13:33 12 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.02
  • RUB0.25
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Вид на Московский кремль

Россия побеждает в холодной войне-2 оружием, пропавшим на Западе

© Sputnik / Алексей Дружинин
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
198 0 0

За последние годы тревога Запада по поводу российского влияния достигла такого градуса паранойи, а эксплуатация этой темы во внутриполитической повестке приобрела столь непристойный характер, что в России восприятие происходящего в основном перешло в сферу оттачивания остроумия.

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова сообщила, что информационную войну РФ, мягко говоря, не проигрывает: "Если бы мы ее проигрывали, тогда многое было бы по-другому, — отметила она. — Тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, Германии, Великобритании, ужесточающие требования к СМИ, к журналистике. Тогда в срочном порядке не вызывали бы на ковер владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией, не было бы претензий к нашим журналистам, если бы мы проигрывали", пишет обозреватель Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Пресс-служба Президента РФ
Путин проанализировал создание армии ЕС, а также работу "хороших и плохих" СМИ

За последние годы тревога Запада по поводу российского влияния у себя достигла такого градуса паранойи, а эксплуатация этой темы во внутриполитической повестке приобрела столь непристойный характер, что в России восприятие происходящего в основном перешло в сферу оттачивания остроумия.

С одной стороны, реакция вполне понятная. Ну невозможно же всерьез рассматривать все эти новости про несколько десятков аккаунтов "русских троллей" в "Фейсбуке", обеспечивших (за 50 тысяч долларов) избрание Дональда Трампа президентом США.

Однако с другой стороны, — переход ситуации на Западе в стадию тяжелого бреда невольно уводит фокус внимания общественности от сути происходящего.

Правда же заключается в том, что у Запада — вернее, у части западных элит, — действительно есть очень серьезные причины опасаться российского влияния у себя. А если сказать точнее, у них есть реальные основания полагать, что работа России на Западе демонстрирует большую эффективность, нежели аналогичная работа Запада в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Мария Захарова рассказала, кто проигрывает в информационной войне

На днях бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил в интервью, что Крым рано или поздно придется признать российским. Он также подчеркнул, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Москвой, добавив, что Россия — ее ближайший сосед и без нее на континенте не будет долгосрочного мира.

Из России высказанное Шредером мнение выглядит просто здравомыслием и прагматизмом опытного политика, руководствующегося не высосанными из пальца идеями, а совершенно конкретными экономическими реалиями и политическими интересами своей страны, для которой сотрудничать с Россией куда выгоднее, чем скандалить или тем паче воевать.

Но очевидно, что для многих в Европе и тем более за океаном его заявления дадут повод в очередной раз обвинить бывшего канцлера в работе на Кремль. В очередной раз — потому что это уже стало общим местом, к тому же есть повод куда более весомый, чем просто его высказывания: Герхард Шредер ныне занимает посты председателя Совета директоров "Роснефти" и главы комитета акционеров "Северного потока".

И вот в данном контексте разговор о влиянии России на Западе принимает куда более осмысленный и содержательный характер, нежели все истерики про русских хакеров или про то, что половина российских экспатов в Великобритании — осведомители и агенты Кремля.

Так чем же занимается Москва?

Флаги России и США
© Fotolia / KLimAx Foto
"Они опять супердержава". Россия победила США в информационной войне

Ничем особенным или противозаконным. Она использует стандартные, освященные традицией, обкатанные десятилетиями, а то и веками механизмы. Она просто налаживает связи на дипломатическом, культурном, экономическом и всех прочих уровнях. Например, приглашение ушедших в отставку государственных деятелей на высокие корпоративные посты — самая обыденная практика во всем мире. Так же как и разнообразные форматы взаимодействия посольств с элитами соответствующих стран.

Несколько лет назад активнейшая работа американских дипломатов с российскими политиками и чиновниками вызывала выраженное общественное недовольство в России. Но это раздражение и близко нельзя поставить с тем припадком, что разразился в Штатах, когда стала достоянием общественности информация о похожей активности российских дипломатов в США и о том, что предыдущий российский посол Сергей Кисляк был весьма вхож в Белый дом при Бараке Обаме.

Таким образом, казалось бы, нет ничего из ряда вон выходящего.

Действительно, на Западе (в первую очередь в Европе) часть элит занимает даже не пророссийскую, а просто прагматичную по отношению к России позицию, очищенную от идеологической мишуры и основывающуюся на строго рациональных принципах. Среди них есть некоторое количество известных фигур — как отставных, так и действующих государственных деятелей и политиков: Сильвио Берлускони, президент Чехии Милош Земан, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, тот же Герхард Шредер…

Но это не объясняет, почему вполне обыденная деятельность Москвы по налаживанию связей и сотрудничества с партнерами на Западе стала вызывать настолько резкую реакцию, которая ныне, похоже, перешла в неконтролируемый истерически-параноидальный "штопор".

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин
Русские выиграли информационную войну: как теперь с ними справиться

Самая простая версия: Запад считает работу России эффективнее собственной и в связи с этим испытывает тревогу. Она выглядит вполне логичной, но не объясняет, почему и как Москва оказалась эффективнее западных столиц в этой теме.

Представляется, что ответ стоит искать в дихотомии "идеология — прагматизм".

Значительная часть глобального противостояния 20 века шла именно на поле идеологии. Более того, именно в этой сфере СССР в итоге потерпел сокрушительное поражение от Запада. Это привело к тому, что и в США, и в Европе в значительной степени оказались закреплены доказавшие в тот период свою эффективность и успешность практики.

Именно поэтому какие бы темы ни отрабатывали западные страны с "туземцами", — будь то свержение неугодной власти или добыча "скважинной жидкости", — они всегда шли в обрамлении привычной риторики про свободы, демократию, права человека и так далее.

Вид на Московский кремль
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Катастрофа "хайли лайкли": Москва сломала оружие информационной войны

Проблема в том, что к настоящему времени эти схемы подверглись коррозии сразу с двух сторон. Во-первых, стали слишком заметны даже для рядовых граждан откровенно хищнические цели и интересы, прикрываемые этими привлекательными идеями. А во-вторых, сама западная идеология претерпела изменения, вызывающие неприятие у все большего числа людей, особенно в обществах с доминированием традиционных ценностей. Речь обо всех новомодных аспектах политкорректности, вроде прав сексуальных меньшинств, либерального гендерного воспитания детей, расширения общественной толерантности до утраты всякого чувства самосохранения и так далее, и тому подобное.

Ничего удивительного, что в последние годы Запад столкнулся с проблемами при продвижении своих интересов в других странах, включая Россию. Мало того, что его неоколониальные практики становятся очевидны все большему числу землян. Так и маскируются эти практики теперь идеями, которые сами по себе в значительной части вызывают просто отвращение у людей, которых надо ими обработать.

На этом фоне Россия, которой было всегда заведомо сложнее работать на том же поле на Западе, неожиданно оказалась в выигрышном положении.

Во-первых, потому что она принципиально отказалась от навязывания каких бы то ни было идеологических догм другим. Да, Россия — традиционное консервативное общество, но каких установок и правил придерживаетесь вы — это только ваше дело. Женитесь на ком хотите, своих детей воспитывайте, как считаете нужным, государством своим управляйте по собственному разумению.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, фото из архива
© Sputnik / Vitaly Belousov
Владимир Соловьев: информационная война – это данность

А во-вторых, потому что Россия предлагает строить отношения на строго прагматичных и взаимовыгодных основаниях. Европа, безусловно, вправе выбирать, пользоваться ей российским трубопроводным газом или американским СПГ, но, с точки зрения Москвы, главным аргументом при выборе все-таки является цена (и, как следствие, социально-экономические интересы соответствующих стран), а не установка в пользу американского газа, поскольку он свободный и демократический, а не кроваворежимный и авторитарный.

Вполне логично, что при такой постановке вопроса у России даже в нынешних, крайне непростых для нее международных обстоятельствах нет особых трудностей с тем, чтобы найти себе единомышленников на Западе, причем даже в самых влиятельных кругах тамошнего общества. Причем ситуация усугубляется, поскольку все больше людей в той же Европе начинают склоняться к аналогичной точке зрения. Как принято говорить о подобных ситуациях в российской политической тусовке: холодильник побеждает телевизор.

Ничего удивительного, что западный "телевизор" — в лице и политиков, и мейнстримных СМИ — все больше впадает в исступление по данному поводу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

В США изготовили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

  • Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд
    Неясная позиция

    Желание президента Керсти Кальюлайд отправиться в Африку для участия в международной конференции не нашло понимания в Эстонии.

  • Колесо автомобиля, архивное фото
    Приделали ноги

    Придумавшие новый способ транспортировки крупной бытовой техники жители Гродно стали звездами социальных сетей.

  • Столица Грузии во время празднования Тбилисоба - парк Рике
    Из Тбилиси виднее

    Посольство переезжает: МИД Норвегии заявил, что наблюдать за событиями в регионе будет проще из грузинской столицы, чем из Баку.

  • Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше
    Цитрусовый край

    В Минсельхозе Абхазии рассказали, почему нынешний урожай мандаринов обещает быть вдвое больше прошлогоднего.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Лицом к лицу: десятки мировых лидеров встретились в Париже - фото
Попытки медвежонка вскарабкаться по заснеженному склону попали на видео
Медвежонок не сдался неудачам и стал "вездеходом" - видео
Самые высокие, низкие, полные и стройные нации
Рейтинг наций, исходя из физических данных

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться