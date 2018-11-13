Молдова под ружьем — страну "мягко" втягивают в НАТО

Среди европейских политиков Молдова считается "сложной страной". А в последнее время — еще и головной болью, с тех пор как из истории успеха Восточного партнерства и образца европейских реформ Молдова превратилась в нечто такое, от чего на Западе стыдливо отводят глаза и досадливо машут рукой.

© AFP 2018 / Petras Malukas Оружие НАТО для Молдовы как предчувствие...

Полностью оправдывает "сложный" характер Молдовы и сфера военного строительства. Здесь тоже наблюдаются удивительные феномены. Каждый очередной соцопрос подтверждает: население страны в НАТО не хочет, и вообще, выступает за нейтралитет. Но власти широко открывают двери для Североатлантического альянса, с увлечением рассуждая о том, как здорово будет освободиться от надоевшего нейтрального статуса, упав в объятия НАТО.

И вот ведь, что удивительно, — Национальная армия Молдовы активно модернизируется, адаптируясь к натовским стандартам, и выправка молдавских военных становится все увереннее. Но чем больше оружия закупает министерство обороны и чем чаще проводят учения, тем больше почему-то возникает "угроз и вызовов", и тем слабее становится безопасность.

В самом деле, что это за странный парадокс, и против кого, вообще, вооружается Молдова?

Пушки вместо яблок

Армия — дело дорогое, а экономика Молдовы в упадке. Пришла осень, и фермеры снова зарывают десятки тонн яблок в землю. Это дешевле, чем нести убытки, пока арендованные грузовики бессмысленно выстаивают очереди у консервных комбинатов — ведь за урожай там все равно заплатят копейки. После подписания договора об ассоциации с ЕС традиционные восточные рынки оказались для Молдовы закрыты. А в Европе, как внезапно выяснилось, фрукты и овощи из Молдовы никто особо не ждет. Вот и работают трактора, закатывая роскошные яблоки под землю.

У фермеров беда, а вот у армии все в порядке. Здесь все идет в рост, цветет и колосится. Дела так хороши, что министр обороны Еуджен Стурза заявил о готовности принять на территории Молдовы международные учения. Осталось получить "добро" от НАТО, потому что именно с участием войск Североатлантического альянса эти маневры и планируется провести.

Бодрое настроение министра можно понять. Это действительно новый этап в развитии Национальной армии Молдовы и в ее сотрудничестве с НАТО. Ведь организация военных учений, с технической и организационной стороны, — дело чрезвычайно сложное. И очень, очень дорогостоящее. Фермерам такие деньги могут только присниться.

Хотя нет, не могут, даже в самом фантастическом сне. Сельскохозяйственные субсидии в Молдове, по признанию властей, в сорок раз меньше той помощи, которую получают сельхозпроизводители в странах ЕС.

Зато расходы на оборону в 2018 году были увеличены на 10%, по сравнению с прошлым годом. А военные продолжают жаловаться, что этого крайне мало. Военная реформа и планируемый переход на контрактную армию требуют увеличения военных расходов минимум до 1% от ВВП в год.

Проблемы крестьян, повальной эмиграции из страны, скудного финансирования социальных программ давно ушли в Молдове на второй план. Какие там крестьяне, когда такая оборона и такие "вызовы", в самом-то деле.

"Я дам вам парабеллум" — НАТО помогает, чем может

Денег и правда, требуется много. В феврале министр обороны заявлял, что за два года Национальная армия будет полностью модернизирована и "оснащена вооружением, соответствующим всем критериям Североатлантического альянса".

Речь уже не о подержанных "хамвиках", грузовиках и артиллерийских тягачах, которые были подарены Молдове правительством США. В 2018 году Молдова впервые приступила к закупкам летального оружия, соответствующего стандартам НАТО. И этот шопинг набирает обороты — в следующем году, как сказал Стурза, минобороны реализует "еще более амбициозный" закупочный план.

Ministerul Apărării Зачем армию Молдовы подгоняют под чужие стандарты

В 2018 году был полностью перевооружен один из батальонов Национальной армии. И это всего лишь пилотный проект — в 2019 этот процесс продолжится и должен завершиться полным перевооружением и переоснащением всех армейских подразделений в соответствии с требованиями НАТО.

Понятно, что таких денег в скудном бюджете Молдовы не отыскать, даже если раздеть до нитки всех до одного молдавских фермеров. Глава Минобороны с гордостью сообщил, что перевооружение молдавской армии было бы невозможно без помощи внешних партнеров — в частности, речь идет об 11 миллионах евро, предоставленных США.

Зачем нейтральной Молдове нужна армия, вооруженная по стандартам НАТО, и с кем она собирается воевать — этот вопрос в кишиневских кабинетах вообще, не обсуждается. Нейтралитет страны во властных кабинетах в Кишиневе давно воспринимается как реликт, от которого нужно поскорее избавиться на пути к светлому европейскому будущему.

У Молдовы не останется секретов

И Европа приветствует это шествие Молдовы в светлое будущее. Ну, то есть как приветствует. Никакой европейской перспективы Кишиневу по-прежнему не обещают. Зато дружески призывают делиться секретной информацией — потому что какие у друзей могут быть друг от друга тайны?

Уже на этой неделе в Европарламенте будет поставлен на голосование проект резолюции о поддержке сотрудничества Молдовы с НАТО и об одобрении протоколов обмена секретной информацией со структурами ЕС.

© Sputnik / Miroslav Rotari Европарламент рассмотрит резолюцию в поддержку сотрудничества Молдовы с НАТО

Не то, чтобы у Кишинева остались хоть какие-то секреты от Запада. Например, известно, что Румынии еще в 2010 году был предоставлен доступ к государственной базе данных молдавских граждан и к линиям спецсвязи. Однако этот документ фактически легализует передачу в распоряжение Брюсселя любой конфиденциальной информации, которой располагают власти Молдовы. А говоря прямо — в распоряжение НАТО.

Какого рода секретами Молдова, страна с замороженным конфликтом, собирается обмениваться с военным блоком, можно только догадываться. Но можно точно сказать, что такого рода "обмен" не упрочит безопасность и доверие на Днестре — а процесс приднестровского урегулирования и так идет с большим трудом.

И уже просто не стоит говорить, как в Тирасполе воспринимают эти похлопывания Молдовы по плечу со стороны НАТО, "амбициозные" закупки вооружения и прогулки американских генералов по Кишиневу. Диалог между берегами Днестра эти упражнения в милитаризме, мягко говоря, не оживляют.

Нейтралитет обошли с тыла

Когда-то натовские солдаты в аэропорту Кишинева, прилетевшие ремонтировать школу в одном из сел в рамках гуманитарной программы сотрудничества, смотрелись невероятной экзотикой и сенсацией, взбудоражив всю кишиневскую прессу. А теперь все иначе, и по мраморному полу аэропорта шагают не рядовые, а целые генералы — привычно и без всякой помпы.

В августе в Кишиневе высадился замначальника штаба Главного командования союзных войск НАТО по Европе генерал-майор Одд Эгил Педерсен. Обсуждал он с министром обороны Молдовы и с командующим Национальной армией в том числе и подготовку молдавских офицеров в учебных заведениях НАТО.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Эффект Педерсена: чем занимаются молдавские войска в Техасе

Полный комплект, исчерпывающий сервис — когда НАТО вооружает, снабжает и обучает армию Молдовы. А если вспомнить старую шутку, мол, "кто девушку ужинает, тот с ней и танцует" — то не возникнет двух мнений по поводу того, кто будет армией Молдовы командовать.

"Таких прецедентов в истории не было, чтобы страна была втянута в НАТО при крайне негативном отношении населения к этой организации", — говорит экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук.

Но похоже, Молдова становится таким прецедентом.

Виктор Гайчук был представителем Молдовы в НАТО в 2005-2009 годах. В интервью Sputnik Молдова он рассказал о визите генсека НАТО в Молдову в 2008 году, когда этот пост занимал Яап де Хооп Схеффер.

"Тогда высшие чины этой организации заявляли, дескать, нас не беспокоит, что вы нейтральная страна, живите, как хотите... Сейчас, прошло ровно десять лет, и в НАТО тоже не говорят о том, что Молдова должна вступать в эту организацию. Но риторика, признаться, сменилась", — заметил Гайчук.

И риторика действительно сменилась радикально. В октябре в молдавской столице приземлился целый десант американских сенаторов. В Кишиневе они обсудили "гибридные угрозы" и "внешнее давление" на Молдову.

Ни для кого не секрет, кого именно в НАТО и США считают источником "гибридной угрозы" и "внешнего давления". Очевидно, что именно для противостояния этой "угрозе" США тренируют и оснащают молдавскую армию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гайчук: втянут ли Молдову в НАТО

Теоретически, Молдова еще с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP). Выглядит этот план вполне мирно — сплошное гуманитарное сотрудничество, улыбки, утилизация сельскохозяйственных химикатов и ремонт сельских школ.

Но все это — дела минувших дней. За десять последних лет Молдова успела заключить с НАТО множество соглашений и запустить целый ряд программ, которые превратили "мирный" IPAP в ненужную формальность.

Фактически, военное сотрудничество с нейтральной Молдовой идет "в обход", как вода, которой мешает плотина. И никакой утомительной возни с отменой нейтралитета, референдумами и парламентскими дебатами. Четко, по-военному, раз-два.

Евроинтеграция как тактический прием

Милитаризацию Молдовы и разбухание военного бюджета страны внутренними причинами не объяснить. Обстановка в зоне замороженного конфликта в Приднестровье, где находятся российские миротворцы, уже более четверти века остается стабильной. На внешних границах Молдовы царит мир, — переходят ее разве что контрабандисты с грузом дешевых сигарет да африканские мигранты, что пытаются попасть в Европу окольными тропами.

Воевать Кишиневу не с кем, и опасаться было некого, до последнего времени. Мир и тишина, и даже военных парадов по национальным праздникам в Кишиневе до 2011 года демонстративно не проводили — чтобы не бряцать оружием в зоне замороженного конфликта.

Но все радикально переменилось с тех пор, как власти Молдовы заявили, что курс на сближение с НАТО — это необходимое условие для успеха в деле евроинтеграции. Такова, так сказать, цена.

Но вот, что интересно. Процесс евроинтеграции в Молдове, по общему признанию, застрял намертво, как автобус на разбитой сельской дороге. Зато идея о вступлении в НАТО никуда не делась. Более того, расцвела.

И кажется, что собственно европейская интеграция в Кишиневе уже мало кого волнует. После подписания договора об ассоциации с ЕС новых идей и инициатив тут не появилось и не предвидится. Нынче военная, "натовская" интеграция — основная в повестке дня властей Молдовы.

В парадигме НАТО основной угрозой объявлена Россия, которую необходимо "сдерживать". И удивительно синхронно вместе с наращиванием натовского присутствия, во властных коридорах Молдовы развернулась антироссийская истерия.

В тени базы ПРО в Девеселу

Шаг за шагом НАТО продолжает расширяться на восток, создавая военную инфраструктуру, которая вовсе не выглядит оборонительной. Молдова неизбежно оказалась в сумраке, которая сгущается над Восточной Европой, но похоже, выбрала самую проигрышную стратегию.

© AFP 2018 / GIL COHEN-MAGEN Чем опасна для Молдовы база ПРО США в Румынии и кто зовёт нас на фронт

Очевидно, что с того момента, как в Румынии были развернуты базы США и НАТО — прежде всего база ПРО в Девеселу — Молдова оказалась в "прифронтовой полосе". Единственный способ сохранить хотя бы подобие суверенитета в этой ситуации — держаться подальше от любых военных блоков. Не допускать навязывания себе чуждых целей и задач, а тем более — иностранного военного командования.

Однако власти Молдовы поступили наоборот. И в результате суверенитет Молдовы становится все более условным. Если "расширение сотрудничества" страны с НАТО продолжится прежними темпами, то недалек день, когда приказы правительству и парламенту в Кишиневе начнет отдавать какой-нибудь трехзвездочный американский генерал. И приказы эти будут выполняться.

А заокеанских трехзвездочных генералов, как показывает практика, слабо интересуют проблемы местного населения, которое путается под ногами на вероятном театре военных действий, закапывая в землю никому не нужные яблоки.

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