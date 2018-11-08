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Лидер партии Действие и солидарность (PAS) Майя Санду на протесте 17 сентября

Фото со звездой: Майя Санду сделала селфи на фоне Ангелы Меркель

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Александр Исаев
9610

Зачем молдавские политики бегают по европейским коридорам, отлавливая знаменитостей.

Майя Санду и Андрей Нэстасе вернулись из европейского турне и привезли трофей — совместную фотографию с Ангелой Меркель. Этот снимок Майя Санду немедленно опубликовала в Facebook и сопроводила вдохновенной подписью. Из которой следовало, что канцлер Германии горячо поддерживает ее, Санду (и примкнувшего к ней Нэстасе), героическую борьбу и горячо верит в персонально их блестящее политическое будущее.

Как важно вовремя остановиться

Говорят, что легендарный одесский бандит Мишка Япончик, гулявший по краю в годы гражданской войны, любил повторять фразу: "Начав стрелять, не забудь вовремя остановиться". Этот мудрый принцип неплохо было бы перенять и некоторым молдавским политикам. Начав говорить, они иногда увлекаются и забывают вовремя остановиться. А меру надо знать, иначе получится смешно и стыдно. Вот как в этот раз.

Вот, что дословно заявила Майя Санду:

"Госпожа канцлер Ангела Меркель... высоко оценила потенциал сопротивления граждан и единство продемократических сил и проевропейских сил в неравной борьбе с режимом. Благодаря нашим партнерским связям в рамках самой большой европейской семьи мы убеждены в том, что после того, как мы будем у власти, мы сможем использовать эти партнерские отношения в интересах граждан в процессе..."

Ну, и так далее.

Давайте поддернем рукава и начнем потрошить это смелое заявление.

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Госпожа Санду, а вы точно уверены, что Ангела Меркель, с которой вы сфотографировались, сказала нечто подобное? Нет, серьезно, вот прямо так и сказала — "высоко оцениваю потенциал сопротивления граждан" "в неравной борьбе с режимом"? И видеозапись есть?

А давайте отправим этот ваш пост из Facebook-а в канцелярию Меркель, с наивным вопросом — а правда ли, что Германия поддерживает в Молдове некое "сопротивление", о котором пишет госпожа Санду. И правда ли, что Германия выступает за отстранение от власти нынешнего молдавского правительства, которое, по словам Санду, в Берлине считают "режимом".

Нет, ну ведь так же получается, по словам экс-министра образования Молдовы.

И хочется сказать, — послушайте, госпожа Санду, ну зачем вы делаете из Ангелы Меркель какого-то Льва Троцкого в юбке? Почему вы с детской непосредственностью выдаете желаемое за действительное, пишете то, чего не было и дискредитируете тех, кто на свою голову, согласился с вами сфотографироваться?

Понимаете, госпожа экс-министр образования и председатель политической партии, тут есть один нюанс. Вы, возможно, и неплохой... Кто вы там по профессии, простите, сложно вспомнить. Но вот утверждать, что канцлер ФРГ, страны, которая находится в давних дипломатических отношениях с Республикой Молдова, на официальной встрече с местечковыми оппозиционерами может брякнуть что-то вроде "сопротивления граждан" и "борьбы с режимом" — это не просто нахальство. Это откровенное передергивание и ложь.

Когда нельзя, но очень хочется

Ни один вменяемый, даже самый затрапезный европейский политик, а тем более, занимающий официальный пост, а тем более — целая Ангела Меркель, — никогда, ни в частной беседе, ни на официальном мероприятии, не скажет ничего такого, что может быть расценено как вмешательство в электоральный процесс в иностранном государстве. Которое, на минуточку, машет флагом Евросоюза с такой силой, что только крыши с домов поднятым ветром не срывает.

Никогда в жизни канцлер ФРГ не назвала бы правительство "проевропейской" Молдовы "режимом". И никогда бы не употребила при оценке ситуации в этом государстве слово "сопротивление".

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Возможно, в силу отсутствия политической культуры и недостаточного знакомства с тем, как делаются дела в публичной политике, Майя Санду кое-чего не понимает. Например, не понимает, что требовать от руководителя иностранного государства деклараций в поддержку иностранной оппозиции (в предвыборный период!) — это дурной тон. Это так же неприлично, как на банкете в Европарламенте запрыгнуть на стол и с криком "Йу-ху!" отплясывать ирландскую джигу.

Но еще более непристойно выглядит, когда вы без спроса используете имидж канцлера Германии в своих специфических электоральных целях, отловив его в коридоре для вожделенного "селфи". Это уже дипломатический, международный скандал. И если Санду этого не понимает, то Андрей Нэстасе как юрист мог бы и подсказать союзнице, что она заехала не туда. Но вот, не подсказал.

"А можно с вами сфотографироваться?"

В общем, вся эта история выглядит нелепо и жалко.

Все мы понимаем, зачем некоторые молдавские политики гоняются по коридорам Европарламента и Еврокомиссии за местными знаменитостями. А поймав, немедленно фотографируются с жертвой. Которая, вырвавшись из цепких объятий, тут же убегает по своим делам, мгновенно забыв, кто все эти люди.

И как правило, охотники "за политическими селфи" — это неудачники, которые на самом деле не обладают вообще никакой поддержкой. Им приходится тратить много времени и сил, подмасливая и улещивая секретарей, чтобы им разрешили "сфоткаться со звездой" на фоне какого-нибудь солидного баннера.

школа
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Впрочем, есть одна фраза в посте Майи Санду в Facebook, которой можно поверить. Звучит она так: "Ангела Меркель выразила сожаление в связи с тем, что Республика Молдова перешла от истории успеха Восточного партнерства к драматической ситуации".

В это веришь, потому что здесь Ангела Меркель не сказала ничего нового. Действительно, в Европе уже не раз сокрушались по поводу краха молдавской "истории успеха", и по этому поводу не язвил у нас только ленивый.

Но вот незадача, в те годы, когда под обломками "истории успеха" в Молдове были погребены европейские иллюзии, госпожа Санду занимала ответственный пост в правительстве. И внесла свою немалую лепту в организацию того коллапса, от которого сегодня пытается отмежеваться.

Стыдно, господа политики, стыдно. Нехорошо.

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Теги:
Ангела Меркель, Майя Санду
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