку 1970-х. Тогда, в ходе длительного военного противостояния специалисты США и СССР создали системы лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения ракет высокой точности. Появилась технологическая возможность нанести обезглавливающий ядерный удар – до ответно-встречного удара противника. Идею победы в ограниченной ядерной войне за счет выигрыша в подлетном времени ракет малой и средней дальности американцы в 1974 году закрепили в ядерной стратегии. Затем модернизировали систему передового базирования в Западной Европе.

Москва ответила наращиванием количества тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с разделяемыми головными частями и развертыванием на западных границах ракет средней дальности РСД-10 "Пионер". Триста мобильных "пионеров" имели 900 боевых блоков индивидуального наведения на цели (каждый – мощностью до 150 килотонн), и позволяли за несколько минут уничтожить всю военную инфраструктуру Североатлантического альянса в Западной Европе.

© AFP 2018 / Mike Nelson На Западе подтверждают подготовку США к бактериологической войне

В свою очередь, Совет НАТО в 1983 году решил разместить в Европе 572 ракеты "Першинг-2" с подлетным временем до целей 6–8 минут, что давало возможность нанести первый удар по командным пунктам и пусковым установкам советских МБР. Администрация президента-демократа Джимми Картера колебалась – первый удар безопасности все же не гарантировал. После победы на выборах 1980 года сторонник более жесткой политики в отношении СССР республиканец Рональд Рейган парадоксальным образом вышел на разумный компромисс с Михаилом Горбачевым.

Вашингтон и Москва в 1987 году договорились уничтожить РСМД как класс ракет под контролем инспекторов. Таким образом, СССР избавлялся от угрозы твердотопливных "Першингов", которые могли из Германии долететь до Москвы за 8 минут с ядерными моноблоками мощностью до 80 килотонн, и поразить защищенные подземные объекты на глубине до 70 метров. Американцы выигрывали материально, ведь по договору СССР уничтожал в два раза больше ракет, а "утилизированные" системы управления и наведения "Першингов" по сей день используются в американской ракете-мишени "Гера", которую российские специалисты классифицируют как баллистическую ракету наземного базирования средней дальности.

Бессрочный договор о ликвидации РСМД СССР и США подписали 8 декабря 1987 года. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 км до 5500 км) и малой (от 500 км до 1000 км) дальности, а также в течение трех лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5500 км. Советский Союз уничтожил пять типов ракет общей численностью 1752 единицы, Соединенные Штаты утилизировали три типа ракет общей численностью 859 единиц. Так на планете был уничтожен целый класс ракет средней дальности.

Призрак третьей мировой войны исчез, чтобы вернуться через три десятилетия. И сегодня руководителям ядерных супердержав потребуется немало мудрости и жизнелюбия для спасения своих народов и мира от новой угрозы ядерного уничтожения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.