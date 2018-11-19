Турецкий гамбит: куда дальше пойдет российский газ?

Сегодня в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции примут участие в завершении строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Тем временем Соединенные Штаты продолжают битву за энергетический рынок Европы. Проиграв на немецком фронте, американцы пытаются отыграться на турецко-южноевропейском.

Германское "нет"

Вашингтон, как известно, очень озабочен масштабами развития российско-европейского газового сотрудничества.

В 2017 году Газпром экспортировал в Европу (включая Турцию) 193 млрд кубометров газа, что почти на 8,1% превышает уровень 2016 года.

В первом полугодии 2018 рост продолжился – объем экспорта составил порядка 101 млрд кубов (на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года). И американцы пытаются объяснить европейцам, что такая степень зависимости от российского газа (примерно 40% от всего газового импорта) – неприемлема и опасна. Что вместо того, чтобы наращивать объемы закупок дешевого и надежного трубопроводного российского газа, Европа должна покупать дорогой американский СПГ (сжиженный природный газ). И что попытки России сделать поставки еще дешевле и еще надежнее – через строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" – нужно непременно пресечь.

К сожалению для Вашингтона, его попытки саботировать Северный поток-2, по всей видимости, провалились.

Запрет Дании пропускать трубу через свои территориальные воды может быть обойден, причем в буквальном смысле слова – Москва просто проложит трубопровод в обход. Принуждение Германии (в которую заходит российская труба) предсказуемо провалилось – Берлин ценит свой суверенитет, а также (что немаловажно) конкурентные преимущества своих экспортных товаров. Которые в том числе обеспечиваются за счет дешевого российского газа. Германия к тому же авансом ценит те выгоды (политические и экономические), которые она будет получать благодаря положению страны-распределителя российского голубого топлива.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Неожиданно: что заставило Эрдогана и Меркель защищать российский газ

Наконец, угроза введения санкций за участие в "Северном потоке-2" тоже осталась без результата. Германия пролоббировала вывод СП-2 из-под серьезных ограничений, а Россия заявила о готовности самой профинансировать проект (хотя деньги на него компании-участницы уже выделили). Прокладка трубопровода в Германию уже началась.

Газовая развилка

А вот на турецком направлении у Соединенных Штатов еще есть определенные шансы на успех. Тамошние страны куда менее суверенны и влиятельны, чем Берлин.

Речь, конечно, не о Турции. Эрдоган, как и Меркель, понимает все многочисленные и разнообразные выгоды прокладки через свою территорию российской трубы и, в отличие от Болгарии (под давлением США отказавшейся в последний момент от Южного потока и сейчас жалеющей об этом) обладает достаточной независимостью и мудростью для того, чтобы игнорировать позицию США.

И вот завершено строительство морского участка «Турецкого потока», который протянулся от российского черноморского побережья (Краснодарский край) до фракийского берега Турции. Уже в следующем году по нему будут пущены 15,75 млрд кубов газа, предназначенные для рынка этой страны.

Однако "Турецкий поток" (ТП) будет не только напрямую (то есть не через территорию Украины) поставлять газ Анкаре. В рамках ТП планируется построить две нитки по 15,75 млрд кубов, и вторая предназначена как раз для южной Европы. "Газпром достроил до Турции обе нитки. Отказываться от продолжения второй нитки по суше в Европе нет смысла, иначе зачем тогда строили морскую часть", - пояснил Sputnik эксперт в области энергетики Игорь Юшков.

Москва-то отказываться и не собирается, однако вопросы по продолжению газопровода все равно остаются.

Во-первых, непонятно, куда это продолжение пойдет. На сегодняшний день есть два варианта. Первый – через Грецию в Италию. Второй – через Болгарию, Сербию и Венгрию к газораспределительному центру в австрийском Баумгартене. Все перечисленные страны уже хотят заполучить на своей территории российскую трубу, и выбор лишь за Москвой. А выбор непростой. Второй вариант выглядит предпочтительнее (больше стран, плюс, как напоминает Юшков, трубопровод между Болгарией и Турцией уже есть – по нему сейчас российский газ попадает на турецкую территорию), однако Газпром уже имел неудачный опыт сотрудничества с болгарскими коллегами, и нет никаких гарантий, что по звонку из Вашингтона София снова не передумает.

© Sputnik / Евгений Биятов Когда в Молдове дрогнет земля: Вранчу разбудили добычей сланцевого газа

Тем более что американцы публично выступают против "Южного потока", который, по словам министра энергетики США Рика Перри, позволит Москве "укрепить свой контроль над безопасностью и стабильностью в Центральной и Восточной Европе".

Какие ваши гарантии?

Конечно, теоретически Москва может вообще не выбирать и пустить газ по обоим направлениям, однако для этого необходимо преодолеть второе препятствие в лице позиции самого ЕС.

Как известно, американцы в своей борьбе против "потоков" опираются на русофобскую часть европейской элиты. "Есть страны, которые настроены очень фанатично против энергетического снабжения из России. … Они предпочитают закупать сжиженный природный газ из других источников, у других государств", - поясняет советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис. Да, как отмечает греческий политик, сжиженный газ как минимум на 30% дороже, чем российский газ – но элиты это не волнует. Да, дешевой альтернативы российским поставкам сейчас нет (добыча в Северной Европе падает, Азербайджан готов дать Европе лишь 10 миллиардов кубов, иранский газ в ЕС не пойдет, в Ливии творится черте-что) – но это их тоже не волнует. Сокращение доли поставок российского газа стало для стран-русофобов идеей фикс. И именно поэтому, по словам руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, Москва учитывает печальные уроки "Южного потока", и будет готова приступить к работе "только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза".

Казалось бы, эти гарантии не нужны, ведь "Турецкий поток" не подпадает под ограничения в рамках Третьего энергопакета. По словам Игоря Юшкова, трубопроводы от турецкой границы должны будут строить сами европейские компании, и они же будут ими владеть. Однако нет никакой уверенности в том, что они их в итоге построят, что европейская комиссия проигнорирует позицию Вашингтона и наконец-то займется реальной, а не конспирологической энергобезопасностью Европы.

Если Брюссель все-таки займется энергобезопасностью всерьез, то российско-европейское газовое сотрудничество будет не только подтверждено, но и расширено. В том числе и в рамках обеспечения более надежного (для ЕС) и более дешевого (для РФ) транзита газа.

"Сейчас получается, что даже все обходные газопроводы не позволят отказаться от Украины как транзитера. Так вот, если европейцы захотят качать газ только по новым газопроводам без стран транзитеров, то мы их построим. Это может быть или "Турецкий поток 2", или даже "Южный поток" (этот вариант в реальности самый лучший). Но в этом случае как раз нужны будут гарантии, что проект не сорвется, так как для него России нужно будет расширять газопроводы от Ямала до Анапы" - отмечает Юшков.

Так что осталось только дождаться, когда Еврокомиссия наконец-то начнет заниматься своими прямыми обязанностями – обеспечением безопасности и благополучия европейцев, а не поощрением восточноевропейских фобий или защитой доходов американских газовых компаний.

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