17:36 21 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Биткойны, архивное фото.

Озолотиться может каждый - на кону триллионы долларов

CC0 / Pixabay / geralt
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Виктор Мараховский
89 0 0

Вначале — свежая аналитика. Крутое пике вольных криптовалют во главе с биткоином, потерявшим почти треть цены за неделю, эксперты объясняют стечением обстоятельств.

МВФ на днях призвал поддержать криптовалюты, выпускаемые настоящими центробанками. Из-за этого удара в спину жители Земли начали предпочитать ту "крипту", которая обеспечена чем-то кроме авторитета блогеров, пишет обозреватель РИА Новости Виктор Мараховский. 

К тому же уголовное расследование обнаружило в знаменитом "биткоин-буме" годичной давности признаки злостной манипуляции. Из-за всего этого биткоин преодолел психологическую отметку в шесть тысяч долларов, рухнул в нее и потянул за собой остальную "крипту". В общем, возникла паника, но хоронить этот рынок рано.

Биткоин
CC BY 2.0 / Whitez / Bitcoin, business, tablet, boardroom, ipad
Страны G20 не смогли договориться о правилах игры на рынке криптовалют

Мы, безусловно, должны прислушаться к мнению экспертов. Но стоит также вспомнить, что эти же люди этими же ртами говорили год назад.

Процитируем: "Forbes опубликовал восемь причин, почему стоимость валюты (биткоина — ред.) вырастет до 100 000 долларов уже в 2018 году".

То есть биткоин к концу нынешнего года должен был стоить примерно в 22 раза больше, чем стоит сейчас в реальности, и у него на это было восемь причин. Читая их список сегодня, нельзя не потрястись. Например: "Американский доллар считается самой надежной валютой в мире, потому что он имеет поддержку от правительства США. Биткоин стал такой валютой для стран вроде Зимбабве или Венесуэлы, где граждане не доверяют государственной системе. Это улучшает репутацию криптовалюты, все больше людей инвестируют в нее".

Да-да. "Форбс", орган богатых и знаменитых, строил уверенный прогноз роста биткоина на нищебродском Зимбабве. И массовый читатель, яростно желавший быть богатым и знаменитым, в общем угаре это проглатывал (впрочем, параллельно он проглатывал и легенду о том, что "биткоин — это валюта ЦРУ", и оттого скупал ее еще сильнее).

Разумеется, нынешний нырок криптовалют не означает, что в него нельзя будет еще раз вбросить жизненных сил и пиара и снова разогреть, и снять еще немного денег с "массового инвестора", который не мамонт и не вымрет. Но в целом рынок криптовалют находится, как известно, на плачевном спуске: год назад оценивавшийся в триллион долларов, сейчас он весит меньше 150 миллиардов.

Криптовалюта биткойн
© Sputnik / Владимир Астапкович
Альтернативные деньги: Bitcoin Cash подорожал на 16%

И велика вероятность, что уже в этом году (вместо сбывшихся экспертных прогнозов "Форбса") восторжествует точка зрения Нуриеля Рубини — согласно которой "99% Криптляндии — это ***, обмениваемое на другое ***".

И в этом случае в сухом остатке мы получим кучу зря сожженного на майнинг электричества, которым можно было бы пару лет отапливать, скажем, Сирию; ограниченный круг анонимов, нарубивших денег на модной истерии; и, наконец, миллионы проигравших и потерявших деньги — свои и родительские. То есть ровно то же, что остается после каждой нормальной пирамиды.

МВФ настаивает на внедрении криптовалют в мировые торговые расчеты>>>

А теперь — самое главное.

Есть версия, что великие вольные криптовалюты — это просто часть более масштабного явления. Его можно назвать "технологическим рывком для бедных", и он сводится — во всех своих проявлениях — к следующему:

  1. Он всегда рекламируется как новейший способ для сообразительных неимущих получить при малых ресурсах и затратах то, чем прежде наслаждались только богатые и знаменитые. Например, ренту, или престиж, или здоровье, или даже космический туризм.

  2. Секрет успеха всех этих рывков — в "обрезании костов". То есть максимальном сокращении расходов на бизнес. Использовать уже имеющихся специалистов, имеющиеся технологии и инфраструктуру, чтобы выкинуть из схемы все "непрофильное", в особенности непрофильных людей, и майнить прибыль.

    Дмитрий Голубовский
    © Sputnik /
    Голубовский: налоговая доберется и до владельцев криптовалют

  3. Бедные в конечном счете все равно платят за эту головокружительную дешевизну — прямо или косвенно. Либо купив криптовалюты на пике и наблюдая, как она дешевеет в пять раз. Либо утопив свои полторы зарплаты в пирамиде попроще. Либо поедая экономный дошик, одновременно поглядывая на экран крутого смартфона в модном "коливинге" (то есть коммуналке с хорошим пиаром). Либо упрашивая очередного пассажира "давайте вы откажетесь от поездки, чтоб с меня процент не сняли". Либо, отучившись на инженера и работая курьером — потому что там, где раньше стоял "космический моногородок", сейчас "срезали косты" и стоит крошечный технологичный монопоселок, куда берут только лучших и неприхотливых.

  4. Главным — и по-настоящему неисчерпаемым ресурсом, который бурят любые "прорывные технологии для бедных", — всегда являются сами бедняки: их средства и их вера в чудо. Неслучайно последнее, что у них отмирает, — это надежда на очередной прорыв, который сделает их богатыми.

Будет ли иметь хождение в Приднестровье криптовалюта>>>

А сами богатые, кстати, — люди менее доверчивые: они всегда смотрят на то, сколько они могут потерять и как смогут вернуть свои деньги. Поэтому предпочитают вкладываться в сущности менее мистические — вроде нефтянки, алмазов, грузоперевозок и газопроводов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Инструкция для чайников-2: есть ли смысл покупать биткоины в Молдове
Эксперт: биткоин – это долгосрочная и проигрышная лотерея
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взрыв жилого дома в Гяндже
    Кто виноват?

    Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.

  • Счетная машинка
    Говорящие цифры

    В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужской журнал MAXIM назвал самых сексуальных россиянок - фото
Танец со скелетами
Создай себе настроение: смешной танец со скелетами попал на видео
Как выйти из заноса
Как выйти из заноса - советы водителям

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться