Предъявите ваш социальный рейтинг: как сделать Китай снова слабым

У хранителей американской и прочей западной свободы нашелся очередной повод поговорить о том, какая ужасная страна Китай. Повод, правда, они сами же себе и создали — вот очередной "рейтинг несвободы" для Китая, вынесенный фондом "Наследие".

И вот комментарий от того же фонда, посвященный только одной теме: Китай провалится, потому что там создается система "социального рейтинга", то есть единой для всей нации цифровой оценки поведения человека. Нет у тебя нужного рейтинга — имеешь проблемы буквально во всем, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Вы об этой истории наверняка слышали. Как нам описывают дьявольское китайское изобретение? Итак, по всей КНР установлены миллионы, а то и десятки миллионов камер (и не забывайте, что обожающие высокие технологии китайцы лидируют по части распознавания лиц). Вы переходите улицу не в том месте — и камеры автоматически снижают вам пару очков в том самом рейтинге. Ваши родственники критикуют пекинских чиновников за коррупцию — тут камеры уже не нужны — и ваш рейтинг снижается еще больше. Но честным трудом и нескандальностью его можно повысить.

© Photo : Министерство обороны РФ Министр обороны России рассказал о том, почему отношения с Китаем - на подъеме

В итоге, если вы падаете ниже определенного порога, то рискуете не купить билет на самолет, не заключить брак или не получить какую-то хорошую работу. Все в открытую и официально: рейтингом не вышел. В общем, тоталитарный ужас.

А давайте зададим самый уместный в этой ситуации вопрос: не вранье ли перед нами? Правда, тут есть темы поважнее, и они нас касаются независимо от того, что там задумали или не задумали китайцы, но мы к ним вернемся. А пока что пройдем по ссылке, услужливо предоставленной нам американскими борцами за свободу китайцев.

И увидим по ней исходный, от 2014 года, документ на китайском и английском — директиву Госсовета (правительства): основные направления работ по созданию социально-кредитной рейтинговой системы, рассчитанных на 2014-2020 годы.

Слово "кредитной" здесь ключевое. Весь этот трудночитаемый и длинный документ об одном — о людях и компаниях, которые берут и не отдают кредиты. Коммерческие, потребительские, какие угодно, причем делают это, часто хорошо зная, что не отдадут. Ответ на эту проблему — да, следует создание единой базы данных на всех китайцев. Они ее и создают.

Вы думаете, только в Китае такая база есть или строится? Но не будем забегать вперед.

© Sputnik / Taras Litvinenko А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин

Весь документ почти полностью — о бизнесе, предприятиях и госуправлении процессом создания здоровой системы выдачи и возврата кредитов. И лишь совсем чуть-чуть — о частных лицах. Есть немножко морали (насчет того, что воровать нехорошо и надо об этом вести разъяснительную работу). Но нет ничего о создании системы тотального контроля над всем поведением китайцев вне сферы займов или, допустим, уплаты налогов.

Хорошо, что же произошло за минувшие четыре года? Американская пропаганда сконструировала стопроцентную фальшивку — или в процессе создания базы данных плательщиков и неплательщиков в Китае возникли новые, неожиданные инициативы? Или одни китайцы хотели одного, а другие поняли происходящее по-другому и развернули процесс не в ту сторону? Или речь идет о местных экспериментах, которым далеко до единой тотальной системы?

Отвечать можно длинно, уходя с головой в дебри китаеведения. А если коротко, то ответ "да" (в какой-то степени и с массой оговорок) уместен на все заданные вопросы. Но в любом случае речь о чем-то, чего еще в законченном виде не существует. Систему строят. В китайских СМИ мелькают отрывочные данные о, например, запрете на включение в персональные данные заемщиков сведений об их религии и генетике (ДНК?). Из того же материала видно, что организации, но также и люди с плохой кредитной историей не смогут получить госсубсидий, госзаказов или повышения по работе.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool Китай отменил торговые переговоры с США

Или — что в нынешнем году введен единый "кредитный код" — прежде всего для предприятий, но также и для физических лиц. Однако из текста газетного сообщения следует, что неприятность от новшества постигла тех, кто раньше выпускал подделки (воровал интеллектуальную собственность) или публиковал лживую рекламу о своем товаре.

Это не исключает наличия также и системы социальных рейтингов, не только кредитных. Но в любом случае до 2020 года еще далеко — хотя, по утверждениям правозащитников, в Китае уже семь миллионов жертв этой системы (от перехода дороги в неположенном месте до более серьезных событий).

А вот теперь скажем спасибо как китайцам, так и американским пропагандистам. Потому что они затронули, с реальным поводом или без, одну из действительно страшных проблем нашего общего будущего. Дело в том, что современные технологии не просто позволяют создать систему социальных рейтингов. Такие системы, в разных видах, уже есть. И изобрели их вовсе не китайцы. Персональные данные — они, как известно, обрабатываются, с вашего согласия или нет. А социальные сети раздают несчастным их участникам рейтинги так, что китайцам и не снилось. И это даже не государство, а частные акторы.

Так что американская пропаганда, опираясь на дружественную и, конечно же, бескорыстную помощь китайских диссидентов, создает картинку ужаса, которая ценна сама по себе, независимо от степени ее правдивости.

Почему ужас: потому что раньше всем было хорошо известно, что тотальный контроль и запреты, конечно, плохи, но, к счастью, они никогда не работают, за всеми не уследишь. А тут у кого-то возникли иллюзии, что современные технологии сделали невозможное возможным.

Выскажу исключительно личное мнение, опирающееся на жизненный опыт, а также на лекцию по американской истории ("Мексиканская граница была одним из факторов, сделавших Америку великой: если бы у легендарных и нелегендарных бандитов из США не было шанса сбежать в Мексику, они разнесли бы страну изнутри"). И еще на советы тренера по карате ("Пусть твой противник думает, что еще может перемещаться по татами, а вот если ты загонишь его в угол, он станет непредсказуем и страшен").

Так вот, очень возможно, что если изображаемая американцами система всеобщих "социальных рейтингов" в Китае и правда заработает с беспощадной эффективностью, то каждый китаец превратится в тихого врага своего государства (и нации) и станет страшен. Будем надеяться, что энтузиасты этих рейтингов не захотят сделать Китай снова невеликим.

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