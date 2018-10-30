Кишинев – Москва: знаковый визит

То, что официальный визит президента Молдовы в Москву проходит именно сейчас, носит знаковый и символический характер, считает международный обозреватель Ирина Алкснис - читайте материал, подготовленный специально для Sputnik Молдова.

Безусловно, множество наблюдателей свяжет официальный визит с желанием Москвы поддержать Игоря Додона и его Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в преддверии парламентских выборов, назначенных на 24 февраля следующего года.

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Более того, не исключено, что кто-то разглядит в происходящем даже пресловутое "вмешательство России в выборы других государств".

Разворот или новый формат?

Ситуация выглядит тем более оптимистичной для Москвы, учитывая, что по опросам общественного мнения именно ПСРМ является на данный момент безоговорочным электоральным фаворитом, с огромным отрывом опережающим своих конкурентов.

А это, в свою очередь, позволяет аналитикам – и симпатизантам Кремля, и его критикам – говорить о крайне вероятном в обозримом будущем развороте Молдовы к России после многих лет прозападного курса.

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Однако представляется, что главный символизм нынешнего визита Игоря Додона заключается в ином – в том, что кардинальный перелом в российско-молдавских отношениях уже произошел. Правда, он заключается не в развороте Кишинева к Москве.

Речь идет не о новом этапе, а о новом формате – качественно новом формате отношений России и Молдовы.

Суть в том, что на протяжении почти двадцати лет после распада СССР Россия прилагала серьезные усилия для удержания постсоветских государств в сфере своего влияния. Правда, руководствовалась она при этом не имперскими амбициями, а здравым смыслом, поскольку разрыв связей – в первую очередь, экономических, но не только – больно бы ударил по всем сторонам.

Москва объясняла, уговаривала, взывала к разуму и братским чувствам, временами даже просто подкупала – субсидиями, льготным кредитованием, поставками энергоресурсов по сниженным ценам и т.д. и т.п. Но все чаще и чаще терпела поражения в борьбе с Западом за умы и сердца соседей. Молдова не стала исключением в этом ряду.

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Так продолжалось почти до середины 2010-х годов, когда Россия принципиально сменила свой подход к данному вопросу – она отпустила ситуацию.

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В молдавском случае это привело к тому, что весной 2014 году республика получила безвизовый режим с ЕС для обладателей биометрических паспортов, а через пару месяцев было подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Наконец, сбылась вековая мечта молдавского народа – по мнению прозападной части его элиты – и Молдова влилась в семью европейских народов, пусть и в статусе третьестепенного члена. Но это виделось только первым шагом на пути к полноценному членству в Европейском союзе (и – шепотом – может быть, даже в НАТО когда-нибудь).

А вот дальше все пошло совсем не так, как ожидалось. Причем Европа оказалась не менее разочарована, нежели Кишинев.

Брюссель и прочие старые европейские столицы всерьез рассчитывали, что за "продолжение банкета", как и раньше, будет платить Россия, которая все эти годы оставалась важнейшим экономическим партнером Молдовы.

Но Москва – тем более на фоне куда более больной и "горячей" в тот момент Украины – "закусила удила", и сделала ровно то, что обещала и о чем предупреждала. Были введены таможенные пошлины, ужесточен фитосанитарный контроль и установлены ограничения на поставки в Россию молдавских товаров, в частности на большую часть молдавского алкоголя.

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Результат не замедлил сказаться. В 2015 году торговый оборот между двумя странами просел на 32%, причем если российский экспорт в Молдову уменьшился на существенные 30%, то молдавский в Россию упал аж на 41,2.

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В этом был принципиально важный момент. Хотя данные потери для российского бизнеса были, конечно, неприятными, но молдавский рынок – в силу своего небольшого размера – все-таки совершенно не критичен для него. В то время как молдавского бизнеса утрата полноценного доступа на российский рынок и соответствующие потери в доходах вполне тянули на катастрофу.

Тем более что очень быстро выяснилось, что молдавские овощи и фрукты совсем не ждут на прилавках ЕС, там своих фермеров хватает, и забота о них, разумеется, приоритетнее для Брюсселя.

Показательная цифра: с 2013 по 2016 год молдавский экспорт в Россию сократился на 400 миллионов долларов, а экспорт в страны Евросоюза за это же время увеличился только на 200 миллионов.

Для маленькой небогатой страны недополучение 200 миллионов долларов – колоссальная цифра.

Про умение делать выводы

Политически последующие после 2014-го годы для Молдовы оказались достаточно бурными. В СМИ регулярно попадали новости об очередном раунде борьбы между "пророссийским" президентом и "прозападными" правительством и парламентом. Однако главные события шли вне поля зрения широкой публики.

Молдавский бизнес и общество быстро сделали правильные выводы из происходящего, и Молдова начала обратный разворот на Восток – к России. Разворот не государственный, а деловой и общественный.

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В Москве сигнал был принят, и в 2017 году она несколько смягчила таможенные ограничения и облегчила условия ввоза фруктов из республики. Причем сделано это было не широким фронтом и одним махом, а точечно – соответствующие разрешения были выданы конкретным производителям и компаниям. Но даже это молниеносно дало огромный позитивный эффект для молдавского бизнеса. Экспорт молдавских фруктов в Россию в прошлом году увеличился в разы.

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Однако и Москва не осталась внакладе. Первые восемь месяцев текущего года подтвердили масштабный тренд на восстановление экономического сотрудничества между Москвой и Кишиневом, торговый оборот вырос на 36,2% (с 704 до 959 миллионов долларов). При этом российский экспорт в Молдову увеличился практически в полтора раза (на 44,7%, или с 507 до 959 миллионов долларов). В свою очередь молдавский экспорт в Россию может похвастаться скромными успехами, рост составил 14,4% (с 197 до 226 миллионов долларов).

Если переводить сухие цифры на более доходчивый язык политики, то можно сказать следующее.

"Отпустив" в 2014 году Молдову в Европу, уже к 2018 году Москва сторицей вернула свои потери – как политические, так и экономические, при этом кардинально перестроив взаимоотношения с республикой на строго деловой и взаимовыгодной основе.

Только бизнес – большой бизнес

В конец сентября в Кишиневе прошел Молдавско-российский экономический форум, на котором сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета форума Андрей Назаров сказал крайне показательные слова: "Мы посчитали: российский бизнес может инвестировать в Молдову около 1 миллиарда долларов ежегодно. Но чтобы российский бизнес пришел сюда всерьез и надолго, необходимо несколько условий: политическая стабильность, законодательная база, синхронизированная с ЕАЭС, и гарантированная безопасность ведения бизнеса. Если наши условия будут выполнены, вы увидите, как деньги будут увеличиваться в геометрической прогрессии".

Ни слова о дружбе, братстве и историческом родстве двух стран. Только расчетливая и холодная деловая риторика людей, которые готовы зарабатывать деньги вместе с молдавскими коллегами – если их условия будут выполнены. Инвестиции, а не привычное льготное кредитование и субсидирование. Требование синхронизации законодательства с ЕАЭС вместо предыдущих долгих уговоров не подписывать соглашение с Евросоюзом. А еще политическая стабильность и безопасность бизнеса.

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И что характерно, все это происходит за несколько месяцев до парламентских выборов, результат которых, как показывает опыт, никогда гарантировать нельзя.

Потому что Россия за прошедшие годы все для себя выяснила и решила: если потребуется, она может прожить без Молдовы. Осталось выяснить, может ли Молдова – по мнению ее народа – прожить без России.

Ответ станет известен в феврале следующего года.

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