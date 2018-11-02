Американская правда сгнила: эксперты обвиняют Россию

В США на днях состоялся специальный форум, посвященный необходимости защитить американскую национальную безопасность от внешних угроз, причем в качестве основной угрозы (как вы уже, наверное, догадались) обсуждалась Россия и ее тлетворное воздействие на западные политические системы в целом, а также на американские выборы и инфополе в частности.

"Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" (Roberta Wohlstetter Forum on National Security) был организован "мозговым центром" Rand Corporation — очень известной аналитической структурой, в свое время сыгравшей важную роль в выработке схем и подходов, которые США использовали для победы в холодной войне. Хотя Rand Corporation и является частной некоммерческой организацией, у нее есть очень серьезные интеллектуальные, организационные и материальные ресурсы, которые исторически обеспечивались и обеспечиваются многочисленными спонсорами, в том числе армией США, Министерством внутренней безопасности США, Министерством обороны США, секретными службами США, а также филантропическими организациями вроде фонда семьи Рокфеллеров, пишет обозреватель Иван Данилов в колонке на РИА Новости.

По обсуждениям экспертов этого "мозгового танка" можно составить представление о том, как экспертное сообщество США смотрит на Россию и какие направления работы против нас они считают наиболее перспективными. Иногда очень полезно посмотреть на себя глазами самых яростных и последовательных врагов. "Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" был закрыт для широкой публики, но из материалов спикеров, которые находятся в общем доступе, и из трансляции, которую вела пресс-служба RAND Corporation, можно сделать достаточно интересные выводы.

Показательно, что обсуждения на форуме вращались вокруг нескольких "стержневых" тем: война в киберпространстве, война в условиях применения новых технологий, в том числе в контексте "высокотехнологичных" повстанческих движений, война в информационном пространстве, а в качестве финальной (и очень грустной для американских экспертов) темы была выбрана роль США в современном мире.

Оставив обсуждение войны в физическом и онлайн-пространствах профильным специалистам, стоит сконцентрироваться на том, как наши оппоненты видят ситуацию в информационной войне. И тут нужно признать, что они далеко продвинулись в описании тех проблем, которые им создают Россия и другие "враждебные акторы". Чтобы объяснить, и прежде всего самим себе, тот кризис (не)доверия к мейнстримным политикам, СМИ и лидерам мнений, бушующий сейчас на Западе и ломающий все привычные правила игры, была разработана специальная теория, краеугольным камнем которой стало понятие "гниение правды".

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Феномен "гниения правды" представляется экспертам RAND Corporation до такой степени важным, что они его вынесли в специальный хештег #TruthDecay для продвижения результатов форума в твиттере. "Гниение правды" заключается в том, что враги США (чаще всего в этом контексте упоминается, как вы догадываетесь, Россия) используют когнитивные уязвимости американской аудитории для создания условий, в которых правда никого не интересует, частное мнение легко воспринимается как факт, теряется доверие к признанным и устоявшимся авторитетам. И в конце концов в информационном поле происходит "замещение" настоящей реальности на некую смесь вброшенных и навязанных аудитории мнений. Участники обсуждения сетовали на то, что "инструменты Кремля" бывают поразительно разнообразными и среди них фигурируют как государственные структуры, так и простые американцы, которые, сознательно или нет, занимаются распространением "московской пропаганды".

Чтобы понять глубину отчаянья, царящего в респектабельном американском аналитическом центре, достаточно обратить внимание на следующий факт: в качестве примера хоть сколь-нибудь успешной борьбы с тлетворным влиянием российской пропаганды приводится опыт Эстонии, которая разработала схему "прививок" против российских информационных вбросов. Если ноу-хау эстонской пропаганды — лучшее, что может предложить американское экспертное сообщество, то приходится лишь констатировать определенную деградацию американской школы информационной войны. Двадцатилетнее отсутствие квалифицированных оппонентов сыграло с вашингтонскими кудесниками пропаганды и дезинформации очень злую шутку.

Кстати, по оценке экспертов RAND, США "потребуются десятилетия", чтобы избавиться от последствий "гниения правды". Это здравая, хотя, вероятно, и слишком оптимистичная оценка. Если судить по воздействию на наших сограждан той мифологии, которую им влили в мозг во время перестройки, то последствия у некоторых из них не прошли до сих пор.

Есть известная теория о том, что иногда метафоры или шутки вскрывают глубокие истины, которые зачастую находятся за рамками восприятия их авторов. Вот и в случае с "гниющей правдой" авторы метафоры-хештега копнули глубже, чем бы им хотелось. Ибо дело не в том, что у российской пропаганды какие-то невероятные успехи (хотя они, бесспорно, есть), а в том, что эксперты RAND ощущают утрату монополии на истину. То, что когда-то казалось не просто правдой, а истиной в последней инстанции, вдруг начало гнить и разлагаться прямо у них на глазах, причем "единственная мейнстримная истина" оказывается уязвимой перед шутками, мемами, постингами в фейсбуке и роликами RT.

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Дело тут не в агентах Кремля, а в том, что американская аудитория больше не признает за собственными политиками и медиа права определять, что является правдой, а что — нет. Каждый, кто изучал деградацию и развал СССР, прекрасно знает, что одним из ключевых факторов этой катастрофы было тотальное недоверие, которое граждане испытывали к власти. Сейчас американцы начинают осознавать, что они столкнулись с первыми ростками аналогичной проблемы, а дальше будет хуже.

В некотором смысле ситуация США сложнее, чем у позднего СССР. Потому что для политической элиты Штатов жизненно важно сохранить не только доверие собственных граждан, но и американскую мировую гегемонию, без которой экономика страны, по слухам, может случайно посыпаться.

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Обсуждая роль Вашингтона в современном мире, директор направления международной безопасности RAND Corporation Кристина Вормут подчеркивает: "Мы должны ревитализировать послевоенный мировой порядок. Мы находимся в той точке истории, где больше невозможно навязывать американскую волю и придерживаться существующей системы". Она и ее коллеги призывают больше не считать ведущую роль США в мире чем-то самим собой разумеющимся и прекратить использование армии США в качестве главного инструмента внешней политики. Более того: подчеркивается необходимость "миссионерства" в пользу США в других странах.

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Пункт о необходимости "миссионерства" самый интересный. Очень вероятно, что уже в ближайшее время наши заокеанские оппоненты захотят сделать так, чтобы в очередной раз политическая катастрофа накрыла нас раньше, чем их (как уже произошло в конце прошлого века). В наши соцсети, блоги и СМИ потянутся вереницы "миссионеров" — причем не только "миссионеров всего американского", но и тех, кто с едва уловимым "эстонским" акцентом будут настраивать россиян против государства, против армии, против правоохранительных органов и вообще намекать на то, что разнести страну в клочья — это лучший рецепт достижения счастья и обеспечения личностной самореализации. И вот от того, насколько наше общество готово этим "миссионерам" поверить, во многом и зависит будущее страны.

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