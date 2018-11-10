Правда о некоторых туристах из Молдовы: что вытворяют наши за границей

"А я милого узнаю по походке"… Молдавского туриста невозможно спутать с каким-либо другим. Корреспондент Sputnik, побывавший недавно в отпуске за границей, подглядел поведение некоторых соотечественников и пришел в ужас от того, что вытворяют наши в сравнении с другими отдыхающими. Сразу предупрежу, что этот текст не претендует на характеристику и унификацию всех молдавских туристов, это всего лишь наблюдения, с которыми столкнулся практически каждый, отправляясь в поездку.
Fashion is my profession
Что не говори, а наши люди выделяются из общей толпы туристов не только поведением, но и, разумеется, внешним видом. Кажется, это первый признак, по которому можно определить, кто перед тобой - земляк или нет. Тут и всем известный мужской вариант пляжного гардероба - это и носочки под шлепанцы или сандалии, и элегантные "треники" с вытянутыми коленками для вечернего променада, и спортивный костюм на все случаи жизни.
Распознать молдавских "модниц" на пляже легче простого. В первую очередь, по туфлям на шпильке. "Жертвы стиля" грациозно переваливаются на каблуках, утопая в песке или обдирая каблуки об гальку. Ну и пусть, ведь красота требует жертв, а на фоне нанашки в удобных босоножках такая "модница" кажется богиней. В горы в вечернем платье? Легко, ведь fashion is my profession. А чтобы образ королевы довести до конца - отдать дамскую сумочку своему спутнику. Вот, теперь все встало на свои места.
Голосистый молдавский турист без комплексов
Если вы рассчитываете не увидеть соотечественника в отпуске за границей, то вы его услышите даже там, где не ожидали. Говорит герой громко, чтоб все знали, что и он тут отдыхает. Где один такой кадр, там есть и другой. И вместе они разыгрывают настоящее представление.
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Наши в транспорте
Будь то самолет, поезд или автобус, а наши за полчаса до места прибытия прилежно готовы к прохождению квеста – "умри, но растолкай всех и выйди первым". Не успело транспортное средство остановиться, как некоторые уже подскакивают со своих насиженных мест и галопом бросаются к выходу, шипя на раскрывших рты от удивления соседей: "Чего стоишь в проходе?", "Подвинься!" и так далее.
Не поездка, а праздник
Отдельный пункт – это стремление некоторых молдавских туристов превратить все вокруг в праздник. К примеру, устроить в автобусе или поезде пир горой. Ходить по вагону или между кресел в поисках знакомых и кричать то ли с радостью, то ли просто для души, когда все-таки их найдешь. Распевать песни и заряжать своим праздничным настроением всех вокруг. Искать с кем выпить чай, а потом просить на весь автобус или вагон сахар. Травить бородатые анекдоты, рассказывать про своих чудаковатых кумовьев или друзей, смеяться в полный голос, спорить о политике, ругаться, грустить и потом опять смеяться. И все это почему-то либо рано-рано утром, либо поздно вечером, когда остальные пассажиры спят. "Дома надо спать, а не по дороге на отдых!", - часто отвечают на упреки спящих такие горе-весельчаки.
Есть категория любителей послушать музыку или посмотреть кино без наушников. Все помнят какую-нибудь нашу милую женщину, которая решила скоротать время в дороге за просмотром любимого сериала. А звуки из мыльной оперы иногда напоминают хардкорные фильмы для взрослых – пассажиры неловко краснея, затыкают уши своим чадам.
Еще один момент – это переодеться у всех на виду. Ну не угадал человек с нарядом, что же такого-то?
Все включено…
Этот пункт звучит как вызов для молдавского туриста. Точно все включено? А насколько все включено? А давайте проверим. И тут начинается вакханалия – если фуршетный стол, то непременно следует соорудить горы из продуктов на тарелках, набить карманы и даже пакеты, наесться так, чтобы потом лежать и бредить от дурноты…
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Полотенца, тапочки, предметы гигиены – все пригодится дома, поэтому эти предметы смело отправляются в чемодан.
Не про всех!
По таким характерным проявлениям можно узнать некоторых наших земляков. Разумеется, так отдыхают не все жители Молдовы, но определенный процент таких молдавских туристов, увы есть, и каждый, кто прочитал этот текст, сталкивался с такими соседями по отдыху.
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