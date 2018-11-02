15:37 02 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Сторонники Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро

В восьмой экономике мира победил кандидат по имени "А пошли бы вы все"

© AP Photo / Leo Correa
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Косырев
51 0 0

Закономерность подтверждается: теперь у власти в Бразилии "местный Трамп" — избранный президентом Жаир Болсонару. Это, напомним, после "филиппинского Трампа" — Родриго Дутерте, "индийского Трампа" — Нарендры Моди, да и самого Дональда Трампа не будем забывать.

И не будем забывать медленное шествие к власти подобных если не личностей, то партий в Европе, о которых раньше и слышно не было. Перед нами не просто разные, а совсем разные страны, но общее у них, как видим, есть. Побеждают "не те люди". 

Финансовый кризис.
© Sputnik / Alexey Kudenko
Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого

Приговор Болсонару со стороны изданий типа газеты The Washington Post или ее европейских собратьев давно, то есть еще накануне выборов, вынесен (и активно обсуждается в российских СМИ). А именно, Болсонару — популист, расист, ультраправый, поклонник диктатур и убийств, женоненавистник, гомофоб и так далее. В общем, олицетворенный ужас, пишет в колонке на РИА Новости обозреватель Дмитрий Косырев.

В России, понятно, размышляют, как мы с таким человеком будем разговаривать в рамках БРИКС, где Бразилия обозначена первой буквой. Отозвались на это политическое землетрясение и в Китае. Конкретно так: Болсонару во время предвыборной кампании посетил Тайвань и заявил, что Китай "покупает Бразилию" (на корню). Но во второй части той же кампании поменял тон и сказал, что все хотят торговать с Китаем, это "исключительный партнер". И не забудем, что у этого человека вообще нет опыта по части международных отношений, которые вдобавок никак не интересовали избирателя.

В общем, китайский комментатор полагает, что невероятно, чтобы Бразилия по каким-то политическим соображениям поменяла всю свою внешнеэкономическую модель — в которой, напомним, Китай давно стал первым торговым партнером. Не говоря о том, что у Бразилии в этой торговле профицит в 20 миллиардов долларов в год. Скорее следует ожидать, что страна будет вести политику баланса между разными партнерами (а так поступают все члены БРИКС) и ее хорошие отношения с Китаем будут лишь подталкивать США к тому, чтобы активизироваться на бразильском направлении — к общей выгоде.

Евро и доллары, архивное фото.
© Sputnik / Anton Denisow
Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

Чего в этом комментарии почти нет: идеологических определений (не считая вскользь упомянутого "поливания Бразилии грязью со стороны западных политиков и СМИ"). Пекин, кстати, вообще редко интересуется идеологией своих партнеров.

Но мы все-таки попробуем этой самой идеологией поинтересоваться. Хотя бы потому, что Бразилия — очень важная страна. Это восьмая экономика мира по паритету покупательной способности, то есть она больше Великобритании или Франции. И это крупнейшее государство Латинской Америки (более 200 миллионов населения), региональная держава. Можно сколько угодно морщить нос по поводу нищих фавел в Рио-де-Жанейро (нищета есть и в США, что не делает эту страну менее важной) или смеяться над карнавальностью местной политики. Но эта необычная страна, похоже, прочно вошла в первую десятку мировой сцены, и с таким фактом ничего не сделать, даже если бы кому-то этого хотелось.

Оставим тонкости местной политики экспертам-латиноамериканистам и посмотрим на главное. В 2016 году в стране произошел, по сути, государственный переворот — глобалисты отстранили от власти народных любимцев из левой, социалистической (и в этом очень латиноамериканской) Рабочей партии (или Партии трудящихся). Это неплохо знакомые нам Лула да Силва и его преемница Дилма Русеф. Их упрятали в тюрьму за коррупцию. Дальше следовало ожидать укрепления власти глобалистских сил (по идеологии тех самых, что сейчас исходят яростью по поводу избрания Болсонару). Но все пошло ровно наоборот. Или — в точности как, например, на Филиппинах с их замечательным президентом Дутерте, который тоже за словом, в том числе непечатным, в карман не лезет.

Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
В ЕК заявили о неотвратимости нового кризиса в Еврозоне

Технология воздействия на не очень грамотного и весьма левого избирателя пока работает хорошо в глобальном масштабе. Такой избиратель готов поверить в "коррупцию", хотя и неспособен разобраться в сложных банковских документах. По сути, речь о натравливании бедных на богатых. А дальше — дальше можно запускать "вечный двигатель" в виде двух партий, чуть левее и чуть правее, которые тем не менее следуют одному глобальному набору правил, в частности, насчет того, что можно говорить или делать любому политику, а что нельзя.

Однако вечных двигателей, похоже, не бывает. В самых разных странах в этих вроде бы стандартных ситуациях избиратель начал голосовать за людей, которые как раз говорят то, что нельзя. Но то, что думают многие — и боятся сказать. Это не то чтобы кандидат "против всех", это скорее кандидат "а пошли бы вы все". Ну не любят избиратели (да и просто люди), когда их загоняют в безвыходное положение, в котором и сказать ничего нельзя и в котором народы превращают в объект бесчисленных глобальных кампаний по промыванию мозгов. И происходит такое в США, на Филиппинах, вот в Бразилии — и далее по списку.

Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел"

Самое интересное сейчас даже не в том, как эти странные лидеры управляют или будут управлять. Скорее плохо, потому что это сплошь люди без нужных знаний и опыта (посмотрите хотя бы на Трампа). И они уйдут рано или поздно. А вот что будет дальше — хороший вопрос.

Может быть, дальше будет бизнес, как обычно, и снова заработает слегка подправленный "вечный двигатель" из двух фальшиво конкурирующих партий? А вдруг "как раньше" не будет?

Есть политологические формулы насчет заката глобализма и возвращения мира к национальным государствам с их веками вырабатывавшимися ценностями и традициями. А в реальной жизни эти формулы воплощаются вот так — на выборах побеждает партия или кандидат, которых и представить раньше было невозможно. И обзывайте их, как хотите: расистами, националистами, популистами…

Но обзываться они и сами умеют.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Наумов: в условиях финансового кризиса сбережения надо хранить в золоте
России обещают новый кризис, как в 1998-м, но паника не у них, а в США
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Грибы, фото из архива
    Грибы, угар и змеи

    Из-за жаркой погоды азербайджанские врачи продолжают сталкиваться со случаями укусов змей и готовятся к наплыву пострадавших от угарного газа.

  • Армен Саркисян.Столетие Национального Собрания РА (20 сентября 2018)
    Время выбора

    Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального Собрания и назначил внеочередные выборы.

  • Портфель
    Делу – время

    Чтобы казахстанские госслужащие не перерабатывали, их компьютеры в конце рабочего дня теперь отключаются автоматически.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Доберман и много меха: что показали на Неделе моды в Москве
Venezia
Туристы и жители Венеции показали класс, разгуливая в таком виде в кафе -видео
Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
Кому больше всего доверяют жители Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться