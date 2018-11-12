Хитрый план Польши: согреться благодаря России и заработать на США

Именно Польша, по словам Перри, определяет будущее ЕС в частности и континента вообще (ну, тут американский министр, скажем так, немного погорячился). А во-вторых, потому что "диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики" (тут уже икнули немецкие финансисты, отчего-то искренне убежденные, что "источник развития польской экономики" — это немецкие дотации, до сих пор исправно поступавшие в Варшаву через Брюссель).

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы

Что любопытно: на днях PGNiG объявил, что надеется на полноценное решение в Стокгольмском суде спора с "Газпромом" по так называемому ямальскому контракту. В конце июня текущего года Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что по данному "контракту" польская PGNiG имеет право требовать с "Газпрома" снижения цены на газ, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

Зачем, спрашивается, Польше агрессивный и вредоносный русский газ, если у нее теперь есть вполне себе демократический "американский" сжиженный природный газ (СПГ)? Который, к тому же, если верить польским политикам (между нами — делать этого ни в коем случае нельзя), будет обходиться полякам на 20-30 процентов дешевле зловредного российского? Поговорим на сухом языке цифр. Итак.

По контракту в период 2019-2022 годов Польша получит из США объем, эквивалентный 0,73 миллиарда кубометров природного "трубопроводного" газа. С 2023 по 2042 год — по 1,95 миллиарда кубов газа (после регазификации). При этом ранее PGNiG и американская Venture Global LNG уже доложили и озвучили, что заключили двадцатилетний контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно.

© Sputnik / Sergey Guneev Германия подписала приговор американскому газу

А теперь, внимание, — вопрос: как это повлияет на польскую энергетику в целом и на экспорт российского трубопроводного газа в частности?

И если ответ на первый вопрос не очевиден, то на второй — абсолютно однозначен и прямолинеен: да почти никак.

Ранее Польша потребляла в год 15 миллиардов кубометров голубого топлива. Сейчас потребление растет. При этом лишь где-то треть Польша добывает самостоятельно на своей территории, а остальное покупает. Так, в октябре текущего года "Газпром" уже объявил, что Польша нарастила закупки в России на 10 процентов и уже фактически выбрала годовой объем поставок. На основании долгосрочного (того самого "ямальского") контракта с "Газпромом" страна может ежегодно приобретать 10,2 миллиарда кубометров газа.

Ну, вот теперь и сравните цифры и, что называется, почувствуйте разницу. Становится яснее, почему хихикающий "Газпром" называет сделку с американцами исключительно политической.

Кстати, многие аналитики вообще искренне полагают, что законтрактованный газ до Польши может из США и не дойти. Здесь дело даже не в том, что пока еще далеко не все уверены, что СПГ-заводы Venture вообще будут построены. Фокус в другом. При текущих покупках на Henry Hub в Мексиканском заливе PGNiG действительно могла бы получать цену несколько ниже, чем при покупках российского трубопроводного топлива.

© Sputnik / Ilya Pitalev Поток миллиардов в Россию: США бессильны это остановить

Тут спорить нечего, такова текущая конъюнктура (которая, правда, имеет обыкновение меняться). Но если посчитать доставку плюс сжижение/разжижение, то цены оказываются либо равные российским, либо выше. Даже в текущей конфигурации и без изменения "ямальского контракта", на что поляки, в общем, довольно обоснованно рассчитывают. И при этом прелесть возможной "комбинации" предстает во всей славянской красе: русские поставляют свой газ собственно в Польшу, а "американский" СПГ, купленный поляками, спокойно идет на премиальные рынки юго-восточной Азии. И PGNiG на нем еще и довольно ощутимо зарабатывает за счет разницы цен в Европе и на рынках ЮВА. Такая вот нехитрая "двухходовочка".

Кстати, главного (то, что уже поняли немцы и турки) поляки пока упорно не хотят понимать. Ситуация на рынках изменилась кардинально. И для Российской Федерации продажи именно трубопроводного газа в Европу "любой ценой" сейчас далеко не так актуальны, как еще несколько лет назад.

И когда та же Меркель отстаивает "Северный поток — 2", называя его "европейским коммерческим проектом", а не "русским", она ни разу не шутит. С близящимся запуском "Силы Сибири" и по настоянию именно китайской стороны сейчас стремительно дорабатываемого "западного коридора" через Алтай поставки трубопроводного газа в ЕС для "Газпрома" перестают быть критичны.

На этом фоне все разговоры о том, что Россия будет вынуждена всегда подстраиваться под европейских покупателей и транзитеров, в самой Европе давно воспринимаются крайне скептически.

Страны Европы-то, безусловно, и сегодня заинтересованы в наращивании объемов русского трубопроводного топлива. Но вот насколько в этом заинтересована Россия в новых исторических условиях — большой вопрос. По крайней мере, опыт уже построенного "Ямал СПГ" и строящегося "Арктик СПГ" (про сахалинские и охотоморские шельфовые проекты пока скромно умолчим), довольно убедительно показывает, что не "трубой единой" живы газовые проекты.

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