Правда о некоторых туристах из Молдовы: что вытворяют наши за границей

Все включено и без комплексов, а также другие "выкрутасы" граждан Молловы на отдыхе за рубежом: как узнают наших иностранцы?

"А я милого узнаю по походке"… Молдавского туриста невозможно спутать с каким-либо другим. Корреспондент Sputnik, побывавший недавно в отпуске за границей, подглядел поведение некоторых соотечественников и пришел в ужас от того, что вытворяют наши в сравнении с другими отдыхающими. Сразу предупрежу, что этот текст не претендует на характеристику и унификацию всех молдавских туристов, это всего лишь наблюдения, с которыми столкнулся практически каждый, отправляясь в поездку.

Fashion is my profession

Что не говори, а наши люди выделяются из общей толпы туристов не только поведением, но и, разумеется, внешним видом. Кажется, это первый признак, по которому можно определить, кто перед тобой - земляк или нет. Тут и всем известный мужской вариант пляжного гардероба - это и носочки под шлепанцы или сандалии, и элегантные "треники" с вытянутыми коленками для вечернего променада, и спортивный костюм на все случаи жизни.

Nicolai Kibich Как собираются на отдых молдавские туристы - что берут с собой

Распознать молдавских "модниц" на пляже легче простого. В первую очередь, по туфлям на шпильке. "Жертвы стиля" грациозно переваливаются на каблуках, утопая в песке или обдирая каблуки об гальку. Ну и пусть, ведь красота требует жертв, а на фоне нанашки в удобных босоножках такая "модница" кажется богиней. В горы в вечернем платье? Легко, ведь fashion is my profession. А чтобы образ королевы довести до конца - отдать дамскую сумочку своему спутнику. Вот, теперь все встало на свои места.

Голосистый молдавский турист без комплексов

Если вы рассчитываете не увидеть соотечественника в отпуске за границей, то вы его услышите даже там, где не ожидали. Говорит герой громко, чтоб все знали, что и он тут отдыхает. Где один такой кадр, там есть и другой. И вместе они разыгрывают настоящее представление.

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Наши в транспорте

Будь то самолет, поезд или автобус, а наши за полчаса до места прибытия прилежно готовы к прохождению квеста – "умри, но растолкай всех и выйди первым". Не успело транспортное средство остановиться, как некоторые уже подскакивают со своих насиженных мест и галопом бросаются к выходу, шипя на раскрывших рты от удивления соседей: "Чего стоишь в проходе?", "Подвинься!" и так далее.

© Sputnik / Роман Денисов "Молдаванин" и "турист" скоро станут синонимами

Не поездка, а праздник

Видимо, таким кадрам перед путешествием кто-то с серьезным видом шепнул, что на процедуру выхода из самолета, поезда или автобуса отведено всего две минуты и, если пассажир не успеет выйти, то, да, он улетит или уедет обратно.

Отдельный пункт – это стремление некоторых молдавских туристов превратить все вокруг в праздник. К примеру, устроить в автобусе или поезде пир горой. Ходить по вагону или между кресел в поисках знакомых и кричать то ли с радостью, то ли просто для души, когда все-таки их найдешь. Распевать песни и заряжать своим праздничным настроением всех вокруг. Искать с кем выпить чай, а потом просить на весь автобус или вагон сахар. Травить бородатые анекдоты, рассказывать про своих чудаковатых кумовьев или друзей, смеяться в полный голос, спорить о политике, ругаться, грустить и потом опять смеяться. И все это почему-то либо рано-рано утром, либо поздно вечером, когда остальные пассажиры спят. "Дома надо спать, а не по дороге на отдых!", - часто отвечают на упреки спящих такие горе-весельчаки.

Есть категория любителей послушать музыку или посмотреть кино без наушников. Все помнят какую-нибудь нашу милую женщину, которая решила скоротать время в дороге за просмотром любимого сериала. А звуки из мыльной оперы иногда напоминают хардкорные фильмы для взрослых – пассажиры неловко краснея, затыкают уши своим чадам.

© Sputnik / Nicolai Kibich Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Еще один момент – это переодеться у всех на виду. Ну не угадал человек с нарядом, что же такого-то?

Все включено…

Этот пункт звучит как вызов для молдавского туриста. Точно все включено? А насколько все включено? А давайте проверим. И тут начинается вакханалия – если фуршетный стол, то непременно следует соорудить горы из продуктов на тарелках, набить карманы и даже пакеты, наесться так, чтобы потом лежать и бредить от дурноты…

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Полотенца, тапочки, предметы гигиены – все пригодится дома, поэтому эти предметы смело отправляются в чемодан.

Не про всех!

По таким характерным проявлениям можно узнать некоторых наших земляков. Разумеется, так отдыхают не все жители Молдовы, но определенный процент таких молдавских туристов, увы есть, и каждый, кто прочитал этот текст, сталкивался с такими соседями по отдыху.

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