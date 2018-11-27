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Brexit, архивное фото

Сокрушительное поражение: Европа отомстила Великобритании за много веков

© REUTERS / Darren Staples
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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В ходе экстренного саммита лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран одобрили соглашение по Brexit: что будет дальше?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с открытым письмом к нации, в котором заявила, что данная сделка отвечает интересам всех британцев и призвала поддержать ее. То, чем вынуждена в данный момент заниматься госпожа Мэй, придает новые глубины и оттенки смыслов старому выражению "делать хорошую мину при плохой игре", пишет обозреватель Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

Brexit sailing apart - bon voyage
CC BY 2.0 / muffinn / Brexit sailing apart - bon voyage
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Премьер-министра можно понять. Это решение — далеко не последний шаг в процессе развода Британии с ЕС. Впереди еще утверждение почти 600-страничного документа британским и Европарламентом. И если по поводу положительного решения европейских депутатов сомнений нет, то у британцев ситуация куда сложнее.

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Как прямо признал глава МИД страны Джереми Хант, соотношение сил в палате общин по этому вопросу в данный момент не в пользу премьер-министра — и небезосновательно. Сделка до оскорбительности невыгодна Лондону, однако Брюссель так организовал ситуацию, что альтернатива ей — выход Великобритании из ЕС безо всяких договоренностей — во много раз хуже, чего не могут не понимать даже самые жесткие противники достигнутых соглашений. Именно это заставляет подозревать, что в итоге Мэй наскребет необходимое количество депутатских голосов и договор с ЕС будет поддержан британским парламентом.

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Все последние и еще предстоящие шаги, по сути, представляют собой не более чем символические действия, где каждый исполняет предписанную и хорошо знакомую ему роль. Например, за пару дней до саммита испанские власти заявили, что могут наложить вето на документ из-за давнего территориального спора с Британией по Гибралтару. Это придало оживление и даже некоторую интригу происходящему. Однако вряд ли стоило всерьез рассчитывать, что Испания и впрямь пойдет поперек мнения Брюсселя. Но Мадрид явно получил удовольствие от возможности дать ритуальный "щелчок по носу" Лондону, который оказался в ситуации необходимости выклянчивать плохие для него условия, чтобы не попасть в еще худшее положение.

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На примере процессов вокруг Brexit можно наблюдать работу двух политико-управленческих систем. Это тем более любопытно, что в обоих случаях речь идет о том, что принято называть западной демократией. С одной стороны, Великобритания — одна из старейших в мире парламентских демократий, многовековая история которой неоднократно демонстрировала впечатляющую гибкость, умение подстраиваться под самые сложные обстоятельства и в итоге добиваться успеха. А с другой, ЕС — молодая (всего несколько десятилетий) и фактически совершенно не зависящая от избирателей система, которую регулярно обвиняют в забюрократизированности и зарегулированности.

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Однако в результате великая британская демократия потерпела сокрушительное поражение от этой громоздкой и неповоротливой машины.

В то же время, хотя Брюсселю, без сомнения, надо отдать должное — на переговорах он раскатал британцев с неумолимостью асфальтового катка, главное все-таки Лондон сделал сам. Можно долго обсуждать, где и какие конкретно ошибки совершили руководители страны, но необходимо выделить один момент, являющийся критическим: у британских элит возникли явные проблемы как с пониманием британского общества, так и с механизмами управления им.

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Вся история с Brexit началась с неверного расчета предыдущего премьер-министра Дэвида Кэмерона, который решил референдумом укрепить свои позиции, а вместо этого обрушил страну в то, что имеет серьезные шансы остаться в учебниках истории как важнейшая точка в процессе утраты Великобританией великодержавного статуса.

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
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А через год его промах — хотя и в менее значимых для истории масштабах — повторила Тереза Мэй, позиционировавшая себя как вторую Маргарет Тэтчер. Она объявила досрочные выборы в надежде укрепить позиции в парламенте, а получила прямо противоположный результат. И вместо еще одного культового британского премьер-министра, роль которого она явно на себя примеряла, госпожа Мэй превратилась в объект осмеяния и политического камикадзе, у которого просто не осталось выхода, кроме как довести до конца взятую на себя миссию. Причем выполнение этой миссии не только похоронит собственную политическую карьеру премьер-министра, но и с большой вероятностью окажет крайне негативное влияние на судьбу страны.

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В ситуации происходящей глобальной трансформации подобные ошибки государственных деятелей из отдельных частностей, мало кому интересных за пределами соответствующей страны, вырастают в процессы куда более серьезного масштаба.

Ну а для всего мира происходящее сейчас с Британией повод не только слегка позлорадствовать по поводу бывшего глобального гегемона, а затем "серого кардинала" мировой политики, но и извлечь урок о том, как опасно любой стране и ее элитам почивать на лаврах. Даже если за их спиной тысяча лет великой истории, сотни преодоленных кризисов и великих побед.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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