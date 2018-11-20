Огненный удар США по большой российской иллюзии: что произошло

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования жителям Калифорнии, в которой бушуют страшные пожары. Апокалиптические фото и видео который день заполняют СМИ и социальные сети.

По официальным данным, погибло около 80 человек, почти 1300 считаются пропавшими без вести.

По традиции обсуждение происходящего затрагивает не только абстрактные вопросы беспомощности человека перед буйством стихии, но и совершенно конкретные — и фирменно русские: "кто виноват?" и "что делать?".

В Рунете идет бурная дискуссия, в которой перемежаются такие темы как особенности функционирования противопожарной службы в США, проблемы местных бюджетов, страхования жилья и так далее. Кроме того, идет сравнение действий властей и реакции общества в разных странах на ситуации стихийных бедствий, пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

© AFP 2018 / ARIS MESSINIS Посольство России в США выразило соболезнования жителям Калифорнии

Все это невольно наводит на мысль, что человечество вошло в удивительную в своей истории эпоху, уникальную, подобной которой в прошлом не существовало, поскольку это было просто невозможно.

Благодаря информационной прозрачности и проницаемости мира, на глазах исчезает целый культурный пласт. Речь о представлениях людей о жизни в других местах, в которых они никогда не бывали. Место неполных, а то и искаженных до абсолютной неузнаваемости фактов и просто откровенных выдумок занимают куда более осмысленные и соответствующие реальности воззрения.

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Однако важно то, что эти уходящие на глазах мифы были не только общественным феноменом, но и нередко — особенно в России — частью актуальной политической повестки. Если болтовня кумушек о землях, где живут "люди с песьими головами", не шла дальше завалинки, то темы ангельского (или, наоборот, звериного) нутра Запада сопровождали отечественную политику столетиями и сыграли в ней пусть не роковую, но знаковую — и преимущественно недобрую — роль.

И вот теперь все это на глазах утрачивает смысл и актуальность.

Нет, по-прежнему время от времени появляются тексты, где обличается ужасная российская действительность на фоне демократической Европы (где высокая культура и права человека), лучезарного Китая (где за коррупцию казнят), социалистической Скандинавии (где минимальная пенсия пять тысяч евро), свободных США (где триста сортов колбасы в магазинах… хотя нет, это все-таки уже совсем устарело).

Вот только, в отличие от прежних времен, теперь подобные пассажи вызывают не дружный хор поддержки и стенаний о том, как не повезло родиться в России, а массовые насмешки и ядовитые комментарии, в которых подробно и с фактами на руках объясняется, где автор передернул, а где просто солгал.

Но в происходящем есть еще один — пожалуй, даже более важный — аспект. В процессе узнавания истинных реалий других стран и народов все отчетливее проявляется, что принципиальной разницы-то между ними (во всяком случае, между теми, которые принято относить к развитому современному миру) просто нет.

Июльское наводнение в Японии унесло жизни более двухсот человек. В нынешних калифорнийских пожарах счет жертв, судя по всему, в итоге пойдет на сотни. И на этом фоне привычная российская мантра "власти виноваты" невольно теряет огромную часть своего обличающего запала. Потому что на фоне японской и американской российская система реагирования на стихийные бедствия выглядит как минимум не хуже, а во многих случаях, пожалуй, и получше будет.

Данное положение вещей касается десятков тем и вопросов: системы образования, экономики, миграционной политики, ювенальной юстиции или методов политического протеста.

В Лондоне, например, в прошедшую субботу шесть тысяч "зеленых" перекрыли центр и устроили транспортный коллапс в городе (наверное, надо сказать спасибо, что не в будний день). Кстати, это вполне приложимо к российским реалиям, где шеститысячные акции оппозиции, в том числе буйные, случаются в обеих столицах. Так что у всех желающих есть возможность дать собственный ответ, что он думает о подобной общественно-политической активности и какой реакции ожидает от государства.

Или цены на топливо, одна из самых больных и актуальных ныне тем в России. После прошедших на выходных 50-тысячных акций протеста во Франции (с погибшим, несколькими тяжело ранеными, а также сотнями задержанных и пострадавших) ровно по этой же проблеме любая попытка перевести обсуждение вопроса в России в русло "только в Этой Стране (ТМ) власть может так издеваться над людьми" автоматически обречена на провал. И это хорошо.

Просто потому, что жизнь куда сложнее стереотипов, которые сформированы в головах людей за предыдущую историю. К тому же это дискредитирует и перекрывает популистские спекуляции. Вместо этого заставляет обращаться к существу вопроса, который куда затейливее, чем просто обвинение во всем "антинародного режима" и безапелляционное суждение, что уж в "нормальных-то странах" такое точно невозможно.

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А любое освобождение от традиционного отечественного самобичевания и самоуничижения, любое избавление от мертвых и глупых схем в голове, любое обсуждение самых тяжелых проблем по существу и на основе фактов куда полезнее очередного погружения в мир фантазийных идеалов, который реализован где-то там, на другой стороне Земли, где люди ходят на головах.

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