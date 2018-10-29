16:18 29 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Президент США Дональд Трамп, архивное фото.

Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

© Sputnik / Алексей Никольский
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Иван Данилов
157 0 0

Если американские СМИ не ошибаются в своих оценках, то очень скоро мы сможем наблюдать в прямом эфире, как примерно половина американцев столкнутся с ужасным разочарованием.

Речь идет о событии, которое должно было стать главным политическим триллером этого года, — завершении расследования о "сговоре Кремля и Дональда Трампа" с целью захвата власти в США, пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов. 

Расследование специального прокурора Мюллера, на которое возлагались колоссальные надежды в плане импичмента Трампу с доказательствами того, что выборы были выиграны не им, а российскими спецслужбами, наконец-то подходит к своему логическому завершению. Однако вместо того чтобы радоваться и предвкушать политическое шоу, американские журналисты начали постепенно готовить публику к тому, что никакого фейерверка не будет, да и импичмента тоже. "Заговор Кремля и Трампа" оказался не по зубам спецпрокурору Мюллеру.

Евгений Бень
© Photo : из личного архива Евгения Беня
Бень: антироссийская риторика стала трендом на Западе

Более того, есть риск, что общественное внимание переключится на другое иностранное вмешательство в американские выборы. Бывший сотрудник кампании Трампа, политтехнолог Джордж Пападопулос в четверг участвовал в закрытых слушаниях в сенате, и, как он заявлял до этого, сенаторам было рассказано о том, каким образом ФБР и британские спецслужбы провели операции по "инфильтрации и саботажу" избирательной кампании Трампа.

Методы Мюллера

Помимо утечек в СМИ о предстоящем завершении расследования спецпрокурора Мюллера, есть еще несколько моментов, которые указывают на то, что вся история вокруг предполагаемого "заговора Трампа и Кремля" подходит к концу. На прокурора давят высокопоставленные чиновники, которые требуют или предъявлять новые обвинения, или сворачивать расследование. При этом Мюллер возвращает на основные рабочие места следователей, которые были прикреплены к нему для помощи в расследовании, — то есть дело явно идет к развязке.

И совсем не зря публику начали готовить к тому, что результаты многомесячного скандального расследования, которое до недавнего времени было главным источником политических новостей в США, могут никогда не стать достоянием гласности.

По странному стечению обстоятельств мандат специального прокурора Мюллера был составлен таким образом, что у него нет никаких обязательств по поводу публичности своих выводов, а значит, он может просто отчитаться перед американскими законодателями — и на этом все. Очень вероятно, что он воспользуется именно этой возможностью, чтобы не доставлять Дональду Трампу и российской пропаганде удовольствие в виде официального и публичного признания того, что никакого заговора не было.

Здание министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
В МИД России считают, что США ищут предлог для новых санкций

Есть еще один аргумент в поддержку версии о том, что спецпрокурор ничего не нашел и не смог доказать. Если бы была хоть малейшая возможность заявить о наличии каких-то реальных доказательств "заговора с Кремлем", то эти доказательства были бы представлены публике перед ключевыми ноябрьскими выборами в конгресс и сенат — для того, чтобы максимально навредить кандидатам от республиканской партии, которых поддерживает американский президент. Если этого не происходит, значит, показывать вообще нечего.

В этой связи возникает важный и интересный вопрос: каким образом команде Трампа удалось избежать хода событий, который казался очень вероятным несколько месяцев назад, а именно сценария, в котором Мюллер абсолютно бездоказательно объявляет о том, что "заговор Трампа и Кремля" состоялся и что Трамп — узурпатор и агент Путина?

С учетом доминирования в американских СМИ антироссийских и антитрамповских настроений одного такого бездоказательного заявления было бы достаточно для того, чтобы создать довольно серьезную общественную поддержку импичменту, который можно было бы попробовать провести с помощью демократов в конгрессе и сенате при поддержке многочисленных "антитрампистов" из числа республиканских конгрессменов и сенаторов.

Есть предложение: создать новый Запад без США>>>

Как поведет себя Трамп? 

Скорее всего, мы никогда не узнаем правды, но можно упомянуть одно очевидное объяснение. Возможно, Трамп смог очень убедительно донести до своих визави, что в случае реализации такого сценария он будет использовать заседания по импичменту для того, чтобы вывалить в публичное пространство весь компромат, который у него есть на Хиллари Клинтон и других своих политических оппонентов, и попутно обвинит их в попытке государственного переворота.

От этого хода Трампа и до полномасштабной гражданской войны было бы всего полшага. Такой подход вполне в стиле американского президента, тем более что чем-то подобным он опосредованно угрожал американскому истеблишменту в 2016 году в том случае, если у него "украдут победу на выборах". У оппонентов Трампа и сторонников "теории кремлевского заговора" еще есть время передумать, но вряд ли у них на это хватит смелости.

К сожалению, бесславное окончание расследования Мюллера не означает, что тема вмешательства России в американские выборы, российского кибершпионажа и "российской угрозы" полностью уйдет с повестки дня, хотя она однозначно постепенно станет менее токсичной.

Путин про герб США
© Ruptly .
Путин про герб США: орлан оливки склевал, остались одни стрелы?

В качестве примера можно посмотреть на вброс The New York Times о том, что российские и китайские спецслужбы прослушивают личный телефон Дональда Трампа.

Американский президент высмеял журналистов The New York Times, но, к сожалению, проблема никуда не уйдет и если вдруг понадобится повод для антироссийских санкций, то в них никогда не будет дефицита.

Но есть и хорошие новости.

Очень вероятно, что именно из-за очевидного провала расследования Мюллера администрация Трампа начала смелее идти на контакты с российской стороной. Даже была достигнута договоренность о встрече американского и российского президентов 11 ноября в Париже, что представлялось до недавнего времени невозможным из-за токсичности "российской темы" в американском инфополе.

"Временное снятие" санкций с Дмитрия Рогозина для переговоров с руководством НАСА в начале 2019 года и визит в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — тоже признаки того, что у администрации Трампа уже менее связаны руки.

Неугомонные "штаты": как в США пытались завербовать россиян>>>

Это, конечно же, не означает, что развязанные руки будут использованы для дружеских объятий. Но, по крайней мере, есть шансы на то, что после официального признания фиаско спецпрокурора Мюллера с администрацией Трампа наконец-то можно будет пытаться вести хоть сколько-нибудь содержательные переговоры. А если они вдруг приведут хоть к каким-то положительным результатам, будет шанс на то, что их, эти результаты, можно будет воплотить в жизнь без риска того, что американского президента посадят за компромисс с Россией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса
В МИД России считают, что США ищут предлог для новых санкций
Лавров: с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться
Теги:
санкции, США, Трамп
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Памятник молдавскому господарю Василию Лупу в городе Оргеев Молдавской ССР.
Старинные храмы Молдовы - историческое наследие страны
День мертвых – праздник жизни
Как мексиканцы отпугивают смерть - видео
Крушение самолета в Индонезии
Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться