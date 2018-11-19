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Здание Комитета Государственной Безопасности СССР, архивное фото.

Инструкции КГБ для Трампа: американские СМИ сделали открытие

© Sputnik / Владимир Федоренко
Колумнисты
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Иван Данилов
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Символ "качественных американских СМИ", влиятельнейшая "Нью Йорк Таймс" опубликовала трехсерийный фильм, в котором раскрыта страшная правда.

Кратко: КГБ, несмотря на то что уже много лет как не существует, успешно подрывает государственность Штатов, пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов. 

Более того: журналисты "Нью Йорк Таймс" утверждают, что вмешательство России в выборы президента было настолько эффективным, что "американцы используют российские инструкции для борьбы друг с другом и даже не подозревают об этом". А сами выборы 2016 года, после которых к власти пришел Дональд Трамп, не что иное, как "кульминация кампании по разрыву Запада на части, которую Москва ведет на протяжении десятилетий".

Американским зрителям предлагается поверить, что все плохое, что происходит в их обществе и политической системе, — исключительно следствие кампании по дезинформации, которую начал КГБ в 80-х годах прошлого века и которая сейчас вышла на международный уровень.

Вид на Московский кремль
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Для действий КГБ, буквально с того света душащего Вашингтон и мировую демократию, эксперты "Нью Йорк Таймс" придумали устрашающее название — "Операция Инфекция" и призывают читателей и политиков бороться с российским влиянием в американском обществе.

Утверждается, что единственный способ победить "методичку КГБ" заключается в том, чтобы американские политики перестали пользоваться этой самой инфекционной методичкой. В качестве иллюстраций этого приводятся скандалы, которые раскручивали сторонники Дональда Трампа, да и сам Трамп, как победитель выборов, в которые якобы вмешалась Россия, фактически объявляется главным бенефициаром действий и методов КГБ. В методах информационной работы сторонников Трампа журналисты видят "советскую методику".

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Доказательная база фильма заслуживает отдельного упоминания. Главный "свидетель обвинения" — Ладислав Биттман, который представлен аудитории как знаток методов информационного воздействия, используемого КГБ против "западных демократий" и особенно США. Проблема в том, что мистер Биттман ни одного дня не работал в Комитете госбезопасности — он сотрудник чехословацких спецслужб, а после известных событий 1968 года сбежал на Запад. Откуда у чехословацкого перебежчика детальные данные о методах информационных операций КГБ в США 1980-х годов?

Журналисты "Нью Йорк Таймс" этого вопроса не задают, и, вероятно, рассчитывают на то, что читателей и зрителей он тоже не заинтересует. Задача доказательства того, что современный американский политический дискурс фактически написан в информационных лабораториях КГБ, решается следующим образом: журналисты сформулировали "семь заповедей дезинформации КГБ" — и наложили эти "заповеди" на информационные кампании, которые ведут сторонники Трампа.

Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Заповеди КГБ" описывают схему, которая знакома любому пропагандисту, независимо от страны происхождения и получения образования. Ложь должна быть большой, ложь должна использовать уже существующий разлом в обществе, ложь должна содержать зерно правды, ложь нужно продвигать через источники, не связанные с заказчиком лжи.

Для продвижения лжи нужно использовать "полезных идиотов", а потом нужно все отрицать и обязательно "играть в долгую" с прицелом на десятилетия вперед. Нетрудно заметить, что обвинения в адрес КГБ и российского заговора с целью подрыва американской демократии поразительно напоминают по тематике и стилистике другие теории заговора, которые были частью официальной идеологии одной европейской страны в 30-х и начале 40-х годов прошлого века.

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Такими темпами можно ожидать, что вскоре в США появятся расследования о том, что русские занимаются подрывом Запада вот уже много веков, а первый учебник по "антианглосаксонской пропаганде" написал еще один из Рюриковичей на бересте.

Такой прогноз может показаться смешным и невероятным, но ровно до осознания того, что британские журналисты и эксперты по борьбе с российской пропагандой уже нашли зашифрованную пропагандистскую кампанию в мультсериале "Маша и медведь", который пользуется большой популярностью у британских детей и родителей.

Кадр из мультсериала Маша и Медведь
© Photo: Анимационная студия "Анимаккорд"
Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

Лондонская "Таймс" цитирует эксперта по борьбе с тлетворным российским влиянием профессора Букингемского университета Энтони Глиса: "У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински". Чтобы раскрыть всю глубину страшной российской пропаганды, опосредованно цитируется мнение некоего эстонского специалиста — он утверждает, что медведь из мультфильма якобы должен "изменить образ России в сознании детей".

Российская пропаганда, слепленная по лекалам КГБ "полезными идиотами", теперь видится западным оппонентам РФ буквально везде, начиная от конспирологических теорий, связанных с появлением СПИДа и "педофильскими скандалами" в Демократической партии США, и заканчивая статьями, критикующими Джорджа Сороса или Хиллари Клинтон.

Но еще смешнее (или страшнее), те решения, которые эксперты предлагают для защиты от этой вездесущей пропаганды. Дело в том, что аналитики "Нью Йорк Таймс", так же как и влиятельнейшего американского аналитического центра RAND Corporation, предлагают США учиться у американских колоний, то есть на полном серьезе перенимать передовой опыт "стран Балтии и Украины", которые (по их версии) якобы достигли просто небывалых успехов в борьбе с российской пропагандой.

Флаг США, архивное фото
© Sputnik / Александр Гальперин
Американская правда сгнила: эксперты обвиняют Россию

Когда в фильме "Операция Инфекция" закадровый голос эксперта рассказывает о том, что телезрителям одной из балтийских стран приходится в прайм-тайм смотреть не развлекательные передачи и реалити-шоу, а программу, которая "разоблачает российскую пропаганду", и что на Украине есть специальные проекты, посвященные "анализу российских фейков", то он буквально захлебывается от восторга.

Есть все-таки на свете высшая справедливость: американские аналитики, которые поработали в Прибалтике и на Украине, сейчас добрались до родных США и в рамках внутриамериканской политической борьбы применяют свои навыки и схемы против сограждан, лишая их прав и свобод под крики о необходимости борьбы с Россией.

Памятники Колумбу уже сносят с тем же задором, с которым уничтожают памятники Ленину, а процесс "ликвидации белого, патриархального, колониального наследия" в американской культуре и политике поразительно напоминает "дерусификацию" и "декоммунизацию".

Предложения о поражении в гражданских правах "белых бэби-бумеров и республиканцев-расистов" и "белых женщин, которые голосуют за мизогина Трампа" пока еще крайне маргинальны, но социальное и медийное давление на них уже оказывается.

Вид на Московский кремль
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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В одной старой книге, влияние которой на культуру и политику США сейчас пытаются стереть как память о "белом колониализме", есть предупреждение: "взявшие меч, мечом погибнут".

Применение американских технологий борьбы с инакомыслием, которые создавались для стран третьего мира, приведет в США к тем же результатам: усилению внутренних конфликтов, деградации общественного дискурса, лишению значительной части населения гражданских прав и рано или поздно к гражданской войне. В этом контексте очень хочется пожелать экспертам "Нью Йорк Таймс" и RAND Corporation творческих успехов. Будет только справедливо, если ускоренная "украинизация" добьет американскую империю. А то, что в последующих проблемах в любом случае обвинят КГБ, мы как-нибудь переживем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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