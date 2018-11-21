Откровение Британии: зачем она ведет медиавойну с гражданами России

Очень часто для таких пиар-акций привлекают сочувствующих гражданских журналистов, которым показывают малую часть из того, на что расходуются сотни миллиардов долларов или фунтов. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов.

Для тех, кто находится под прицелом армий западных (а Россия объявлена противником США и американских сателлитов на самом высшем уровне), полезно взглянуть на оружейные арсеналы и диверсионные методы, которые уже применяются против РФ и при этом зачастую пользуются полной поддержкой российских граждан.

К сожалению, оппоненты России хорошо усвоили опыт холодной войны и вполне эффективно работают над тем, чтобы страна повторила судьбу СССР. Это вполне очевидно из скандального репортажа журналиста британского издания Wired, который посмотрел изнутри на то, как работает британское военное подразделение, специализирующееся на информационной войне.

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Оружие 77-й бригады британской армии — мемы, вирусные видео и миллионы фейковых аккаунтов в соцсетях, с помощью которых они продвигают нужные Лондону вбросы среди ничего не подозревающих жертв британской информационной войны.

Журналист (который на самом деле не журналист, а сотрудник некоммерческой организации, занимающийся исследованиями в сфере информационных войн) не скрывает списка приоритетных регионов, в которых работают британские специалисты по информационной войне: Россия, Китай, Великобритания, Аргентина, Иран, Ближний Восток, КНДР.

Конечно, утверждается, что вся деятельность британских военных сконцентрирована на защите от информационной агрессии противников (прежде всего России). Но рядом сообщается, что британские "инфобригады" работают прицельно на группы населения в России (а также Китае, Иране и далее). Легко догадаться, что британские военные трудятся в инфополе и соцсетях не для того, чтобы сеять там разумное, доброе и вечное.

Говорят, что война — это продолжение политики другими средствами, но современная война — это прежде всего масштабная маркетинговая операция. Россиянам "впаривают" ненависть и презрение к собственному государству, истории, согражданам, властям и армии, используя те же самые приемы, с помощью которых транснациональные корпорации рекламируют газировку и автомобили.

© Sputnik . В агентстве Sputnik учили журналистов работать в непростых условиях

Как отмечается, "больше половины (военных в 77-й бригаде — ред.) — это "резервисты с гражданки", которые работали на полные ставки в маркетинге или сфере исследования потребителей".

Вот как описывается "внутренняя кухня", на которой готовятся и оттачиваются инфовбросы: "Одна из комнат — место для исследования аудиторий: их состав, демографические характеристики и привычки людей, до которых они хотят достучаться.

Россия побеждает в холодной войне-2 оружием, пропавшим на Западе>>>

Другая комната — место для аналитической работы, сфокусированной на понимании "отношений и настроений", которые можно почерпнуть из больших массивов данных соцстей. В другой комнате — полно офицеров, которые заняты производством видео- и аудиоконтента. Еще в одном месте команды специалистов разведки плотно анализируют то, как месседжи воспринимаются (аудиторией - ред.), и обсуждают, как сделать их еще более резонансными".

Очень вероятно, что когда рядовые пользователи российских соцсетей в очередной раз наталкиваются на панический вирусный видеоролик о том, в какой пропащей стране они живут, то его авторы находятся не в России, а в Лондоне.

Это не означает, что в стране нет проблем и их не надо обсуждать. Но это значит, что добавлять к реальным проблемам фейковые, да еще и "разгоняемые" геополитическими оппонентами, как минимум неразумно. А как максимум — тянет на сознательную деструктивную работу. Можно вспомнить, с какой легкостью предшественники 77-й бригады британской армии в эпоху холодной войны, еще без всяких соцсетей, крушили СССР, когда самая читающая страна в мире как будто под гипнозом решила разменять статус великой державы на надежду жить как в голливудских фильмах. Это не значит, что в Советском Союзе не было проблем и о них не надо было разговаривать. Это означает, что доступ к легендарным 300 сортам колбасы можно было получить без крупнейшей геополитической катастрофы XX века.

Как признают сами британские военные, в их работе есть "белые", "серые" и "черные" операции. То есть операции, когда достаточно говорить правду, операции, в которых правду нужно смешивать с ложью, и операции, основанные исключительно на лжи.

Правда, в статье Wired утверждается, что явная ложь используется только в тех случаях, когда речь идет о борьбе с "повстанцами, террористами и пиратами", но нужно быть очень наивным человеком, чтобы в это поверить. Среди американских политиков (то есть тех, кто оказывает решающее влияние на то, как функционирует НАТО) очень популярна идея о том, что Россия — это "государство — спонсор терроризма". В отношении РФ позволено абсолютно все. Китай и Россия — это экзистенциальные угрозы, с которыми США и их союзники по НАТО (то есть и Великобритания) собираются бороться настолько активно, насколько это вообще возможно, что явственно следует из заявлений и официальных документов военных ведомств этих стран.

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Стоит отметить: британские СМИ фактически пытаются убедить собственную аудиторию в том, что информационные операции в целом (и в частности 77-я бригада) нужны для войны с Россией и террористами, а значит, всю западную "информационную военщину" нужно простить за те преступления против приватности рядовых британцев, о которых в свое время сообщали Эдвард Сноуден и Гленн Гринвальд.

Тогда мировая общественность, напомним, узнала о том, что британские шпионы используют целый арсенал незаконных методов для подавления в том числе и внутренних политических врагов: дискредитируются оппозиционные политики и организации, накручиваются и "скручиваются" просмотры к политическим видео, почтовые ящики и личные сообщения "неблагонадежных пользователей" вскрываются, а целые армии ботов, маскирующихся под обычных пользователей соцсетей, создают "общественное давление", необходимое для поддержки принятия тех или иных политических решений. Сейчас западной аудитории объясняется, что те, кто этим занимаются, на самом деле ведут отчаянную борьбу с российской информационной агрессией. А значит, их нужно понять, простить и лайкнуть их страницу в соцсети.

При этом нельзя сказать, что британские военные и американские политики лукавят, когда демонстрируют одновременно гнев и панику в ситуациях, когда они сталкиваются с самыми скромными российскими попытками влиять на западное инфополе, даже если речь идет о рекламе в соцсетях, на которую было потрачено меньше десяти фунтов. Они знают, насколько эффективным и деструктивным может быть информационное оружие.

© Sputnik / Станислав Савельев Зачем Америка возобновляет в Европе "холодную войну"

Говорят, что XXI век — это век профессиональных военных и "высокотехнологичных войн", в которых больше не будут участвовать многомиллионные армии, сидящие по окопам. Возможно, это и так, но нельзя не заметить, что линия фронта сейчас проходит прямо по страницам соцсетей, а вирусные видео могут быть даже более деструктивными, чем танковые прорывы былых времен.

Воленс-ноленс каждый пользователь соцсетей в том или ином виде становится участником информационных войн, даже если он на 100% уверен, что никаких информационных войн не существует. В этих условиях бдительность, здравый смысл и хладнокровный патриотизм граждан — это элементы защиты своей родины, которые по своей важности вполне могут сравниться с системами ПВО.

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