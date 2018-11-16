Что будет с футбольной Молдовой после победы над "карликом"

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится своими впечатлениями от игры сборной Молдовы в Сан-Марино в рамках Лиги Наций.

Ох и нелегкое это дело продираться сквозь дебри интернета и ловить трансляцию игр европейских аутсайдеров. К коим, увы, принадлежит и Молдова. 30 минут поиска, куча ненужной рекламы – и ты нашел, что хотел. Правда, периодически трансляция прерывалась и останавливалась, но суть игры можно было уловить.

Что бросилось в глаза? Во-первых, несмотря на отсутствие быстрой игры, Сан-Марино – опытный боец. Да, играют за команду любители, но за 10 лет они уже смогли поиграть с Англией, Германией, Испанией, мало-помалу приспосабливаясь к европейскому стилю игры.

И поэтому хозяева очень хорошо делали то, что умеют делать постоянно – держать свои ворота в неприкосновенности всей командой. И у Сан-Марино практически получилось.

В этой ситуации Молдове оставалось только одно: найти своего героя, который бы смог решить исход игры в свою пользу. Им и оказался на 78 минуте встречи Виталие Домашкан . К слову, его успех казался не случайным. Я давно обратил внимание на этого игрока, который не раз создавал моменты в играх Лиги наций против Беларуси. Особенно запомнились мне его скорость и нацеленность на ворота. Это случалось практически в каждом эпизоде "постсоветского двухматчевого противостояния".

Помимо Домашкана, в последние 12 минут игры четко отработала оборона.

Даже улыбнулся, когда на замену на 90-й минуте вышел один из лучших игроков команды Александр Гацкан. Будь я тренером, то выпустил бы его гораздо раньше, чтобы придать игрокам обороны больше уверенности в себе.

Как сборная Молдовы по футболу разгромила игроков Сан-Марино>>>

В итоге, сборная Молдовы по футболу сделала то, что и должна была сделать: обыграть аутсайдера. Именно поэтому никто не назовет выступление команды в Лиге Наций провальным.

Однако и радоваться -то особо нечему – футбол в стране в основном топчется на месте, инвестиций больших не предвидится. Уже давно пора задуматься, как в стране нужно развивать юношеский футбол – только в этом случае у сборной будут значительные успехи.

Ну а пока задача на ближайшие дни предельно ясна: стараться обыграть в таком же стиле Люксембург и надеятся на сохранение второго места в своей группе Лиги наций.

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