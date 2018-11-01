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Михай Гимпу

Как поссорилась Майя Григорьевна с Михаем Теодоровичем

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Александр Исаев
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Накануне парламентских выборов в стане правых царят хаос, неразбериха и взаимные обвинения в коррупции.

Выборы — дело волнительное и нервное. А политики - тоже люди, и нервы у них, знаете ли, не железные. На этот раз они сдали у Михая Гимпу, который насмерть разругался с Майей Санду, оскорбленный ее холодным ответом на вполне пристойное предложение.

А ведь всего-то и хотел, помочь слабой женщине. Оказать моральную поддержку, поделиться бесценным опытом. Сплести, так сказать, руки, и вместе привести проевропейские и прорумынские силы к победе. В общем, пришел с тортом и цветами.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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И вдруг - такой афронт. Цветы полетели в физиономию, и крем сползает по плечу пиджака. Как тут не разнервничаться?

А началось все, когда Михай Гимпу резонно рассудил, что его Либеральной партии на выборах ничего не светит. Действительно, и самого лидера ЛП собственные избиратели называют "иудой", и племянник под следствием по обвинению в коррупции.

"Нужен блок!" — решил экс-исполняющий обязанности президента РМ и обратился к Майе Санду и Андрею Нэстасе с деловым предложением — объединить усилия на парламентских выборах и включить либералов в единый список кандидатов правых сил.

И сел ждать ответа.

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Но никакого ответа не последовало. Более того, Майя Санду даже не соизволила ответить лично главному либералу нашей современности. А когда ее спросили в телевизионном эфире несколько дней спустя, как она ответит на предложение либералов, то ответ был крайне холодным.

Майя Санду дала понять, что если всякие побитые молью типы, которые пытаются примазаться к ее могучей партии, хотят место в списке кандидатов, то они должны сначала пройти фильтр. "Проверку на целостность" — то есть на то, что не были замечены в коррупции.

Это взбесило Михая Гимпу. Он буквально вышел из себя.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Во время заседания в парламенте он выступил перед журналистами и сорвал все покровы. Общий смысл его спича выражается короткой фразой: "Да кто ты такая?"

"Какой еще "фильтр"! — Гимпу буквально неистовствовал. — Как Майя Санду меня может подвергнуть "фильтру", когда я принес вам румынский язык, принес вам учебу в Румынии? Какая там "проверка на целостность", когда она сама была членом правительства, которое плохо кончило?"

В гневе лидер либералов предрек несостоявшимся союзникам позорное поражение.  "Понятно, что эти партии [Санду и Нэстасе] не получат большинство!" — заявил он.

Майя Санду пока не ответила на обвинения, продолжая хранить ледяное молчание. А это были именно обвинения. Гимпу прямо дал понять, что это не ему, а Санду надо пройти проверку и доказать, что она не замарана коррупционными делами.

Никто не любит неудачников

Почему Санду отвергла политические ухаживания Гимпу, легко понять. С электоральной точки зрения он вовсе не красавец. Скорее, полная его противоположность — побитый (в буквальном смысле, у парламента во время митинга), помятый, погнутый бывший бонвиван. Эдакий моряк, лишенный милости океана. Предложение взять Гимпу в свой список ужаснет даже откровенно маргинальные партии. Убавить голосов он может, добавить — уже никогда.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыкновенный фашизм Майи Санду

Но и прямо сказать Гимпу — "сделай так, чтобы я тебя не видела, неудачник", — Санду не может. Бывший министр образования собирается консолидировать вокруг себя все правые, прозападные и прорумынские силы. А "дядя Миша", как его по-свойски зовут журналисты, все же имеет некоторые заслуги. Усердно боролся с "русскими танками", раздавал ветеранам вместо медалей памятные кресты, похожие на нацистские. Опять же, установил "камень Гимпу" перед зданием правительства. Вхож в кабинеты в Европарламенте. Есть заслуги, в общем.

Поэтому Майя Григорьевна и предложила Михаю Теодоровичу пройти через "фильтр неподкупности". И заранее можно сказать, что если бы Гимпу согласился на эту унизительную процедуру охлопывания карманов, то он все равно бы этот "фильтр" не прошел. Учитывая обвинения в коррупции, которые звучат в отношении либералов, не исключено, что и заслуженно. Наверное, эта мысль больше всего и бесит Гимпу.

А судьи кто?

Похоже, Гимпу знает о Майе Санду что-то такое, чего не знает широкая общественность. Тогда этот ребус складывается, не оставляя неясных мест.

Понимаете, если жулика ловит полицейский, то жулик не особенно обижается. Дескать, я ворую, ты ловишь, каждый делает свое дело. А вот когда одного жулика ловит другой жулик, прилюдно обвиняя его в нечестности и воровстве... Да, такое может вывести из себя самого закоренелого рецидивиста. "А судьи - кто?"

Лидер Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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И наконец, стоит добавить пару слов о единстве в стане правых. Глядя на весь этот сыр-бор, просто диву даешься. Наверное, это впечатление возникло у многих политических обозревателей, которые пытаются рассмотреть в их действиях хотя бы намек на здравый смысл.

Прошло уже немало лет с тех пор как Санду, Нэстасе и Гимпу начали рука об руку балансировать на шатком помосте молдавской политики. Но как начали они с ругани и склок, так и заканчивают. Они многословно клялись в верности "европейской идее". Но на деле их избиратели не увидели ничего, кроме дележки европейских фондов и ярмарки амбиций.

И если это не полная деградация, то что тогда деградация?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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