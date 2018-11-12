13:34 12 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.02
  • RUB0.25
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Нефть

С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

© Sputnik / Nicu Goncear
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Лекух
123 0 0

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшееся в воскресенье, изначально планировалось непростым. Причины, в общем, очевидны.

Еще совсем, казалось бы, недавно (не без давления и опосредованной координации с формально не входящими в соглашение США) странам ОПЕК+ удалось восстановить баланс на нефтяных рынках. Черное золото остановилось в коридоре от 70 до 80 долларов за бочку. И, хотя это было довольно непросто, русские и арабы согласились с настоятельными просьбами американцев и нарастили добычу для того, чтобы сбить цены.

После чего в очередной раз убедились, что с американцами, тем более кулуарно, договариваться ни о чем нельзя.

Добыча нефти, архивное фото.
© Sputnik / Nicu Goncear
Черное золото - в падении: что спровоцировало снижение цены на нефть

Итоги: как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает добычу на полмиллиона баррелей в сутки начиная с декабря. Это, вообще говоря, не так много, но достаточно для замера реакции рынка. В остальном, что называется, "договорились мониторить", чтобы вернуться к обсуждению необходимости/ненужности дальнейших мер уже на следующем заседании комитетов ОПЕК+ в декабре текущего года.

В целом возникла ситуация некоторой неопределенности. Одни некрупные игроки (например, очевидно, Оман) настаивают на сокращении добычи как минимум на один миллион баррелей в день. Другие, к примеру, представители Казахстана, играют на стороне, так сказать, мировой экономики. Понятно, впрочем: ниже определенных пределов ни ОПЕК (читай: саудиты), ни "иные крупные игроки" (читай: Россия), несмотря ни на какое давление, рынку упасть не дадут. И это очевидно из итогового коммюнике, согласно которому участники солидарно в рамках разумного будут поддерживать "восходящий тренд".

Что, собственно, произошло: Штаты, заинтересованные в снижении нефтяных котировок, не только разогнали до возможных максимумов собственную добычу, но и резко (хотя и краткосрочно, на полгода) фактически обнулили свои же санкции против Ирана, предложив ряду стран — импортеров иранской нефти "побыть исключениями".

ОПЕК
© Sputnik / Владимир Федоренко
Ответ ОПЕК+ для Трампа: добываем нефти достаточно, на цену не влияем

ОПЕК+ такое наглое поведение не особо понравилось. Поэтому уже в самом начале мероприятия в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи довольно откровенно сообщил, что большинство стран-участниц поддерживают сокращение добычи (как выяснилось, это было преувеличение, но и оно сыграло свою роль).

Итоговое решение было более взвешенным, но понятно одно: ожидается возврат к, казалось бы, законченной "венской сделке". Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заверил, что ОПЕК+ совершенно точно не будет наращивать добычу в 2019 году.

Это вряд ли хорошая новость для Дональда Трампа, хвастающегося тем, как ему удается решать проблемы США за счет своих "противников" типа России и "союзников" вроде Саудовской Аравии. Цинично писать у себя в твиттере, что именно он "дал передохнуть некоторым странам в плане покупки иранской нефти" и "я не хочу, чтобы цены на нефть поднялись до 100 долларов за баррель или 150 долларов за баррель", у него теперь, вероятно, не получится. Хотя понятно, что 100-150 долларов за бочку никто и не хотел: все люди разумные.

В общем, через какое-то время мировые цены на нефть снова начнут (причем, возможно, уже в краткосрочной перспективе — "на ожиданиях") покорять новые высоты.

Нефть
© Sputnik / Nicu Goncear
Трамп заявил об искусственном завышении цен на нефть в мире

Нам здесь имеет смысл, безусловно, порадоваться за нашу нефтяную отрасль: они там реально молодцы и умело координируют международную работу с весьма непростыми бизнес-структурами и непростыми людьми. По крайней мере, пока что России не придется даже сокращать добычу (хотя в декабре ситуация может и измениться).

Но стоит и озадачиться вопросом, что будет происходить на внутреннем рынке России с ценами на бензин, цена на который у нас отчего-то привязана отнюдь не к "бюджетной отсечке" в 40 долларов за баррель, а колеблется вместе с мировыми ценами на нефть.

Сейчас усилиями правительства этот вопрос решен, "внутреннее соглашение" подписано. Но мировые-то цены, как это явно следует из действий ОПЕК+, будут расти.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 

По теме

В России за день добывают почти 11 миллионов тонн нефти
Не теряя надежды: в Молдове продолжатся поиски нефти
"Газпром" ориентируется на новую цену нефти в 2017 году
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

  • Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд
    Неясная позиция

    Желание президента Керсти Кальюлайд отправиться в Африку для участия в международной конференции не нашло понимания в Эстонии.

  • Колесо автомобиля, архивное фото
    Приделали ноги

    Придумавшие новый способ транспортировки крупной бытовой техники жители Гродно стали звездами социальных сетей.

  • Столица Грузии во время празднования Тбилисоба - парк Рике
    Из Тбилиси виднее

    Посольство переезжает: МИД Норвегии заявил, что наблюдать за событиями в регионе будет проще из грузинской столицы, чем из Баку.

  • Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше
    Цитрусовый край

    В Минсельхозе Абхазии рассказали, почему нынешний урожай мандаринов обещает быть вдвое больше прошлогоднего.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Лицом к лицу: десятки мировых лидеров встретились в Париже - фото
Попытки медвежонка вскарабкаться по заснеженному склону попали на видео
Медвежонок не сдался неудачам и стал "вездеходом" - видео
Самые высокие, низкие, полные и стройные нации
Рейтинг наций, исходя из физических данных

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться