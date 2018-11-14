19:31 14 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.03
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Памятник А. В. Суворову в Тирасполе

Тихий Приднестровский конфликт: конкуренция обостряется

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Сергей Маркедонов
Тема:
Приднестровское урегулирование (209)
21220

Вопрос о достижении мира в Приднестровье сегодня превращается в часть пакета по обеспечению европейской безопасности и урегулированию конфронтации между Россией и Западом, отмечает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ в своей колонке для Sputnik Молдова Сергей Маркедонов.

Разрешение приднестровского конфликта трудно отнести к числу приоритетных вопросов сегодняшней международной повестки дня. После того как вооруженное противостояние на Днестре завершилось подписанием Соглашения о принципах мирного урегулирования (21 июля 1992 года), попыток пересмотра сложившегося статус-кво с помощью военной силы, к счастью, не предпринималось.

Ни мира, ни войны

Речь шла разве что об изменениях правил таможенного и пограничного регулирования. Выдвигались различные инициативы, конфликтующие стороны, казалось, были близки к достижению компромисса. Однако всплески миротворческой активности сменялись фазами застоя.

Встреча с делегацией ООН в Тирасполе.
CC BY 4.0 / Сайт МИД непризнанного ПМР
Тирасполь надеется на интерес ООН к молдо-приднестровскому урегулированию

И сегодня мы наблюдаем ситуацию, которую можно описать формулой "ни мира, ни войны". Стороны конфликта фактически заморозили обсуждение политико-правовых сюжетов, сосредоточившись на тактике "малых дел", то есть оптимизации мирного сосуществования в условиях неурегулированных принципиальных проблем, прежде всего статуса Приднестровья.

При этом относительно "тихий" конфликт (если сравнивать его динамику с положением дел в Донбассе или в Закавказье) в последние несколько лет испытал на себе значительное влияние внешних факторов, которые ранее либо отсутствовали, либо не были столь значимыми.

В контексте украинского кризиса и усиления противостояния России и Запада приднестровское урегулирование сейчас рассматривается не столько как самостоятельная проблема, сколько как часть более крупных паззлов. Если в прежние времена позиция официального Киева в процессе поисков мирного решения колебалась между политической медиацией и экономическим давлением на Приднестровье с целью его принуждения к реинтеграции с Молдовой, то сегодня он воспринимает непризнанную республику как пророссийский анклав, который может быть использован Москвой в качестве плацдарма против Украины. Как следствие – действия Киева, нацеленные за изоляцию Тирасполя и ослабление его связей с Россией.

То, что Молдова находится на границе постсоветского пространства и Европейского союза, не новость, а факт политической географии. Но в сегодняшних обстоятельствах такое положение означает растущую конкуренцию за влияние в этой стране, при которой внутренние процессы по факту превращаются в дополнительную площадку противостояния между Россией и Западом.

И предстоящие парламентские выборы в Молдове уже сегодня оцениваются сквозь призму, с одной стороны, пресловутого "российского вмешательства" с целью "подрыва демократических устоев", а с другой - очередной попытки организации "цветной революции" для создания одномерного политического пространства, в котором евразийские интеграционные устремления были бы маргинализированы.

При таком наборе "вводных" вопрос о достижении мира в Приднестровье перестает быть самоценным, он превращается в часть пакета по обеспечению европейской безопасности и урегулированию конфронтации между Россией и Западом. В данном контексте важно сохранить понимание той специфики, которая заметно отличает конфликт на Днестре от других неурегулированных постсоветских противостояний.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
В пунктах регистрации авто в Приднестровье открыли вторую очередь

Диалоги – не панацея, но путь к пониманию

Этой осенью под эгидой Института стратегических инициатив и при содействии Программы развития ООН в Молдове был возобновлен проект "Приднестровские диалоги". Ранее его реализовывала молдавская Ассоциация внешней политики. Своей главной целью данный формат ставит создание эффективной площадки для общения между представителями двух берегов Днестра с целью укрепления мер доверия и нахождения возможных площадок для реализации совместных инициатив.

Не менее важно и участие в "диалогах" представителей экспертных сообществ из различных стран, действующих и отставных дипломатов, политиков, общественных деятелей, журналистов, правозащитников.

Жесткой привязки к проблемам определения спорных статусных проблем или всеобъемлющих мирных планов здесь нет. Спору нет, это не первая инициатива, ориентированная на поиск взаимного доверия, без чего любой самый совершенный мирный план так и останется абстрактной теорией. Скорее всего, она не станет и последней в этом ряду.

Если конфликт не решался годами и даже десятилетиями, то нет никакой уверенности в том, что даже лучший, специально отобранный состав экспертов и практиков вдруг однажды найдет заветный ключ к миру. Но было бы слишком просто в этой ситуации – дать простор для скепсиса. Стоит иметь в виду, что предметное обсуждение локальных, региональных и международных аспектов приднестровского урегулирования важно само по себе.

Россотрудничество объявило о новом формате работы в Приднестровье>>>>

Во-первых, оно позволяет четче выявить позиции всех заинтересованных игроков, обозначить имеющиеся болевые точки и возможные способы их лечения. Естественно, не в сиюминутном режиме, а в стратегической перспективе. Во-вторых, окукливание позиций вредно не только потому, что монолог хуже диалога, а потому, что отсутствие понимания позиции оппонента и даже противника приводит к неадекватным представлениям, как о его, так и о собственных возможностях. Как следствие, ошибочные выводы, неверные управленческие решения и в итоге – непоправимые издержки.

10-11 ноября  я имел возможность принять участие в очередном раунде "Приднестровских диалогов". Нельзя сказать, чтобы это мероприятие привело к каким-то принципиальным открытиям, но с точки зрения понимания динамики урегулирования оно было крайне важным.

Прежде всего, стоит отметить, что в зависимости от позиций участников проекта, их позиционирования по отношению к самому конфликту, внутренним процессам в Молдове и в Приднестровье, существует огромный запрос на объяснение российской позиции. Собирается ли Москва признавать ПМР по образцу Абхазии и Южной Осетии? Как будет реагировать Кремль на возможное объединение Молдовы с Румынией или вступление ее в НАТО?

По каким критериям осуществляется признание де-факто образований и почему в Крыму или Абхазии РФ вела себя одним образом, а в отношении Карабаха или Приднестровья иначе? Что конкретно может Москва предложить Кишиневу в плане интеграции в ЕАЭС? Почему все общение Кремля с молдавскими элитами по факту ограничивается коммуникацией с президентом Игорем Додоном и его командой?  По обе стороны Днестра журналисты, эксперты, начинающие политики хотят слышать не общие фразы о "холодной войне-2", большой геополитической игре, а конкретику.

Глава делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Михалко поддержал проведение в скором времени переговоров в формате "5+2"

Восприятие вне привычных рамок

Отдельно стоит сказать о восприятии приднестровского конфликта. Традиционно он представляется в виде привычной схемы: Кишинев против Тирасполя. Между тем, есть много противоречий, скрытых от взгляда наблюдателя, требующих более пристального погружения в проблему.

В действительности спорят не только жители Молдовы и Приднестровья. Спорят молдаване с молдаванами, а приднестровцы с приднестровцами. И речь не о том, чтобы Тирасполь пошел на поклон к Кишиневу, а Кишинев – к Москве или Брюсселю. Активно обсуждается "цена вопроса" при продолжении конфликта, роль олигархов на обоих берегах и их влияние на принятие политических решений.

В Приднестровье говорят о качестве своего государства, пускай и непризнанного. В молдавском контексте спорят о том, какие издержки может нести в себе гипотетическая интеграция, и не лучше ли выбрать иной путь – объединение с Румынией, но без Приднестровья.

При этом Москва, Брюссель, Вашингтон, Киев воспринимаются не как идолы для поклонения, а как инстанции, с помощью которых можно решить те или иные задачи. И в этом плане, скажем, отношение в целом пророссийски настроенных приднестровцев к Украине будет сильно отличаться от ее среднестатистического восприятия в РФ. Прагматика здесь жестко вытесняет идеологию. То же во многом касается и взгляда проевропейских экспертов в отношении ЕС. Нередко их подход несет в себе изрядную долю евроскептицизма. Просто потому, что перспективы включения Молдовы в Евросоюз весьма туманны, тогда как Брюссель активно разогревает завышенные ожидания рядовых молдаван. 

Тирасполь
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Глава миссии ОБСЕ обсудил в Тирасполе приднестровское урегулирование

Все это опровергает миф о большей легкости в решении конфликта на Днестре в отличие, скажем, от Закавказья. Отсутствие затяжного военного противостояния не делает спорные проблемы простыми, свидетельства чему мы можем найти хотя бы на Кипре, который вот уже 14 лет, как вступил в ЕС, но объединение разделенного острова не стало от этого ни на шаг ближе.

Качественное понимание приднестровской уникальности, а также общих черт, роднящих этот конфликт, а также другие гражданские и этнополитические противостояния на постсоветском пространстве, крайне важно. И в  этом контексте неслучаен интерес участников "Диалогов" к деталям и нюансам конфликтов в Абхазии, Карабахе и особенно Донбассе.

И последнее. Само по себе общение экспертов, журналистов и политиков не решает всех проблем. И, возможно, даже не сильно приближает их. Но, как минимум, оно дает возможность лучше представлять, в какой точке мы находимся, и куда движемся. Путешествовать с точной картой, все же лучше, чем отдаваться на волю волн!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Приднестровское урегулирование (209)

По теме

Тирасполь надеется на интерес ООН к молдо-приднестровскому урегулированию
Красносельский высказался о роли Козака в приднестровском урегулировании
Глава миссии ОБСЕ обсудил в Тирасполе приднестровское урегулирование
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Airbus A220-300, выкрашенный в цвета латвийского флага в честь столетия государства
    По всем правилам

    Авиакомпания airBaltic ответила на критику сомнительного дизайна самолета: раскраска полностью соответствует цветам флага Латвии.

  • Школа, урок, архивное фото
    До победного конца

    Профсоюз работников образования Литвы заявил, что забастовка педагогов продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

  • Илья Авербух
    Удержать таланты

    Российский фигурист Илья Авербух рассказал, что нужно делать Эстонии, чтобы сохранить у себя ярких молодых спортсменов.

  • Зубр, архивное фото
    Запретный трофей

    Уголовное дело возбуждено в отношении троих жителей Брестского района, которые застрелили в лесу зубра.

  • Премьер Грузии Мамука Бахтадзе на Франкфуртской книжной ярмарке
    Сложный выбор

    Европарламентарии осудили предвыборную кампанию в Грузии, заявил глава правительства страны Мамука Бахтадзе.

  • Высоковольтная линия. Архивное фото
    В темноте

    Энергетики назвали причину аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220", из-за которой Абхазия накануне осталась без света.

  • До и после реставрации: как оживали главные мечети Старого города
    Живая история

    Смотрите на Sputnik, какие реставрационные работы проводились в древних мечетях Старого города в Баку и как наследие прошлого выглядит сегодня.

  • Выборы в НС РА. Голосование
    "Неравные условия"

    Коммунистическая партия Армении бойкотирует предстоящие внеочередные выборы в парламент республики.

  • Мужчина показывает кулак
    Не навреди!

    В казахстанском Павлодаре произошла драка между двумя медицинскими работниками. Оба госпитализированы.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Звезды, которые потеряли свои дома из-за пожара в Калифорнии - фото
Молдавский кабриолет
Жесть на колесах: первый молдавский кабриолет попал на видео
Самые высокие, низкие, полные и стройные нации
Рейтинг наций, исходя из физических данных

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться