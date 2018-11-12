17:14 12 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.02
  • RUB0.25
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Газ, архивное фото.

Хитрый план Польши: согреться благодаря России и заработать на США

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Лекух
17310

Выступая на церемонии подписания контракта на поставки американского сжиженного природного газа польскому государственному газовому предприятию PGNiG, американский министр энергетики Рик Перри назвал подписание контракта "великим днем для Европы".

Именно Польша, по словам Перри, определяет будущее ЕС в частности и континента вообще (ну, тут американский министр, скажем так, немного погорячился). А во-вторых, потому что "диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики" (тут уже икнули немецкие финансисты, отчего-то искренне убежденные, что "источник развития польской экономики" — это немецкие дотации, до сих пор исправно поступавшие в Варшаву через Брюссель).

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы

Что любопытно: на днях PGNiG объявил, что надеется на полноценное решение в Стокгольмском суде спора с "Газпромом" по так называемому ямальскому контракту. В конце июня текущего года Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что по данному "контракту" польская PGNiG имеет право требовать с "Газпрома" снижения цены на газ, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

Зачем, спрашивается, Польше агрессивный и вредоносный русский газ, если у нее теперь есть вполне себе демократический "американский" сжиженный природный газ (СПГ)? Который, к тому же, если верить польским политикам (между нами — делать этого ни в коем случае нельзя), будет обходиться полякам на 20-30 процентов дешевле зловредного российского? Поговорим на сухом языке цифр. Итак.

По контракту в период 2019-2022 годов Польша получит из США объем, эквивалентный 0,73 миллиарда кубометров природного "трубопроводного" газа. С 2023 по 2042 год — по 1,95 миллиарда кубов газа (после регазификации). При этом ранее PGNiG и американская Venture Global LNG уже доложили и озвучили, что заключили двадцатилетний контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно.

Трубы для газопровода Северный поток - 2.
© Sputnik / Sergey Guneev
Германия подписала приговор американскому газу

А теперь, внимание, — вопрос: как это повлияет на польскую энергетику в целом и на экспорт российского трубопроводного газа в частности?

И если ответ на первый вопрос не очевиден, то на второй — абсолютно однозначен и прямолинеен: да почти никак.

Ранее Польша потребляла в год 15 миллиардов кубометров голубого топлива. Сейчас потребление растет. При этом лишь где-то треть Польша добывает самостоятельно на своей территории, а остальное покупает. Так, в октябре текущего года "Газпром" уже объявил, что Польша нарастила закупки в России на 10 процентов и уже фактически выбрала годовой объем поставок. На основании долгосрочного (того самого "ямальского") контракта с "Газпромом" страна может ежегодно приобретать 10,2 миллиарда кубометров газа.

Ну, вот теперь и сравните цифры и, что называется, почувствуйте разницу. Становится яснее, почему хихикающий "Газпром" называет сделку с американцами исключительно политической.

Кстати, многие аналитики вообще искренне полагают, что законтрактованный газ до Польши может из США и не дойти. Здесь дело даже не в том, что пока еще далеко не все уверены, что СПГ-заводы Venture вообще будут построены. Фокус в другом. При текущих покупках на Henry Hub в Мексиканском заливе PGNiG действительно могла бы получать цену несколько ниже, чем при покупках российского трубопроводного топлива.

Газопровод
© Sputnik / Ilya Pitalev
Поток миллиардов в Россию: США бессильны это остановить

Тут спорить нечего, такова текущая конъюнктура (которая, правда, имеет обыкновение меняться). Но если посчитать доставку плюс сжижение/разжижение, то цены оказываются либо равные российским, либо выше. Даже в текущей конфигурации и без изменения "ямальского контракта", на что поляки, в общем, довольно обоснованно рассчитывают. И при этом прелесть возможной "комбинации" предстает во всей славянской красе: русские поставляют свой газ собственно в Польшу, а "американский" СПГ, купленный поляками, спокойно идет на премиальные рынки юго-восточной Азии. И PGNiG на нем еще и довольно ощутимо зарабатывает за счет разницы цен в Европе и на рынках ЮВА. Такая вот нехитрая "двухходовочка".

Кстати, главного (то, что уже поняли немцы и турки) поляки пока упорно не хотят понимать. Ситуация на рынках изменилась кардинально. И для Российской Федерации продажи именно трубопроводного газа в Европу "любой ценой" сейчас далеко не так актуальны, как еще несколько лет назад.

И когда та же Меркель отстаивает "Северный поток — 2", называя его "европейским коммерческим проектом", а не "русским", она ни разу не шутит. С близящимся запуском "Силы Сибири" и по настоянию именно китайской стороны сейчас стремительно дорабатываемого "западного коридора" через Алтай поставки трубопроводного газа в ЕС для "Газпрома" перестают быть критичны.

На этом фоне все разговоры о том, что Россия будет вынуждена всегда подстраиваться под европейских покупателей и транзитеров, в самой Европе давно воспринимаются крайне скептически.

Страны Европы-то, безусловно, и сегодня заинтересованы в наращивании объемов русского трубопроводного топлива. Но вот насколько в этом заинтересована Россия в новых исторических условиях — большой вопрос. По крайней мере, опыт уже построенного "Ямал СПГ" и строящегося "Арктик СПГ" (про сахалинские и охотоморские шельфовые проекты пока скромно умолчим), довольно убедительно показывает, что не "трубой единой" живы газовые проекты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

  • Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд
    Неясная позиция

    Желание президента Керсти Кальюлайд отправиться в Африку для участия в международной конференции не нашло понимания в Эстонии.

  • Колесо автомобиля, архивное фото
    Приделали ноги

    Придумавшие новый способ транспортировки крупной бытовой техники жители Гродно стали звездами социальных сетей.

  • Столица Грузии во время празднования Тбилисоба - парк Рике
    Из Тбилиси виднее

    Посольство переезжает: МИД Норвегии заявил, что наблюдать за событиями в регионе будет проще из грузинской столицы, чем из Баку.

  • Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше
    Цитрусовый край

    В Минсельхозе Абхазии рассказали, почему нынешний урожай мандаринов обещает быть вдвое больше прошлогоднего.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Свадьба в селе
Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи
Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive”
Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive” - смешное видео
Самые высокие, низкие, полные и стройные нации
Рейтинг наций, исходя из физических данных

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться