В восьмой экономике мира победил кандидат по имени "А пошли бы вы все"

Закономерность подтверждается: теперь у власти в Бразилии "местный Трамп" — избранный президентом Жаир Болсонару. Это, напомним, после "филиппинского Трампа" — Родриго Дутерте, "индийского Трампа" — Нарендры Моди, да и самого Дональда Трампа не будем забывать.

И не будем забывать медленное шествие к власти подобных если не личностей, то партий в Европе, о которых раньше и слышно не было. Перед нами не просто разные, а совсем разные страны, но общее у них, как видим, есть. Побеждают "не те люди".

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Приговор Болсонару со стороны изданий типа газеты The Washington Post или ее европейских собратьев давно, то есть еще накануне выборов, вынесен (и активно обсуждается в российских СМИ). А именно, Болсонару — популист, расист, ультраправый, поклонник диктатур и убийств, женоненавистник, гомофоб и так далее. В общем, олицетворенный ужас, пишет в колонке на РИА Новости обозреватель Дмитрий Косырев.

В России, понятно, размышляют, как мы с таким человеком будем разговаривать в рамках БРИКС, где Бразилия обозначена первой буквой. Отозвались на это политическое землетрясение и в Китае. Конкретно так: Болсонару во время предвыборной кампании посетил Тайвань и заявил, что Китай "покупает Бразилию" (на корню). Но во второй части той же кампании поменял тон и сказал, что все хотят торговать с Китаем, это "исключительный партнер". И не забудем, что у этого человека вообще нет опыта по части международных отношений, которые вдобавок никак не интересовали избирателя.

В общем, китайский комментатор полагает, что невероятно, чтобы Бразилия по каким-то политическим соображениям поменяла всю свою внешнеэкономическую модель — в которой, напомним, Китай давно стал первым торговым партнером. Не говоря о том, что у Бразилии в этой торговле профицит в 20 миллиардов долларов в год. Скорее следует ожидать, что страна будет вести политику баланса между разными партнерами (а так поступают все члены БРИКС) и ее хорошие отношения с Китаем будут лишь подталкивать США к тому, чтобы активизироваться на бразильском направлении — к общей выгоде.

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Чего в этом комментарии почти нет: идеологических определений (не считая вскользь упомянутого "поливания Бразилии грязью со стороны западных политиков и СМИ"). Пекин, кстати, вообще редко интересуется идеологией своих партнеров.

Но мы все-таки попробуем этой самой идеологией поинтересоваться. Хотя бы потому, что Бразилия — очень важная страна. Это восьмая экономика мира по паритету покупательной способности, то есть она больше Великобритании или Франции. И это крупнейшее государство Латинской Америки (более 200 миллионов населения), региональная держава. Можно сколько угодно морщить нос по поводу нищих фавел в Рио-де-Жанейро (нищета есть и в США, что не делает эту страну менее важной) или смеяться над карнавальностью местной политики. Но эта необычная страна, похоже, прочно вошла в первую десятку мировой сцены, и с таким фактом ничего не сделать, даже если бы кому-то этого хотелось.

Оставим тонкости местной политики экспертам-латиноамериканистам и посмотрим на главное. В 2016 году в стране произошел, по сути, государственный переворот — глобалисты отстранили от власти народных любимцев из левой, социалистической (и в этом очень латиноамериканской) Рабочей партии (или Партии трудящихся). Это неплохо знакомые нам Лула да Силва и его преемница Дилма Русеф. Их упрятали в тюрьму за коррупцию. Дальше следовало ожидать укрепления власти глобалистских сил (по идеологии тех самых, что сейчас исходят яростью по поводу избрания Болсонару). Но все пошло ровно наоборот. Или — в точности как, например, на Филиппинах с их замечательным президентом Дутерте, который тоже за словом, в том числе непечатным, в карман не лезет.

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Технология воздействия на не очень грамотного и весьма левого избирателя пока работает хорошо в глобальном масштабе. Такой избиратель готов поверить в "коррупцию", хотя и неспособен разобраться в сложных банковских документах. По сути, речь о натравливании бедных на богатых. А дальше — дальше можно запускать "вечный двигатель" в виде двух партий, чуть левее и чуть правее, которые тем не менее следуют одному глобальному набору правил, в частности, насчет того, что можно говорить или делать любому политику, а что нельзя.

Однако вечных двигателей, похоже, не бывает. В самых разных странах в этих вроде бы стандартных ситуациях избиратель начал голосовать за людей, которые как раз говорят то, что нельзя. Но то, что думают многие — и боятся сказать. Это не то чтобы кандидат "против всех", это скорее кандидат "а пошли бы вы все". Ну не любят избиратели (да и просто люди), когда их загоняют в безвыходное положение, в котором и сказать ничего нельзя и в котором народы превращают в объект бесчисленных глобальных кампаний по промыванию мозгов. И происходит такое в США, на Филиппинах, вот в Бразилии — и далее по списку.

Самое интересное сейчас даже не в том, как эти странные лидеры управляют или будут управлять. Скорее плохо, потому что это сплошь люди без нужных знаний и опыта (посмотрите хотя бы на Трампа). И они уйдут рано или поздно. А вот что будет дальше — хороший вопрос.

Может быть, дальше будет бизнес, как обычно, и снова заработает слегка подправленный "вечный двигатель" из двух фальшиво конкурирующих партий? А вдруг "как раньше" не будет?

Есть политологические формулы насчет заката глобализма и возвращения мира к национальным государствам с их веками вырабатывавшимися ценностями и традициями. А в реальной жизни эти формулы воплощаются вот так — на выборах побеждает партия или кандидат, которых и представить раньше было невозможно. И обзывайте их, как хотите: расистами, националистами, популистами…

Но обзываться они и сами умеют.

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